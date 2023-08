Zájem o doplňky stravy je po pandemii na vzestupu a obchodníci vyhlížejí miliardové tržby. Alkoholu se ale Češi vzdát nechtějí

Ačkoli s sebou pandemie přinesla ztráty na životech a podlomila kolena mnoha podnikatelům, jedno se jí musí nechat. Právě tato negativní zkušenost řadu lidí konečně nakopla k tomu, aby se začali více zajímat o své zdraví. Zmíněný fenomén je patrný hlavně v oblasti výživy, kde je od covidu zvýšený zájem o různé doplňky stravy. „Češi utrácejí rok od roku více za doplňky spojené se zdravým životním stylem,“ potvrzuje pro Euro.cz zakladatel internetového obchodu GymBeam Dalibor Cicman.

Jeho slova dokládají i čísla. Jen za první pololetí letošního roku dosáhl e-shop meziročního růstu obratu na úrovni kolem 80 procent. „Ročně u nás každý uživatel vytvoří dvě objednávky celkem za více než 2200 korun,“ upřesňuje Cicman.

Tomu, že doba covidová zájem Čechů o výživu alespoň částečně pozdvihla, věří i nutriční specialistka Silvia Illýová z Medicínského centra Praha. Trend je dle ní patrný převážně u mladé generace. „Vzdělání široké veřejnosti v tomto směru určitě roste, určité skupiny lidí více řeší složení a původ potravin, ale i celkovou skladbu jídelníčku,“ přibližuje. Kromě pandemie každopádně z dlouhodobého hlediska pomáhá také větší osvěta a zájem o vzdělávání v dané oblasti, a to hlavně ve větších městech.

Pozor na slepé pojídání

Ačkoli v určitých situacích mohou být doplňky stravy skvělým pomocníkem, za naprosto stěžejní v otázce zdravého životního stylu Illýová stále považuje vyvážené stravování s dostatečným příjmem energie. Tuto kombinaci přesto řada lidí stále podceňuje. „V praxi se často setkáváme s lidmi, kteří mají zájem o různé výživové doplňky a zapomínají na fakt, že základem je to, co jedí v přirozené stravě,“ komentuje.





Ani ta ale není všemocná. Konkrétně dostatečný příjem vitamínů a minerálů se odvíjí od pohlaví, fyzické aktivity i aktuálního zdravotního stavu. Řečeno jinak, s nízkým příjmem těchto prvků se někteří lidé mohou potýkat i při správném stravování. Typický je třeba nedostatek vitamínu D, a to hlavně v zimních měsících, kdy je obecně málo slunečního záření. Z minerálů pak často chybí hořčík. A pohlídat se vyplatí i omega-3 mastné kyseliny.

Přesně v takovýchto případech představují suplementy možné řešení. Nicméně, ještě předtím, než se člověk pustí do jejich slepého pojídání, je dobré absolvovat rozbor krve, který prozradí, co přesně dotyčnému schází. Samostatnou kapitolou jsou pak doplňky v podobě proteinů, jež lidé volí typicky v momentě, kdy se kromě stravy začnou zajímat také o cvičení. „Proteinové prášky jsou za mě skvělým pomocníkem, pokud člověk není schopný v rámci přirozené stravy dosáhnout dostatečného příjmu bílkovin,“ vysvětluje Illýová a dodává, že by je však rozhodně nepokládala za neodmyslitelnou součást zdravého stravování.

Když přijde na nákup doplňků stravy, patří právě proteiny dle Cicmana k naprosto bezkonkurenční jedničce. Hned za nimi následují kreatiny a kategorie vitamínů. V průběhu posledního roku pak rostl zájem také o nootropika podporující myšlení a adaptogeny, tedy rostlinné produkty, které mají zvyšovat odolnost organismu proti stresovým situacím, z nichž je absolutním bestsellerem ashwagandha.

O výživu je zájem i během krize

Jak už bylo naznačeno, spolu se stravou se v otázce zdraví zpravidla skloňuje i dostatečný pohyb. Zájem o sportovní příslušenství však ve srovnání s doplňky představuje pouhý zlomek. „Co do počtu kusů vedou drobné doplňky jako trhačky, bandáže a tejpovací pásky, nesmíme zapomenout ani na šejkry,“ upřesňuje Cicman. Na obratu se tak více podílí třeba kategorie smart pomůcek na cvičení v čele s domácí masážní pistolí.

