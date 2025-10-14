Z plzeňské kavárny vyrostl půlmiliardový franšízový byznys. CrossCafe nově vede Jan Janák mladší a chystá expanzi i do zahraničí

Káva spojuje lidi, místa i generace. Pro některé je jen ranním rituálem, pro jiné životní vášní. V případě rodiny Janákových z Plzně se z ní stalo i poslání, které změnilo místní kavárnu v celostátní značku. CrossCafe dnes patří mezi nejvýraznější české kavárenské sítě a právě nyní vstupuje do nové etapy, kdy vedení firmy přebírá Jan Janák mladší od svého otce, plzeňského podnikatele Jana Janáka staršího.
Ten se pohybuje v gastronomii už od devadesátých let. S podnikání začal hned po revoluci v roce 1989 a na poli gastronomie působí od roku 1995. V roce 1996 otevřel v Plzni se svým bratrem restauraci Hamburk a o jedenáct let později, v roce 2007, založil první kavárnu CrossCafe. Dnes má tato síť 23 poboček v deseti českých městech, které provozuje sedm franšízantů.
V současné době se firma přesouvá do rukou druhé generace. „Táta vedl CrossCafe tak, že je teď schopný firmu předat. To je ostatně i můj cíl. Mám tři děti a budu rád, pokud je podnikání a firma budou zajímat,“ říká Janák mladší a dodává, že přechod probíhá přirozeně a se vzájemným respektem: „Táta bude mít vždycky svůj názor, ale z dosavadní zkušenosti už vím, že ho neprosazuje za každou cenu. Musím se rozhodovat sám, ale mám tu výhodu, že ho vždycky můžu požádat o radu.“
Nový model pro franšízanty
Zároveň přichází i zásadní změna v tom, jak CrossCafe přistupuje ke svému franšízovému konceptu. Ten stojí na jednoduchém principu. Společnost staví nové kavárny plně ve vlastní režii, provozuje je prvních šest až dvanáct měsíců a teprve poté nabízí k odkupu, když jsou prokazatelně v zisku.
Zájemce tak přebírá fungující podnik „na klíč“, včetně vybavení, vyškoleného personálu i stálé klientely. „Věříme, že novým systémem pomáháme začínajícím podnikatelům a výrazně zvyšujeme jejich šance na úspěch. Kavárna s historií dává jasnou představu o ekonomice, a tak franšízant hned vidí, jaký potenciál provozovna nabízí. Bereme na sebe riziko špatně zvolené lokality a nabízíme pouze ziskové kavárny,“ vysvětluje Janák mladší s tím, že to ale pro franšízanty není jediná cesta. Pokud má zájemce o franšízu vlastní prostor, který považuje za vhodný pro kavárenský provoz, jsou otevření i této možnosti.
V letošním roce takto CrossCafe nabídne k prodeji první dvě kavárny z vlastního portfolia, přičemž jedna je v Plzni a druhá v Berouně. Noví franšízanti budou hradit jednorázový vstupní poplatek 200 tisíc korun a dále roční poplatek ve výši 5,5 procenta z tržeb a marketingový poplatek 1,5 procenta. Návratnost investice se podle společnosti pohybuje okolo 36 měsíců.
Růst navzdory trhu
Podíváme-li se na gastronomii jako celek, tento segment stagnuje. Mimo jiné k tomu přispívá mladá generace, která přestává pít alkohol, takže klesá návštěvnost hospod a klubů. Na druhou stranu vznikají nové příležitosti pro alternativní gastronomické provozy, jako jsou kavárny. Tam naopak návštěvnost roste, o čemž svědčí i čísla CrossCafe.
