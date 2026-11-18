Právě do Šen-čenu nyní míří americký prezident Donald Trump, který se má stát prvním úřadujícím šéfem Bílého domu, jenž město navštíví. Důvodem je summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), na jehož okraj se uskuteční také jednání mezi ním, čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, Šen-čen je považován za jedno z center technologického soupeření mezi Spojenými státy a Čínou, jejichž zájmy se střetávají mimo jiné v oblasti strategických surovin, pokročilých čipů a přístupu na světové trhy. Místní obyvatelé mu přezdívají „zázračné město“ a například organizace Council on Vertical Urbanism dodává, že zde člověk nalezne více mrakodrapů než v samotném New Yorku a asi třikrát tolik, co v Chicagu.
Jeho panorama doplňuje pátá nejvyšší budova světa – bezmála 600metů vysoký mrakodrap Ping An Finance Centre. Ulicemi běžně projíždějí samořiditelné elektrické taxíky, drony rozvážejí jídlo a kávu a veřejná prostranství osvětlují po setmění solární prvky. Průměrný věk obyvatel pak činí pouhých dvaatřicet let.
Od chudého pobřeží k technologické velmoci
Příběh Šen-čenu se začal psát na konci 70. let, kdy se Čína pod vedením Teng Siao-pchinga snažila otevřít zahraničnímu kapitálu a liberalizovat svoji ekonomiku, uvádí CNN. Návrh využít několik měst na jižním pobřeží k experimentům s tržním hospodářstvím předložil Si Čung-sün, otec současného čínského prezidenta a tehdejší guvernér provincie Kuang-tung.
Šen-čen byl pro tento účel ideální díky blízkosti Hongkongu, od něhož se mohl učit moderním obchodním postupům. Vláda tehdy nabízela finanční pobídky lidem, kteří se sem rozhodli přestěhovat a podílet se na rozvoji nového podnikatelského centra. Postupně proto do tohoto kouta Číny začali přicházet podnikatelé a odborníci z celé země.
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Už v roce 1987 zde bývalý armádní inženýr Žen Čeng-fej založil společnost Huawei, která se dnes řadí k největším technologickým koncernům světa. O deset let později se podobnou cestou vydal Wang Čchuan-fu, jenž opustil zaměstnání u výrobce baterií a založil firmy BYD, která vloni předstihla Teslu Elona Muska v celosvětovém prodeji elektromobilů. Obě firmy se tak postupně zařadily mezi ty nejvýznamnější světové hráče vůbec. Metropole je také domovem technologické společnosti Tencent či největšího světového výrobce dronů DJI.
Destinace, kterou objevují zahraniční turisté
Navzdory všemu výše zmíněnému platí, že Šen-čen už není pouze průmyslovým a technologickým centrem, ale rychle se prosazuje i jako turistická destinace. Podle údajů městské správy zde v roce 2025 přenocovaly více než dva miliony zahraničních návštěvníků, což bylo meziročně o 70 procent více. Další nárůst je očekáván letos – od začátku roku město navštívilo již na 6,6 milionu turistů ze zahraničí.
Další miliony navíc přijíždějí z Macaa a nedalekého Hongkongu, odkud cesta vysokorychlostním vlakem trvá pouhých čtrnáct minut (současně lze ale využít i metro nebo autobus). Výhodou Šen-čenu je, že je cenově dostupnější, takže obyvatelé bývalé britské kolonie sem často míří na víkend za nákupy, jídlem či zábavou.
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Zahraniční návštěvníky přitom podle CNN nepřekvapuje jen všudypřítomná technologie, nýbrž i nečekaný klid. Ačkoliv jsou zdejší čtvrtě poměrně hustě zastavené mrakodrapy, ulice jako takové působí poměrně poklidně. A oceňovaná je též moderní infrastruktura, pohodlný každodenní život a přátelské prostředí.
Cestování do Číny usnadňuje uvolněnější vízová politika. Občané Velké Británie a Evropské unie se mohou do země vydat bez víza. Američané pak za určitých podmínek smějí využít bezvízový vstup do provincie Kuang-tung až na deset dní, následně však musí odcestovat do třetí destinace mimo pevninskou Čínu, například do Hongkongu nebo Macaa.
Nejen levné jídlo a elektronika, ale i kultura
Oblíbenou adresou zahraničních návštěvníků je čtvrť Še-kchou na jihovýchodě města, která nabízí bary a restaurace s kuchyněmi ze všech koutů planety. Zájemci o technologie by pak neměli vynechat oblast Chua-čchiang-pej, kde se nachází největší elektronický trh na světě a v jejíchž spletitých budovách působí více než sto tisíc obchodníků nabízejících domácí elektroniku za nízké ceny.
Město každopádně investuje také do kultury. Od letošního jara je v provozu Mezinárodní muzeum umění, jehož sbírky zahrnují díla renesančních malířů Tiziana a Tintoretta, čínskou kaligrafii i práce významných čínských umělců. A v říjnu pak zde otevřelo pobočku i stockholmské muzeum Fotografiska.
Z někdejší chudé oblasti se tak stává metropole, jež chce světu nabídnout nejen technologické inovace a podnikatelské příležitosti, ale také bohaté kulturní vyžití a kvalitní životní prostředí. A která se díky nadcházejícímu summitu navždy zapíše do historie.