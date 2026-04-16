Odložené platby od Skip Pay již využívají vyšší stovky tisíc klientů. Na spadnutí je další expanze

Služby Skip Pay už využívají vyšší stovky tisíc klientů, přičemž nejrychleji rostoucím produktem zůstává nákup na Třetinu. Ten, jak vyplývá z názvu, nabízí možnost rozdělit si nákup v hodnotě až sto tisíc korun do tří bezúročných splátek. Silný loňský rok zároveň znamenal nejen zvýšení objemů plateb (i vlivem uvedení služby v některých kamenných prodejnách) o více než 400 procent, nýbrž i ztrojnásobení samotného počtu transakcí.
„Česká e-commerce se vrací do covidových obrátek, zákazníci se ale naučili vyžadovat při placení bezpečnost, nadstandardní služby a využívat placení i pro regulaci cash flow. Platba kartou už tedy nestačí. Chceme nabídnout zákazníkům co nejhladší a nejbezpečnější platební metodu, aby mohli za své online nákupy platit až v momentě, kdy mají zboží v ruce – tak, jak mělo nakupování online vždycky vypadat,“ řekl šéf společnosti Richard Kotrlík.
Úspěšný průnik na Slovensko
Kromě nákupu na Třetinu loni rovněž vzrostl celkový počet transakcí a objem plateb skrze takzvanou odloženou platbu (BNPL), a to přibližně o 25 procent. Výrazně tomu pomohl i fakt, že daná metoda je stále dostupnější, jelikož vedle samotných obchodníků se Skip Pay daří navazovat partnerství i s firmami stojícími za vývojem jednotlivých platebních bran, včetně Comgate či GoPay.
V následujících týdnech bude navíc řešení od českého fintechu nasazeno také na bráně GP webpay, díky čemuž budou moci zákazníci využít služby Skip Pay na až 38 500 e-shopech. „Obchodníkům dáváme do rukou nástroj, který jim pomůže v nejcitlivějším okamžiku nákupního procesu – ve chvíli, kdy zákazník vidí konečnou cenu a rozhoduje se, zda nákup dokončí,“ přiblížil výhody Kotrlík.
Neméně zásadní byla pro růst firmy expanze na Slovensko, jež rozhodně splnila očekávání. Oproti březnu 2025 tam totiž vzrostl počet dokončených objednávek o více než 220 procent, což ukazuje na velký zájem ze strany zákazníků.
„Nejinak tomu je v případě obchodníků – zejména ti, kteří jsou našimi partnery v Česku, nás sami oslovují s nabídkou spolupráce na Slovensku. Zahrnutí Skip Pay do nabídky platebních metod jim totiž usnadňuje vstup na tamní trh a přináší konkurenční výhodu. Zároveň k našim sousedům pronikáme prostřednictvím platebních bran. Na Slovensku tak mohou zákazníci náš nákup na Třetinu snadno aktivovat ve více než 10 tisíci obchodech, přičemž tento počet se od loňského března zvýšil více než dvanáctkrát,“ doplnil Kotrlík pro Euro.cz.
Chystá se další expanze
Stále důležitějším důvodem, který vede zákazníky k využívání služeb Skip Pay, je bezpečnost. Zatímco ještě v roce 2024 ji jako svoji motivaci pro využívání odložené platby uvedla třetina klientů, loni už jich bylo čtyřicet procent. Bezpečnostní potenciál Skip Pay vnímá i mateřská ČSOB, takže tyto platební nástroje nabízí všem svým novým zákazníkům, kteří si zakládají běžný účet. Dlouhodobě si přitom danou možnost volí přes 20 procent klientů.
„Odložené platby přirozeně rozšiřují naši nabídku, protože přinášejí hmatatelnou hodnotu na obou stranách trhu. Pro zákazníky snižují riziko při online nákupech – platí až ve chvíli, kdy zboží skutečně obdrží, což je důležitá ochrana v době, kdy roste počet podvodných webů a online podvodů. Pro obchodníky odložené platby posilují důvěru v nákupním procesu, zvyšují konverzi, průměrnou hodnotu košíku a v řadě případů přímo podporují růst prodejů. Díky tomu jde o řešení relevantní pro široké spektrum našich klientů,“ shrnula Karin Van Hoecke, členka představenstva ČSOB.
K propojení fintechu a banky v minulosti docházelo spíše výjimečně, dnes se však jedná o zcela běžnou věc, z níž těží obě strany. Celý vtip obvykle spočívá v tom, že startup rychle dodá inovativní řešení, které by se korporátech, jakými bankovní domy obvykle jsou, vyvíjelo celé roky, zatímco banka poskytne silnou distribuční síť a důvěru vlastní značky. A díky tomu se pak mohou oba partneři o to dříve věnovat dalším aspektům svého podnikání, jako třeba expanzi do zahraničí.
„Naším benefitem je v mezinárodním měřítku právě možnost spustit během měsíce nový trh a přinést si na něj rovnou konkurenční výhodu v podobě bezpečné a pohodlné platební metody. Potenciálně jsou pro nás zajímavé trhy, kde dnes funguje naše mateřská KBC (pod kterou spadá i zmíněná ČSOB, pozn. red.). Můžeme ale prozradit, že v následujících týdnech se naše pozornost soustředí na některý ze států Visegrádské čtyřky,“ přiblížil naší redakci Kotrlík.