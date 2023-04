Za autentické značky! Společnost Boxxi jde proti proudu, e-shopem nabízejícím lokální suroviny chce pomoci malým dodavatelům

Ryby z Islandu až na práh českých zákazníků. Přesně tímto přístupem zabodovala u lidí společnost Boxxi. A stejně jako i lososi plují na sklonku života proti proudu, aby dorazili na svá trdliště, rozhodla se i ona vsadit na to, čemu se ostatní snaží spíše vyhýbat – na svůj úspěch s rybím byznysem nyní navazuje novou online platformou, prostřednictvím níž chce zákazníkům nabízet lokální zboží, jež se od svých dodavatelů získává s ohledem na udržitelnost.

„Velké kamenné i internetové supermarkety jsou postaveny na úplně jiném modelu než Boxxi. Přes veškeré marketingové proklamace o kvalitě tvoří drtivou část jejich portfolia průmyslové potraviny a privátní značky, které ve své podstatě ničí autentické producenty,“ vysvětluje zakladatel Marek Jirovec.

O tom, že čím dál více Čechů o složení a původu potravin přemýšlí, se společnost stihla přesvědčit už během oněch tří let na trhu s rybami. Zajímá je, jaký mají jednotlivé potraviny dopad na životní prostředí, a hledají způsoby, jak jej minimalizovat. „Právě této skupině zákazníků teď vycházíme vstříc, aby si mohli nakoupit různé druhy potravin nejvyššího standardu na jednom místě,“ dodává Jirovec s tím, že nabídka e-shopu se do konce rozroste až na půl druhého tisíce položek autentických potravin.

Kromě zmíněných ryb tak online obchod do svého sortimentu zařadí i další produkty od vína přes maso až po koření a mléčné výrobky. „Už nyní přitom zákazníci mohou vybírat z více než 800 druhů různých produktů všech kategorií,“ přibližuje majitel. Ten se zároveň brání označování své nabídky za prémiovou. Takové zboží dle něj bývá často nesmyslně drahé, a přitom zcela průměrné: „Naším cílem je naopak nabízet skutečně kvalitní a autentické potraviny za rozumnou cenu. Chceme zkrátka změnit pohled na to, co se považuje za běžné. A to jak pro zákazníky, tak pro producenty.“

Dovoz až jako poslední varianta

Dodavatele Boxxi vybírá s ohledem na udržitelnost produkce, z toho důvodu upřednostňuje lokální zemědělce a výrobce. K dovozu pak přistupuje až tehdy, není-li jiná možnost, třeba jako v případě mořských ryb. Koneckonců, podporovat malé a střední producenty patří k dlouhodobým vizím platformy. Právě malé značky bývají dle Jirovce často vytlačovány těmi privátními.

„Ty u nás proto nikdy nenajdete. Stejně tak nebudeme prodávat reklamní prostor na webu. Místo toho ho raději poskytneme k propagaci příběhů našich partnerů a producentů,“ konstatuje majitel s tím, že mu smysl nedává ani dovoz hovězího masa z Jižní Ameriky, neboť tuzemské chovy nabízejí dostatek srovnatelných alternativ.

Příští rok v zisku

Díky spolupráci s dopravní službou Gibon Delivery a logistickou platformou Liftago dodává Boxxi suroviny nejpozději do druhého dne od objednání, přičemž zákazník si může zvolit doručení v dvouhodinových intervalech. Tedy zatím alespoň ti žijící v Praze. V řádu několika týdnů ale Boxxi plánuje spustit přesné doručování do zvoleného dvouhodinového úseku i pro zákazníky z Plzně, Hradce Králové, Pardubic, Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi a Kladna. Do konce roku by pak měl výčet zahrnovat dokonce již všechna krajská města.

Společnost, jejíž název je odvozený od krabiček udržujících mražený a chlazený sortiment v chladu, loni dosáhla tržeb ve výši 10 milionů korun a doručila bezmála 10 tisíc objednávek. Letos má obrat díky rozšíření nabídky zboží vyrůst na trojnásobek, přičemž do konce roku 2024 plánuje vedení Boxxi tržby na úrovni 70 milionů korun ročně. Stejnou dobou už by měla být platforma v zisku.

„V současnosti již máme tisíce zákazníků a jejich počet rychle roste. Jako každý úspěšný rozvíjející se startup ale okamžitě vracíme utržené prostředky do vylepšování naší nabídky a zákaznické zkušenosti,“ přibližuje Jirovec. Kromě rozšiřování sortimentu společnost dále investovala také do posílení zázemí firmy a vylepšení e-shopu, a to v řádech milionů korun.