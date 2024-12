Zájem o rekvalifikační kurzy v Česku i díky finanční podpoře státu roste. Zaměstnance láká vidina lepšího uplatnění i vyšší mzdy

Mít vysokoškolský titul je sice věc na první pohled hezká, jeho zisk však úspěch na trhu práce rozhodně sám o sobě nezaručí. Mnohem důležitější je, jaké má člověk znalosti a schopnosti, jaké zkušenosti (nejen) během své pracovní kariéry nabyl a jak moc dobře se umí přizpůsobit a učit se novým věcem.

Právě to poslední není v dnešní rychle se měnící digitální době vůbec snadné. Naštěstí právě proto, že tato dnešní rychle se měnící digitální doba přeje moderním technologiím, chtělo by se říct, že doplnění znalostí, ba dokonce kompletní rekvalifikace nebyly nikdy snazší. A čeští zaměstnanci – ale i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – si tuto skutečnost podle všeho uvědomují. Jejich zájem o rekvalifikační kurzy totiž postupem času narůstá.

Z výsledků Indexu prosperity a finančního zdraví Česka za rok 2023 vyplývá, že rekvalifikační kurz v posledních čtyřech loňských kalendářních měsících absolvovalo 8,3 procenta Čechů ve věku od 25 do 74 let. V prvním pololetí letošního roku to pak dle údajů Úřadu práce bylo celkem 20 118 lidí, tedy meziročně o 39 procent víc. To je samo o sobě dobré znamení, leč v kontextu celé Evropské unie Česko stále poněkud zaostává. Její průměr je totiž zhruba o tetinu vyšší.





Doplnění digitálního vzdělání i změna oboru

Přes 50 procent všech uskutečněných kurzů tvoří digitální vzdělávání, na které je možné získat dotaci z Národního plánu obnovy. Nejčastěji přitom rekvalifikaci vyhledávají lidé se základním vzděláním nebo výučním listem, případně se středním odborným vzděláním s maturitou, ale bez vyučení. Zdaleka však nejde jen o zaměstnance.

„Každý, kdo se neustále vzdělává, zdokonaluje nebo učí něco nového a přizpůsobuje se dynamice trhu práce, je vždycky o krok napřed. Platí to o zaměstnancích, OSVČ i maminkách a tatíncích na rodičovské dovolené,“ zdůrazňuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk s tím, že rekvalifikační kurzy otevírají cesty k vyšším pozicím i úplně jiným oborům.

Samotnými rekvalifikacemi ale dnešní možnosti vzdělávání dospělých zdaleka nekončí. Zájemci se mohou zúčastnit i řady dalších kurzů nebo programů celoživotního vzdělávání, ba dokonce si i dálkově dodělat maturitu. „Studuje u nás například paní uklízečka, protože chce změnit profesi. Ráda by se věnovala dětem ve speciální škole. Studium bere opravdu velmi vážně a pro jeho úspěšné dokončení dělá maximum,“ říká Ilona Pilařová, jednatelka Střední školy Spektrum Mladá Boleslav. A dodává, že v osnovách jejich online výuky nechybí základy práce s umělou inteligencí a dalšími digitálními nástroji.

Pro starší a pokročilé

Více než polovina absolventů rekvalifikačních kurzů je ve věku od 35 do 55 let. Výjimkou ale nejsou ani starší lidé, což dokazuje, že rozhodující je především odhodlání a motivace si vzdělání doplnit. Tato generace navíc na pracovní trh přináší dostatek zkušeností a loajalitu k zaměstnavateli, a proto by na ni podle Hauka neměly firmy zapomínat. Naopak by se měly snažit jim svými pracovními podmínkami vyjít maximálně vstříc.

„Při hledání uplatnění na trhu práce je pro 29,3 procenta těchto respondentů důležitá flexibilní pracovní doba. A 28,6 procenta dotázaných by ocenilo podporu v podobě školení nebo jiné formy vzdělávání, která by jim byla nápomocná při zvládání nových technologií,“ popisuje.

Že by zaměstnavatelé své pracovníky vzhledem k jejich zájmu o rekvalifikace nějak extra motivovali, se ovšem naneštěstí podle zmíněné poradenské společnosti tak úplně říct nedá. Ostatně, podobný názor před časem vyjádřil i spoluzakladatel slovenské vzdělávací platformy Skillmea Radovan Debnár. Právě angažovanost firem by přitom mohla pomoci dostat rekvalifikační kurzy k většímu množství lidí a posunout Česko na evropskou úroveň.

„Jsou firmy, které si uvědomují, že investice do lidského kapitálu je naprosto prioritní, a vyčleňují za tímto účelem peníze. Zároveň je ale potřeba zdůraznit, že existuje spousta dalších firem, která na nic takového nedbá,“ vysvětlil vloni redakci Euro.cz Debnár s tím, že stát prostřednictvím Úřadu práce od května 2023 kurzy a rekvalifikace proplácí, a to až do výše 50 tisíc korun. Konkrétně rekvalifikace hradí celé, zatímco u kurzů je nutná 18procentní spoluúčast zájemce.