Z továrny na auta bude zbrojovka. Volkswagen prodává německý závod izraelskému investorovi pro výrobu systémů PVO

Jde o závod v Osnabrücku, kde má výroba automobilů skončit v létě 2027. Volkswagen se dohodl na prodeji areálu spolkové zemi Dolní Sasko a investiční společnosti Aurelius Capital z Tel Avivu. Ta má být většinovým vlastníkem, přičemž na novém využití továrny chce spolupracovat s izraelskou společností Rafael Advanced Defense Systems, jedním z výrobců systému protivzdušné obrany (PVO) Iron Dome.
Zmíněné plány zahrnují dle vyjádření automobilky výrobu systémů a komponentů pro systémy PVO pro Německo i celou Evropu. Spolupráce má zároveň položit základy pro další partnerství a projekty. „Tímto krokem otevíráme cestu k nové průmyslové budoucnosti tohoto areálu,“ říká šéf Volkswagenu Oliver Blume.
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Dohoda přichází krátce po oznámení rozsáhlé restrukturalizace Volkswagenu. Jeho program „Future Plan 2030“ počítá s redukcí modelové nabídky na polovinu, zrušením dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst a možným uzavřením čtyř německých závodů, konkrétně těch v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu, jak uvádí CNN.
Projekt zachrání kvalifikovanou pracovní sílu
Nové zaměření závodu by zároveň mohlo zmírnit dopad konce automobilové výroby na místní zaměstnanost. Podle podnikové rady Volkswagenu by v Osnabrücku mohlo zůstat téměř 1 400 z dnešních 1 800 pracovních míst – právě kvalifikovaní zaměstnanci jsou dle ministerského předsedy Dolního Saska Olafa Liesse jedním z důležitých argumentů pro zachování průmyslového areálu.
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„Zároveň se zásadně změnila naše bezpečnostní situace i potřeba ochrany. Německo a Evropa musí posílit své schopnosti a stát se v tomto ohledu samostatnějšími,“ míní Lies. Nutno dodat, že transakce ještě není definitivně uzavřena, Volkswagen musí získat souhlas regulátora a dokončit s investory dohodu o nové organizační struktuře.
Nový život pro nepotřebné továrny
Pokud vše projde, zařadí se Osnabrück mezi další evropské automobilové závody, které získají nové využití ve výrobě pro obranný průmysl – záměr přeměnit dvě továrny na autosoučástky na závody pro vojenskou výrobu oznámil už vloni například Rheinmetall, přičemž podobné plány mají rovněž automobilka Daimler Truck, subdodavatel Schaeffler či výrobce motorů Deutz.
Všichni angažovaní hráči se snaží vytěžit ze skutečnosti, že Německo je jednou z nejrychleji zbrojících zemí Evropy. Rozpočet tamního ministerstva obrany má příští rok podle vládních údajů vzrůst o třetinu na 109,7 miliardy eur, tedy na zhruba 2,7 bilionu korun.