Celkový obrat skupiny – včetně kaváren, vlastní výroby a pražírny – dosáhl v roce 2024 téměř půl miliardy korun, což znamená meziroční růst o 10 procent. Průměrný měsíční obrat jedné kavárny se zvýšil na 1,1 milionu korun a průměrný zisk na 135 tisíc. Síť prodala dva miliony káv a 800 tisíc dortů. Jak navíc připomíná Janák mladší, není to jen o kávě a dortech: „Hosté se k nám chodí nasnídat či naobědvat, na pracovní schůzky, učit se i odpočívat. Takže růst se daříi v letošním roce.“
Dobře funguje i věrnostní program CrossCard, který má přes 100 tisíc aktivních uživatelů. Jejich nárůst by pak měla přinést nová verze aplikace s rozšířenými benefity, která má být spuštěna nejpozději začátkem příštího roku. „Loajalita zákazníků je pro nás velmi důležitá. Ukazuje se, že náš koncept je velmi úspěšný nejen na frekventovaných místech, ale i v rezidenčních lokalitách, kde poskytujeme službu stálým zákazníkům, kteří se k nám rádi vracejí,“ popisuje Janák mladší.
A na další růst značka sází i do budoucna. CrossCafe totiž plánuje v roce 2025 otevřít čtyři až pět nových poboček, dívá se alei do zahraničí. „Primárně nás zajímají větší města okolo 50 tisíc obyvatel. Neznamená to však, že nás nenajdete i v menším městě. Je to o příležitosti, kde se objeví jaký prostor. Také do Prahy se chceme vrátit nejpozději do konce roku 2027, děláme ale maximum pro to, aby se nám to podařilo ještě dříve,“ zmiňuje Janák mladší a dodává, že zahraniční expanze by měla směřovat především do Německa, které je z hlediska logistiky i dozoru nad provozem nejblíže, protože sídlo firmy je v Plzni.
Vlastní výroba a pražírna
CrossCafe se v posledních letech proměnila z běžné kavárenské sítě na komplexní coffee & food značku. V roce 2018 otevřela v Plzni výrobní halu, kde pod vedením šéfkuchaře Luboše Martínka vznikají dorty, koláče, sendviče, polévky i hlavní jídla. O pět let později, v roce 2023 přibyla i vlastní pražírna, která zásobuje všechny pobočky, a nabízí i službu privátního pražení na míru nebo pronájem kávovaru do kanceláře včetně kompletního servisu.
Dalším pilířem růstu jsou takzvané CrossShopy, tedy prodejní koutky v každé kavárně, kde si zákazníci mohou zakoupit produkty vlastní výroby včetně balené kávy. „Krize minulých let nás naučily, že je důležité nespoléhat se jen na jednu nohu byznysu. Dnes už prodáme více dortů mimo síť než v ní a poptávka dál roste. Také pražírna dnes vyrábí polovinu produkce pro externí zákazníky – naši kávu tak už kromě CrossShopů najdete i u partnerských prodejců nebo třeba v hypermarketech Globus,“ vysvětluje Janák mladší.
Budoucnost CrossCafe pak vidí jako propojení tradičního řemesla s moderními technologiemi. Uvědomuje si, že mladí baristé dnes často postrádají jistotu v osobním kontaktu se zákazníky a byli by nejraději, kdyby si s nimi mohli psát na chatu. I proto společnost hledá další možnosti, například vývoj samoobslužných kiosků, které mají obsluhu doplnit, nikoli nahradit.
Káva i benzín v krvi
Káva však pro Janáka mladšího není jen byznys, ale i vášeň. „Nejraději piju černou kávu, hlavně americano, potom espresso. Vypiju dvě, maximálně tři kávy denně, ráno a po obědě. Na závodech v karavanu si ale klidně udělám rozpustnou, a pokud nic lepšího není, zvládnu i turka,“ přiznává.
Kromě kávy má rád už řadu let i motorsport. „Začalo to úplně nevinně s mým synem Honzíkem, když mu byl rok. Naučil se ovládat elektrické autíčko, pak přesedlal na čtyřkolku a ve čtyřech letech se poprvé posadil do motokáry. Ježdění a závodění ho okamžitě chytlo a mě s ním. Dnes jsem jeho mechanikem a koučem zároveň. V letošní sezoně pod zkušeným trenérským vedením obsadil šesté místo v kategorii Easy Kart 60 a třetí místo v kategorii Mladí. Už teď se těším na další divokou jízdu a snad ještě lepší výsledky příští rok,“ uzavírá.