Z velkého světa filmu se posouváme spíš ke komerčním projektům, říkají zakladatelé castingové platformy Roletik. Spolupracují i s Netflixem

Barbora Roubová se dlouhé roky pohybovala ve filmovém prostředí a měla na starosti právě výběr herců a komparzistů. Konkrétně pracovala pro americkou castingovou režisérku Nancy Bishopovou, která žije a natáčí střídavě v Praze a Londýně. Česká republika je ale obecně mezi zahraničními filmaři oblíbená. Nejen proto, že je pro ně levnější než například USA, ale i díky Barrandovským ateliérům, mnoha zajímavým místům a dlouhé tradici.

„Hodně se tu točily americké filmy, konkrétně já jsem se dostala třeba k Legends, 12 Monkeys nebo Child 44 a ke spolupráci s Gale Anne Hurd, producentkou Armageddonu, Terminátora nebo seriálu The Walking Dead. Mým úkolem byla právě administrativní práce, které je za castingem opravdu hodně, ale tehdy se dělala postaru, tedy s excelovou tabulkou, nebo dokonce s papírovým sešitem,“ vzpomíná Roubová na chvíle, kdy ji napadlo navrhnout nástroj pro automatizaci celého castingového procesu. Společně s manželem Janem, manažerem z technologického korporátu, tedy vytvořili databázový CRM systém, jenž může castingovým a produkčním agenturám ušetřit spoustu práce, a hlavně času.

Od výstižného názvu ke tvorbě strategie

Založení Roletiku proběhlo v roce 2018 a zajímavostí je, že jeho název pomáhal vymýšlet štáb filmu JoJo Rabbit od režiséra Taiky Waititiho, ve kterém hrála i slavná Scarlett Johanssonová. Původ má v anglických výrazech role (role) a tick (odškrtávat) a byl ještě mírně upraven, aby v technologickém prostředí zněl co nejlépe.

„V té době jsme měli velké štěstí, že nám po boku stál náš mentor Juraj Atlas, který nám jako zkušený investor, manažer a vizionář poskytl cenné rady ohledně externích vývojářů, interního týmu i dalšího směřování byznysu,“ říká Roub s tím, že právě tehdy si uvědomili, jakými dvěma směry se chtějí vydat. Jednak to byl produkt pro B2B klienty a jednak veřejná databáze pro koncové zákazníky, což mohou být zkušení herci i úplní amatéři, kteří si chtějí jen přivydělat komparzem.





Jedním z milníků pak byla pro Roletik i účast v mentoringovému programu CzechStarter agentury CzechInvest, během něhož si lépe ujasnili svoji pozici na trhu a zapracovali na videoprezentaci projektu. Barbora pak navíc získala i třetí místo v soutěži Women Startup Competition. Spousta doprovodných akcí soutěže byla sice zrušena kvůli probíhajícímu lockdownu, ale samotné umístění bylo pro spoluzakladatelku Roletiku velkým úspěchem, který platformě otevřel dveře k růstu i dalším projektům.

Změna trendů mění roli celé platformy

Filmy a televizní reklamy se v Česku točí stále, leč podle Roubových mění sociální sítě trend směrem k většímu počtu krátkých videí s nižším rozpočtem. Svůj podíl na tom zřejmě měla covidová pandemie i válka na Ukrajině, ale důležité je, že změna proběhla a Roletik se jí snaží přizpůsobit. Nekonkurují tedy castingovým agenturám, jež se na velké produkce zaměřují, ale poskytují jim svůj B2B nástroj nebo si vybírají menší projekty. Stále častěji je nyní oslovují i marketingové agentury nebo přímo marketéři z firem, kteří hledají nové tváře do reklam na Instagramu, Facebooku nebo TikToku.

„Nejsme castingová agentura, která si bere provizi z honorářů. Naše příjmy plynou přímo ze zakázek od klientů, kteří od nás žádají konkrétní výstupy. Často mají nějaké specifické požadavky a potřebují dané role obsadit hodně rychle,“ vysvětluje Roubová. A dodává, že jejich systém dnes dokáže až 70 procent práce udělat sám a tým Roletiku se může plně věnovat komunikaci projektů a odborné podpoře. Navíc má dostatek času i na konzultace s registrovanými talenty.

Od Netflixu a Amazonu po KFC

Do databází klientů v Roletiku se do současnosti registrovalo přes 60 tisíc lidí, přičemž přímo na projekty bylo „nacastováno“ okolo 35 tisíc talentů. Veřejná databáze rok od spuštění obsahuje půl třetího tisíce talentů a stabilně roste, přibližně o 12 procent každý měsíc. Cena za roční Gold členství činí pouhých 240 korun, aby ji mohli využívat nejen profesionální herci a komparzisté, ale také ti, kdo si chtějí jen vyzkoušet, jak to chodí „na place“ při natáčení filmů nebo reklam.

Roubovi se ale přesto snaží ke každému uživateli přistupovat individuálně, radí s případnými problémy v rámci platformy i samotných castingů, a především pomáhají s vyhledáváním vhodných nabídek. „Naši talenti nemusí čekat na to, jestli se jim někdo z produkce ozve. Ani oni tedy nemusí ztrácet čas neustálým obcházením castingů. Navíc jim každý týden sami posíláme aktuální pracovní příležitosti formou newsletteru a také se nám podařilo vybudovat poměrně velkou komunitu na sociálních sítích, se kterou rovněž nabídky sdílíme. Jen ve facebookové skupině máme téměř pět tisíc členů,“ doplňuje Jan.

Velké má Roletik i plány do budoucna a pomýšlí také na expanzi do zahraničí. Nyní však zůstává prioritou český trh, kde kromě spolupráce s Netflixem nebo Amazon Studios přichází aktuálně velká část poptávek od marketingových oddělení firem nebo reklamních agentur, které pro ně pracují. A jsou mezi nimi i velká jména jako Škoda Auto, KFC či McDonald's, Plzeňský Prazdroj, Rohlík nebo Corny. Mnoho klientů přitom upřednostňuje dlouhodobou spolupráci, stejně jako německý výrobce prémiových kočárků Cybex.

„Je pravda, že díky Cybexu máme jednu z nejaktuálnějších databází malých dětí v Česku, ale to rozhodně není naše jediná konkurenční výhoda. Klientům z filmového i komerčního prostředí můžeme nabídnout mnohem víc a právě na firemní klienty se nyní chceme soustředit,“ uzavírá Barbora.