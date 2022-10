Za rok téměř čtyřnásobek příznivců. Oblíbenost platební aplikace Qerko neustále roste, silné bylo hlavně léto

Zaplatit pomocí QR kódu v restauracích a kavárnách se nezdráhá stále více lidí. Vyplývá to z údajů společnosti Qerko, jejíž počet uživatelů vzrostl meziročně třiapůlnásobně. „Letní sezóna je pro restaurace, kavárny a hospody tradičně nejvýdělečnějším obdobím v roce. Sledujeme, že podniky, které naši službu svým hostům nabízejí, dovedly její benefity dobře vysvětlit. Výsledek jejich proaktivního přístupu se na zájmu hostů o platbu skrze QR kód viditelně odrazil,“ komentuje Lukáš Kovač, šéf společnosti Qerko. Na tu během platby v různých podnicích momentálně pravidelně spoléhá sto tisíc uživatelů, kteří službu využívají alespoň dvakrát do měsíce.

Qerko je aplikace, jež zákazníkům přináší možnost zaplatit okamžitou útratu v restauraci pomocí zmíněného QR kódu nacházejícího se přímo na stole daného podniku. Díky tomuto kroku má obsluha více času na samostatný servis. A vzhledem k tomu, že je aplikace napojená na pokladní systém, vidí zákazníci i personál všechny položky a platby daného stolu v reálném čase. Odpadá tedy problém se zdlouhavým rozpočítáváním útraty mezi více lidí.

Ukázalo se, že zákazníci QR kód při platbě v restauracích, hospodách a kavárnách využívají zhruba čtyřikrát častěji než loni. Zhruba stejnou měrou rostl meziročně i objem těchto plateb. Ostatně jen od června do srpna přijaly podniky pomocí Qerka takřka polovinu celkové hodnoty letošních tržeb.

„Je pro nás skvělá zpětná vazba, že podniky, které svým hostům platbu prostřednictvím naší aplikace umožňují, dosáhly v létě takových výsledků. Ukazuje se, že nabízení jednoduché platby zákazníkům má pro podnik velký přínos, a my věříme, že letošní sezóna inspiruje mnoho dalších podniků k implementaci naší služby,“ dodává Kovač s tím, že v současnosti Qerko spolupracuje s více než jedním tisícem podniků a má přes čtyři sta tisíc registrovaných uživatelů.

Investice za 100 milionů

Zájem o Qerko mají vedle samotných restaurací i investoři. V dubnu český startup informoval o tom, že od nich od začátku roku obdržel v přepočtu 60 milionů korun. Díky tomu atakovala výše celkových investic do startupu hranici 100 milionů. „Již třetí investicí do Qerka potvrzujeme, že byznys modelu důvěřujeme a vidíme v něm budoucnost,“ nechal se tehdy slyšet Milan Zemánek, zakládající partner skupiny Milton. Právě ta byla jedním ze subjektů, které Qerko finančně podpořily.

Do budoucna chce firma rozšířit své působení také za hranice státu. „Když náš produkt funguje v ČR a lidé jej mají rádi, je na čase více šlápnout do pedálů a zrychlit ve škálování i expandovat na další trhy,“ uvedl dříve Kovač. Ten si přeje, aby se startup dostal do fáze, kdy si hosté QR kód na stole automaticky spojí právě se značkou Qerko.

O digitalizaci pohostinství se česká firma letos pokusí například v Bratislavě, Berlíně a Vídni. „I když jsou Německo a Rakousko trhy s vlastními specifiky, vstupujeme na ně s prověřeným a vyladěným produktem a věříme, že si naše sousedy získáme,“ pronesl v dubnu Kovač s tím, že část investic využije rovněž na zrychlení domácího trhu.