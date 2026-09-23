Z „kryptozimy“ rovnou do „kryptojara“? Bitcoin po měsících poklesu znovu vystoupal nad 85 tisíc dolarů

Jen za posledních pět dní její cena vzrostla o více než sedm procent a za poslední tři měsíce téměř o 35 procent. V pondělí pak bitcoin překonal podle CoinMetrics hranici 85 tisíc dolarů, přičemž během dne vystoupal až nad 86 tisíc dolarů, a dostal se tak na nejvyšší úroveň od konce ledna. Rychlý návrat k vyšším hodnotám zároveň oživuje debatu o tom, zda období označované jako „kryptozima“ skutečně končí, tedy období delšího poklesu cen a slabé aktivity na kryptotrhu.
Nejznámější kraptoměna sice stále zůstává výrazně pod svým historickým maximem, ale investoři nyní sledují, zda současný růst představuje začátek dalšího delšího růstového období, nebo jen další výkyv na vysoce volatilním trhu. „Myslím, že je tu kryptojaro, krokusy kvetou. Podle mne to bude skutečně nejsilnější a nejdéle trvající býčí trh v historii kryptoměn,“ řekl CNBC investiční ředitel společnosti Bitwise Matt Hougan s tím, že růst bitcoinu se promítl také do akcií firem spojených s kryptoměnami.
Spekulace, nebo návrat růstu?
O poznání skeptičtější jsou čeští ekonomové, které jsme oslovili. Například podle senior analytika společnosti Investika Václava Kinského k růstu pomáhá obnovený příliv peněz do bitcoinových ETF (burzovně obchodovaných fondů) i uzavírání sázek na pokles, při němž investoři bitcoin nakupují zpět, ale samotné překonání 85 tisíc dolarů ještě neznamená konec kryptozimy. „Za důležitější považuji, zda nákupní zájem vydrží i při další potenciální nepříznivé zprávě a zda růst nestojí převážně na krátkodobých spekulacích s vypůjčenými penězi,“ uvádí Kinský pro Euro.cz.
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Opatrný je i Rostislav Plachý z Golden Gate, podle něhož je překonání hranice 85 tisíc dolarů důležitým psychologickým momentem. O definitivní konec kryptozimy však podle něj zatím mluvit nelze. „Pokud ovšem bude pokračovat příliv kapitálu, návrat k historickému maximu určitě možný je,“ domnívá se a dodává, že růst bitcoinu souvisí podle něj především s návratem investorů k rizikovějším aktivům a očekáváním příznivějších podmínek pro finanční trhy.
Podle Hougana se však navzdory určitému období poklesu cen „zlepšily fundamenty v kryptoměnách“. Poukázal přitom na rostoucí počet transakcí napříč blockchainy a zapojení velkých firem jako BlackRock. Ceny tak dle jeho slov do konce roku začnou tento vývoj dohánět. Také analytici společnosti BTIG uvádějí, že pokud se bitcoin udrží nad hranicí 75 tisíc dolarů, je možný růst směrem k 90 tisícům.
Pomůže kryptu regulace i přesun peněz z AI?
Růst přichází navzdory tomu, že americký Senát minulý týden zablokoval další postup nové regulace, tedy Clarity Act. Ten měl vytvořit rámec pro fungování kryptoměn v USA a rozdělit dohled nad odvětvím mezi Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) a Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC). K růstu cen kryptoměn přitom přispěla už dříve větší regulace v USA, například loni schválený Genius Act, míní šéf investic Bitwise.
Podle něj by mohl ceny podpořit také neúspěch Clarity Act, protože pravidla budou prozatím nastavovat SEC a CFTC. „Je to nejvíce prokrypto SEC a CFTC v historii USA. Takže paradoxně bychom v případě, že Clarity Act neprojde, mohli mít ještě příznivější krypto regulaci,“ dodal Hougan a připomněl, že investoři nyní přesouvají část peněz z akcií spojených s umělou inteligencí zpět do kryptoměn.
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A jak podotýká Plachý, jasnější americká pravidla také mohou snižovat nejistotu a usnadnit vstup institucionálních investorů. Zároveň ale nepředpokládá jednoduchý přesun peněz z AI akcií do digitální měny. Investoři totiž dnes mají k dispozici více růstových aktiv a bitcoin bude muset o jejich pozornost dál soutěžit. Klíčové proto podle něj bude, jak se bude vyvíjet likvidita a ochota kupujících podstupovat riziko.
Podobně vidí situaci i šéf Bit.plus Martin Stránský. „Přesun peněz z AI akcií do krypta je také možný, ale zatím bych ho nepřeceňoval. Pro bitcoin bude důležitější kombinace regulace, institucionální poptávky, ETF a celkové likvidity na trzích,“ uzavírá.