Za záchranu svého jmění utratili Brin, Schmidt a další miliardy. Boj o vyšší zdanění nejbohatších Američanů ale nekončí

V Kalifornii aktuálně žije více než 200 dolarových miliardářů, kterým patří majetek v celkové výši 2,3 bilionu dolarů, tedy téměř 50 bilionů korun. Jde o těžko představitelnou částku, jež se podle ekonoma Gabriela Zucmana z Kalifornské univerzity v Berkeley přibližně rovná celkovým ročním příjmům všech ostatních obyvatel tohoto státu. V dohledné době navíc počet superbohatých lidí ještě vzroste, protože na burzu plánují vstoupit mnohé významné technologické společnosti, jako je například Anthropic.
Většina majetku technologických miliardářů ovšem zůstává ve formě firemních akcií, jež podle Business Insideru obvykle nepodléhají zdanění, dokud je jejich majitelé neprodají. To některým z nejbohatších obyvatel Kalifornie umožňuje odvádět na dani z příjmů jen velmi málo. Miliardáři jako Mark Zuckerberg, Larry Ellison nebo Larry Page jsou ostatně známí tím, že si vyplácejí symbolický roční plat ve výši jednoho dolaru.
Myslíte si, že by nejbohatší lidé měli platit vyšší daně?
Výše popsaná praxe se mnoha běžným Američanům, kteří daně pochopitelně platit musejí, vůbec nelíbí. „Náš daňový systém funguje tak, že bohatí lidé mohou získat obrovské jmění, aniž by z něj platili daně. Je tedy jasné, kam to směřuje – musíme vytvořit spravedlivější daňový systém,“ domnívá se investor Tom Steyer.
Jasná reklamní propast
Právě vyšším zdaněním bohatých se zabývala iniciativa, která navrhovala zavedení jednorázové pětiprocentní daně pro miliardáře žijící v Kalifornii. Zastánci takzvaného návrhu 40 argumentovali tím, že opatření by bylo spravedlivé a přineslo by do státního rozpočtu velkou sumu peněz, aniž by se tím život zámožných podnikatelů jakkoliv významně změnil. „I ten nejchudší miliardář v Kalifornii si letos vydělá asi 300 milionů dolarů. Pokud by přitom musel zaplatit navrženou daň z bohatství, stále by si celkově polepšil o 235 milionů dolarů,“ uvedl politický poradce Saikat Chakrabarti.
Představa ztráty desítek milionů dolarů se mnoha kalifornským byznysmenům pochopitelně nelíbí. Spoluzakladatel Googlu Sergey Brin, šéf finanční služby Stripe Patrick Collison, investor John Doerr a bývalý šéf Googlu Eric Schmidt proto dohromady utratili více než 300 milionů dolarů (přibližně 6,5 miliardy korun), aby dosáhli toho, že navržené opatření nebude schváleno.
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Podle analytiků to byla vůbec nejvyšší částka v historii USA, kterou jedna strana utratila za prosazení či potopení určité iniciativy. Stoupenci návrhu 40 přitom za reklamu utratili jen asi dva miliony dolarů, tedy zhruba 43 milionů korun. „Rozdíl v penězích byl skutečně extrémní, existovala zde jasná marketingová propast,“ popsal politický stratég ze Silicon Valley Cooper Teboe.
Ve volbách, které se konaly v úterý 3. listopadu, nakonec iniciativu podpořilo zhruba 46 procent kalifornských voličů, takže návrh 40 schválen nebyl. Někteří analytici za tím vidí především zmíněnou masivní kampaň ze strany miliardářů, další ale upozornili, že jen penězi to vysvětlit nelze. Třeba nejbohatší muž světa Elon Musk utratil téměř 500 milionů dolarů (asi 10,8 miliardy korun) za snahu udržet republikány u moci. Tato vysoká částka ovšem nepomohla ani v Texasu, kde voliči vůbec poprvé za desítky let zvolili demokratického guvernéra i demokratického senátora.
Nová daň na celostátní úrovni?
Navzdory tomu, že zmíněný návrh nakonec v Kalifornii platit nebude, miliardáři ani zdaleka vyhráno nemají. Zhruba 60 procent Američanů je totiž podle celostátního průzkumu z letošního dubna přesvědčeno, že korporace a velmi bohatí lidé „svůj spravedlivý podíl“ na daních neplatí. Další studie pak podle Business Insideru došla k závěru, že takřka tři čtvrtiny Američanů by pro miliardáře upřednostnily „zvláštní dodatečnou daň“.
Vzhledem k takto vysoké podpoře podobných opatření je zřejmé, že pokud by se v budoucnu skutečně mělo některé z nich zavést, stane se tak pravděpodobněji na celostátní úrovni. V podobném smyslu se ostatně vyjádřil i kalifornský guvernér Gavin Newsom, jenž preferoval spíše federální zdanění bohatství, což by zároveň zamezilo tomu, že by se miliardáři mohli jednoduše odstěhovat do jiného amerického státu, a placení daně by se tak vyhnuli.
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Tedy jinými slovy, boj o zdanění bohatých kalifornským rozhodnutím podle všeho neskončil, ba naopak se z něj dost možná stane jedno ze zásadních témat příštích voleb. „Mít plán na zdanění ultrabohatých se stává téměř nezbytným předpokladem pro toho, kdo se nakonec stane dominantním kandidátem v roce 2028. Válka tedy neskončila – stále pokračuje,“ uzavřel Teboe.