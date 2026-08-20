Z malé brněnské firmy se stal jeden z největších pronajímatelů kanceláří v zemi. Českomoravská Nemovitostní slaví 10 let na trhu

Historie ČMN se začala psát v roce 2016, kdy v Brně vznikla nezávislá realitní skupina zaměřená především na nákup a správu komerčních nemovitostí. Z prvních menších transakcí se firma postupně posunula k akvizicím velkých kancelářských budov v Praze, přičemž její nemovitosti se dnes nacházejí například na Václavském náměstí, Vinohradech, v Karlíně, na Smíchově či v Dejvicích. Celkem skupina spravuje 14 kancelářských budov se 177 tisíci metry čtverečními plochy a čtyři retailové objekty, které přidávají dalších téměř 50 tisíc metrů.
Mezi nájemce budov ve vlastnictví ČMN patří 190 firem, jmenovitě například Deloitte, Google, Vodafone, Siemens, Nestlé či Pfizer. Významnou součástí byznysu realitní skupiny je i nemovitostní fond NEMO, jehož prostřednictvím se na portfoliu ČMN podílí přes 16 tisíc investorů.
„Za 10 let jsme více než zečtyřnásobili pronajímatelnou plochu ve správě, z přibližně 50 tisíc na dnešních téměř 227 tisíc metrů čtverečních, přičemž naše portfolio je ohodnoceno na 18,7 miliardy korun. Není to pro nás důvod k zastavení, ale potvrzení, že náš dlouhodobý přístup k investicím funguje,“ uvádí předseda představenstva ČMN Radek Stacha.
Dle jeho přesvědčení se společnost během uplynulých let dostala do pozice, kdy může soupeřit také o největší tuzemské nemovitostní transakce. Příkladem byl nedávný souboj o kancelářský komplex Riverside v pražském Karlíně. Hodnota tohoto dealu se pohybovala okolo 300 milionů eur (asi 7,2 miliardy korun) a ČMN podle Stachy nakonec za vítěznou nabídkou zaostala o pouhé dva miliony (zhruba 48 milionů korun): „Takový výsledek v souboji o gigantický projekt nás nijak nezpomalil, naopak nám dodal obrovskou energii a potvrdil ambici vyhlížet další velké akviziční příležitosti.“
Pět miliard během půl roku
Za nejsložitější uskutečněnou investici ve své dosavadní historii označuje vedení ČMN transakci z konce roku 2024, která zahrnovala portfolio NOVA Real Estate. Její celková hodnota dosáhla pěti miliard korun, přičemž skupina díky ní během pouhého půl roku dokončila akvizici pěti prémiových budov a jedenácti retailových parků. Právě prostřednictvím této transakce navíc poprvé vstoupila do nového segmentu komerčních nemovitostí.
Podle Stachy obchod kvůli svému rozsahu a rychlosti kladl na celý tým, jenž má řízení akvizičního procesu na starost, mimořádně vysoké nároky. „Právě jejich odbornost a důraz na kvalitu nám umožňují být spolehlivým partnerem jak pro nájemce našich budov, tak pro naše investory,“ říká předseda představenstva ČMN pro Euro.cz.
Výraznou roli v budoucím rozvoji firmy má každopádně i nadále hrát Praha. Přestože skupina průběžně sleduje také možnosti akvizic v dalších středoevropských metropolích, česká metropole pro ni zůstává hlavním kancelářským trhem. Důvodem je podle Stachy mimo jiné vysoká obsazenost zdejších kancelářských prostor a také dlouhodobý potenciál jejich dalšího růstu. Na druhou stranu platí, že za každou cenu se ČMN do dalších akvizic rozhodně pouštět nehodlá.
„Naší prioritou je dlouhodobě rozvíjet stávající portfolio tak, aby odpovídalo potřebám investorů a přinášelo stabilní výnos. Nové příležitosti na trhu samozřejmě průběžně vyhodnocujeme, ale vyhýbáme se spekulacím a děláme jen kroky, které mají pevnou ekonomickou logiku a jasný smysl,“ zdůrazňuje manažer.
Nová dekáda, nová vizuální identita
Desáté výročí ČMN spojila také s úpravou své vizuální identity. Podle vedení přitom nejde o kompletní změnu značky, ale spíše o její modernizaci, která má odrážet výrazně větší portfolio i současné postavení skupiny na českém realitním trhu. Nový vizuální styl klade větší důraz na jednoduchost a přehlednost, zároveň ovšem zachovává návaznost na dosud používanou grafiku.
„Nová identita není kosmetická změna, ale logické vyústění toho, kam jsme za 10 let došli. Chceme, aby značka ČMN komunikovala stejně přehledně a sebevědomě, jako spravujeme naše budovy, a aby přirozeně podporovala to, co je pro nás klíčové: dlouhodobé vztahy s nájemci, investory a partnery,“ uzavírá Stacha.