Na zvyšující se zájem o zdravý životní styl GymBeam samozřejmě průběžně reaguje. „Během posledního roku jsme uvedli do nabídky téměř 800 vlastních produktů. I díky tomu počet a frekvence nákupů roste v desítkách procent,“ uvádí zakladatel, jehož e-shop aktuálně působí na šestnácti trzích a dle CzechCrunche letos míří na tržby v hodnotě 3,5 miliardy korun.

Růst se obchodu daří i navzdory krizi. Tu tak v GymBeamu prakticky pociťují jen prostřednictvím zákazníků, kteří jsou aktuálně citliví na prodejní akce. „Jsou u nás čím dál populárnější sezónní výprodeje, které musíme pečlivě a chytře připravovat s ohledem na marži,“ říká Cicman, jemuž se zákaznickou základnu svého internetového obchodu podařilo výrazně rozšířit právě během pandemie.

Illýová nicméně na druhou stranu zdůrazňuje, že i přes rostoucí osvětu a vzdělání není stále zájem Čechů o zdravý životní styl dostačující: „Když se podíváme na statistiky, s mírnou nadváhou má v tuzemsku problém více než jedna třetina dospělých žen a skoro polovina dospělých mužů.“ Rovněž podle ní nadále stoupá míra dětské obezity či obezity u seniorů starších 65 let. Právě starší generace totiž stravování dostatečně neřeší – dost možná i proto, že k potřebným informacím nemá přístup.

Místo jablka dvě nebo tři piva

V čem obecně dělají Češi, pokud jde o správné stravování, nejvíce chyb? Co do složení jídelníčku jim často chybí v ovoci a zelenině obsažená vláknina. Právě ta je přitom důležitým pomocníkem pro zdravé trávení, pomáhá rovněž při prevenci rakoviny střeva, v jejímž výskytu se Česká republika globálně objevuje na nejvyšších příčkách. Další významný problém představuje nadměrné solení, jež s sebou nese riziko vyššího krevního tlaku. A opomenout nelze ani vysokou konzumaci jednoduchých cukrů či alkoholu.

„Právě nadměrné pití alkoholu, tedy hlavně piva, patří mezi nejzávažnější chyby, jakých se Češi ve výživě dopouštějí. Považujeme tu za normální dát si pivo k obědu, přičemž běžnou praxí jsou dvě až tři porce k večeři. Pivo popíjejí s dovolením rodičů i nezletilí, čímž se do nich vštěpuje to, že je pití alkoholu v pořádku a běžné,“ míní Illýová.

Alespoň částečnou útěchou by snad mohl být fakt, že množství vypitého alkoholu je sice vysoké, ale dlouhodobě ,stabilní‘. Nicméně, stále dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti průměrný Čech ročně spotřebuje zhruba 10 litrů čistého alkoholu, což nás řadí na přední světové příčky.

Plus minus stejný zájem o alkohol pak potvrzuje také jednatel e-shopu Alkohol.cz Dominik Berdych. „Co se týče objemu, Češi nakupují alkohol víceméně pořád stejně. Pozorujeme ale změnu struktury jejich nákupních košíků. Pravděpodobně se projevuje vliv rostoucích cen a lidé přecházejí na levnější produkty,“ tvrdí s tím, že vyšší zájem jako každý rok očekává v posledním kvartálu ve spojitosti s vánočními svátky.

Minimálně v online prodejích alkoholu však určitý trend Berdych vidí. „Každoročně si na webu děláme statistiky různých ,nej‘. Mimo jiné sledujeme, kolikrát u nás za rok nakoupil nejaktivnější zákazník. V covidovém roce 2020 to bylo 30 objednávek, v roce 2021 to vystřelilo na devětatřicet. Stejně tak objednávka s nejvyšším počtem láhví šla v těchto letech ze 480 na 800 kusů,“ konstatuje a na závěr dodává, že stejné prodeje jako loni očekává i letos: „A to i přesto, že se maloobchodní trh zastavil a už 15. měsíc klesá.“