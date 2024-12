Zakladatelé Ovečkárny spouští projekt v oblasti dlouhověkosti. S doplňky stravy OlaOla chtějí rozjet stamilionový byznys pro celou Evropu

Že se lidé dožívají vyššího věku, dnes slyšíme takřka na každém rohu. O tom, v jakém zdravotním stavu poslední léta svého života stráví, se ale už tolik nemluví. Mnoho Čechů přitom dožívá s vleklými problémy, a tudíž o žádném aktivním stáří se tak v celé řadě případů rozhodně mluvit nedá. Podle údajů Eurostatu se v roce 2022 snížil počet let odžitých ve zdraví po pětašedesátce na 7,1 roku u mužů a 7,7 roku u žen. Česko se tak v tomto indikátoru řádí mezi sedm nejhorších států EU.

Autoři Ovečkárny Martin a Lucie Bernátkovi by uvedenou skutečnost rádi změnili. Startují proto nový projekt s názvem OlaOla, který má Čechy naučit prevenci. „V OlaOla jsme zhmotnili myšlenku, že život ve zdraví a z něj vyplývající dlouhověkost by měly být dosažitelné pro každého z nás,“ komentuje Bernátek. Jen o pouhý e-shop se dle něj rozhodně nejedná. „Stavíme dlouhodobý projekt a na něj navázanou komunitu, která má podporovat Čechy v prvních krocích a následné cestě dlouhověkým, tedy kvalitním a naplněným, životem,“ doplňuje.

Projekt OlaOla plánuje získat výsadní postavení na trhu s doplňky stravy a přípravky proti stárnutí. Na rozdíl od konkurentů má cílit na běžné české rodiny, čemuž uzpůsobuje naprosto vše – od produktů přes cenotvorbu až po srozumitelnost etiket. Ostatně, právě nízké povědomí o tom, co jednotlivé suplementy jsou a k čemu se využívají, momentálně představují jednu z hlavních bariér při jejich užívání.

Rádce a partner v jednom

Jak říká sám Bernátek, zákazníkem OlaOla nemusí být nutně člověk s chytrými hodinkami, který má sestavenou dietu na míru. Se svým e-shopem chce totiž vytvořit bezpečné místo pro každého běžného Čecha. To znamená zákazníka, který přes práci a péči o rodinu někdy zapomíná pečovat o sebe. Zákazníka, kterého občas dožene stres nebo špatná strava a často mu chybí energie a kvalitní spánek. Oproti konkurenci navíc hodlá k dlouhověkosti OlaOla dojít o poznání přívětivější cestou.





„Vitamín bude vždycky vitamín, rozdíly ve složení nejsou to, v čem se na tomto trhu bude vyhrávat. Je to naopak schopnost značky být pro zákazníka rádcem a partnerem, umět ho povzbuzovat nejen při nákupu, ale i následném zlepšování životního stylu,“ říká spoluzakladatel.

Značkové suplementy založené na přírodních látkách, kterých má aktuálně v nabídce na tři stovky, si OlaOla nechává vyrábět na míru u tuzemských výrobců. S jejich pomocí se pak snaží pokrýt čtyři základní oblasti, jež Čechy trápí nejvíce. Jsou jimi zažívání, nespavost, imunita a nedostatek energie.

„Jdeme stavět stamilionový byznys, který se ze Zlína dostane do celé Evropy. Trh s doplňky stravy je tak velký a stále ještě nenasycený, že je pouze na nás, jak budeme šikovní,“ hlásá Bernátek s tím, že se se svou partnerkou rozhodně nehodlají držet při zemi. Naopak, OlaOla vidí jako budoucí klíčovou značku nejen pro českou e-commerce. Tím spíš když by k internetovému obchodu navíc do budoucna mohli přidat i showroom. „Už teď máme v plánu komunitní kavárny dlouhověkosti, které by měly být jak pro semináře, tak základnou pro komunitní sporty, jako jsou běžecké, cyklistické kluby a mnohé další,“ popisuje pro Euro.cz.

V budoucnu snad i miliardy

Ačkoli se projekt nachází na počátku, již nyní oba podnikatelé počítají s tím, že do budoucna OlaOla promění až v miliardový byznys. „Už teď byl ohodnocen na pět milionů eur. Působíme na trhu s doplňky a dlouhověkostí, který z mého pohledu roste dvaceti- až třicetiprocentním meziročním tempem. Samotné doplňky stravy meziročně rostou asi 10procentním tempem, já však věřím klidně dvojnásobnému meziročnímu růstu,“ konstatuje Bernátek s tím, že už v příštím roce by se ve zmíněném segmentu mohlo protočit skoro 112 miliard dolarů.

Konkrétně v tuzemsku lidé za doplňky stravy utratí ročně asi 6500 korun, přičemž minimálně jednou ročně je kupuje 75 procent Čechů. „Objemy se zvyšují tím, jak Česko stárne. A doplňky objevují stále mladší generace,“ míní spoluzakladatel. Důležité podle něj bude zachytit trh jak v oblasti DNA testů, tak personalizovaných vitamínů a čekat na správnou akvizici.

„Od začátku máme celý projekt postavený na co největší škálovatelnosti. Myslím to vážně, když říkám, že jsme prototypem e-commerce projektů druhé půlky dvacátého století. Logistiku tak máme plně outsourcovanou, odpadají kapacitní problémy, nebudeme se zasekávat na kvantitě ani kvalitě,“ slibuje Bernátek a podotýká, že v současnosti jsou výrazně dál, než svého času byla Ovečkárna.

Dále upozorňuje, že e-commerce dnes už není možné dělat podle šablony. Do projektů se prý musí vrátit srdcaři a přinést s sebou nejen nasazení, ale také intuici. „Věřím, že budoucnost úspěšných projektů je v týmech, které fungují jako komunita. Nadchnou se pro produkt i trh a stanou se klíčovými ambasadory,“ tvrdí podnikatel, který podporuje lokální moravské dodavatele.

Potřebná reforma zdravotnictví

Do budoucna počítá Bernátek s tím, že význam prevence, a tedy i projektů, jako je OlaOla, významně poroste. Česko se totiž nachází na prahu velkých změn zdravotnického systému. Ty vyvolá nejen potřeba definitivně reformovat ten stávající, ale také demografie. Koneckonců, v roce 2050 bude v Česku žít půl milionu lidí starších 85 let.

„Zvyšovat ne věk dožití, ale hlavně délku života ve zdraví. To by mělo být hlavním cílem zdravotnického systému Česka, který musí řešit příčiny nemocí, a ne důsledky. Klíčovou roli v tom z podstaty věci musí hrát prevence a podpora těch, kteří se jí svědomitě věnují,“ myslí si. Následně doplňuje, že ačkoli ví, že zdravotnický systém změnit nedokáže, cítí povinnost přispět k dlouhověkosti alespoň nějakým způsobem: „Naše cesta vede po drobných krůčcích. Začne přírodním přípravkem na lepší spaní na nočním stolku a přes sebediagnostiku se dostane až k nevynechávání preventivních lékařských prohlídek a pravidelnému cvičení.“

Právě ona sebediagnostika bude v případě OlaOla tvořit další ze základních pilířů. Představit jej blíže ale hodlá až v následujícím roce, a tak zatím jen prozrazuje, že standardem by se měly stát základní laboratorní diagnostiky, které bude možné objednat přímo z pohodlí domova. Jinými slovy, co je nyní běžné v kruhu především aktivně žijících jedinců, by se podle Bernátka mělo stát samozřejmostí v podstatě pro každého. A to do několika málo let.