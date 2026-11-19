Dejvice, Smíchov, Strašnice, Letňany a Václavské náměstí. Pět nových pražských fitek za pouhý půlrok. Plus další v nedalekém Kladně. A aby toho nebylo málo, tak v polovině listopadu přibylo jedno i v Jenišově u Karlových Varů a tento týden v Hradci Králové. Navíc do konce letoška se vůbec poprvé objeví také v Brně.
Celorepubliková expanze společnosti Max Fitness nabírá v posledních týdnech a měsících na obrátkách. Obdivuhodná přitom není jen její rychlost, nýbrž i fakt, že ji společnost financuje z vlastních zdrojů a reinvestovaného zisku.
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„Devět nových poboček během jednoho roku je pro nás významným krokem v budování sítě. Rozšiřujeme se v Praze i v regionech a vstupujeme do dalších měst. Každou novou lokalitu posuzujeme také z hlediska jejího dlouhodobého potenciálu a toho, jak zapadne do naší sítě,“ říká spolumajitel Max Fitnessu Hovorka.
Slavnostním otevřením hradecké provozovny se počet fitcenter fungujících pod hlavičkou tohoto řetězce zaokrouhlí na třicet. „Všechny naše aktuálně provozované pobočky jsou ziskové. Platí to pro každou z nich, nikoli pouze pro síť jako celek,“ zdůrazňuje Hovorka pro Euro.cz.
10 let na trhu
Příběh Max Fitnessu se začal psát před 10 lety v plzeňské čtvrti Slovany. Po otevření tamního komunitního fitcentra expandovali jeho zakladatelé ještě v roce 2016 na opačný konec města do Lochotína a následně, již oficiálně pod značkou zmíněné sítě, i do dalších koutů republiky.
Na postupném penetrování českého trhu nezměnila nic ani pandemie, kdy fitka po celé zemi, stejně jako další sportoviště, dostala tvrdý direkt v podobě přísných proticovidových opatření. Firmě se během tohoto období podařilo udržet při životě čtyři plzeňské pobočky a připravit se na další kolo růstu, a to právě do Prahy.
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„Rozhodující je pro nás ekonomická výhodnost konkrétní nabídky pronajímatele,“ přibližuje Hovorka redakci to, jak jeho tým volí místa vhodná k expanzi. „Výběr města tak úzce souvisí s tím, jaká příležitost se v něm objeví a za jakých podmínek můžeme nové fitness centrum otevřít. Klíčové je, aby nám daná nabídka dávala ekonomický smysl,“ míní.
Trenérů je na trhu dostatek, nikoliv však recepčních
Minulý měsíc zostřil konkurenci na tuzemském fitness trhu nově příchozí hráč z Polska, a sice tamní síť Xtreme Fitness Gyms. Její majitelé se rozhodli otevřít vlastní pobočku v Opavě, kde sice Max Fitness aktuálně nepůsobí, současně ale naznačili, že tím jejich přeshraniční rozšiřování ani zdaleka končit nemusí.
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V Hradci Králové, který je vůbec nejnovějším přírůstkem Hovorkova a Štruncova společného podniku, již delší dobu funguje síť Extrifit Gym Vojtěcha Koritenského, v Brně a několika dalších městech působí například Element Gyms a také Form Factory, která současně provozuje hned pětatřicet poboček i v samotné Praze.
Jak se oba spolumajitelé Max Fitnessu s takto rozsáhlou konkurencí vyrovnávají? „Ve skutečnosti pro nás počet konkurenčních fitness center rozhodujícím kritériem není, tímto způsobem trh nemapujeme,“ objasňuje Hovorka a dodává: „Nemáme stanovený žádný limit počtu našich provozoven ve městě ani jejich přepočet na obyvatele, podle kterého bychom se rozhodovali. Pokud chceme v daném místě otevřít a nabídka nám ekonomicky vyhovuje, samotná přítomnost dalších provozovatelů nás od toho neodradí.“
A problém nepředstavuje ani personál. Trenérů má Max Fitness dostatek – i díky tomu, že vloni firma založila vlastní trenérskou akademii, kde se tito profesionálové vzdělávají a připravují na praxi. „Lektory skupinových lekcí nemáme, protože skupinové lekce neprovozujeme. Náročnější je ale obsazování recepcí, kde u mladých uchazečů často narážíme na nízký zájem o práci a nedostatečnou pracovní motivaci. Z naší zkušenosti jde o širší problém na pracovním trhu, a proto musíme projít větší počet zájemců, než najdeme schopné lidi se skutečnou chutí pracovat,“ uznává zkušený podnikatel.
Historický milník (nejspíš) pokořen
I díky neustále se rozšiřující síti provozoven budou moci Hovorka se Štruncem hledět s největší pravděpodobností na letošní rok jako na první, v němž se jim z hlediska tržeb podařilo překročit onu magickou hranici jedné miliardy korun.
Vloni Max Fitness utržil přes 500 milionů, což bylo meziročně takřka o čtvrtinu více. Slušný růst nicméně společnost zaznamenala i v případě ukazatele EBITDA , který se navýšil o úctyhodných 18 procent. A co se letoška týče, na 800 milionech korun měli být Hovorka se Štruncem podle jedné z dřívějších tiskových zpráv již s koncem prvního pololetí.