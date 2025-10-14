Zájem o vzdělávání zaměstnanců roste. Česká společnost Algotech kvůli tomu odkoupila školící platformu EXPINED

Učit se, učit se, učit se. Slavný citát sovětského vůdce Vladimira Iljiče Lenina možná zní poněkud úsměvně, pravdou ale zůstává, že na rozšiřování našich znalostí bychom neměli zapomínat ani poté, co opustíme školní lavice. Stále více si to přitom uvědomují i mnohé české společnosti, které kladou větší důraz na firemní vzdělávání a rozvoj schopností svých zaměstnanců.
Zmíněného trendu se rozhodla využít česká technologická společnost Algotech, která odkoupila firmu Expinit. Ta provozuje rozsáhlou vzdělávací platformu EXPINED, jež umožňuje podnikům i státním institucím provozovat širokou škálu různých online kurzů.
„Firmy dnes nehledají jen řešení, jak splnit povinná školení v oblasti bezpečnosti práce nebo GDPR. Roste poptávka po nástrojích, které podporují dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a reagují na jejich skutečné potřeby – od digitálních dovedností přes prevenci syndromu vyhoření až po trénink práce s novými technologiemi,“ řekl člen vedení společnosti Algotech David Kazda.
Osobní rozvoj i psychická odolnost
Podle Algotechu má segment firemního vzdělávání velký potenciál třeba kvůli rychlému rozvoji různých technologií, jako je umělá inteligence, cloudové nástroje nebo vylepšené bezpečnostní standardy. Kromě toho musí společnosti své zaměstnance proškolovat také o nově zaváděných legislativních regulacích.
Dalším perspektivním odvětvím jsou rovněž kurzy orientované na duševní zdraví a stres. „Školení zaměřená na zvládání stresu, asertivní komunikaci nebo prevenci syndromu vyhoření se stávají stejně důležitými jako odborná školení. Naši klienti z komerční sféry i státní správy potvrzují, že právě tato témata oceňují zaměstnanci nejvíce. Platforma EXPINED proto zahrnuje rovněž programy zaměřené na osobní rozvoj a psychickou odolnost,“ vysvětlil jednatel Expinitu Josef Dvořák.
Kromě důrazu na duševní zdraví je ale podle Algotechu důležité i to, aby si společnosti uvědomily, že školení nemají být jen jednorázovou aktivitou. „Zaměstnanci potřebují kontinuální vzdělávací proces, který je dostupný odkudkoli a kdykoli. Digitální platformy jako EXPINED to umožňují, jelikož školení probíhá online, je možné ho přerušit a vrátit se k němu. Zaměstnavatel navíc zároveň získává detailní data o tom, jak jeho zaměstnanci postupují,“ vysvětlil Kazda.
Platforma umožňuje integraci AI nástrojů
Platforma EXPINED aktuálně zahrnuje nejen povinná školení zabývající se bezpečností práce, požární ochranou či školením řidičů, ale také kurzy z oblasti kybernetické bezpečnosti, GDPR, finanční gramotnosti, Office 365 nebo soft skills. Cílem Algotechu totiž je, aby jeho zákazníci nemuseli hledat obsah u různých dodavatelů. Pokud by si však přeci jen z katalogu nevybrali, mají k dispozici i nástroje pro tvorbu vlastních kurzů.
Další výhodou platformy je podle Expinitu to, že umožňuje využívání nástrojů umělé inteligence, které dokáží personalizovat obsah podle profilu uživatele a doporučovat jim kurzy. „EXPINED dokáže integrovat AI nástroje do tvorby kvízů nebo adaptivního hodnocení, takže se každý účastník učí tempem, jež mu vyhovuje,“ doplnil Dvořák.
Algotech každopádně akvizicí Expinitu posílil svou pozici významného technologického hráče na českém trhu a zároveň vstoupil do nového segmentu s vysokým růstovým potenciálem. „Vzdělávání se pro společnosti stává strategickou disciplínou, protože už chápou, že to není jen pouhá nadstavba, ale nutná součást jejich fungování. My tedy chceme být partnerem, který zaměstnavatelům pomůže jak se školením, tak i s vybudováním odolných a motivovaných týmů pro budoucnost,“ uzavřel Kazda.