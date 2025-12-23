Z Jičína až do USA. Ručně dělané vánoční ozdoby od firmy HAN Design slaví celosvětový úspěch

Jak by se vám líbilo prožívat Vánoce prakticky celý rok? Přesně v takovém světě žije Martina Mesjar, majitelka české společnosti HAN Design, která se zabývá tradiční ruční výrobou skleněných vánočních ozdob. „Nepoužíváme žádné stroje či sítotisky. Všechno je to opravdu stoprocentní ruční práce,“ říká pro Euro.cz.
Jičínskou firmu spoluzaložil už v roce 1991 otec dnešní majitelky, takže ona sama v ní v podstatě vyrostla. Dětství trávila mezi barvami, sklem a hotovými ozdobami, které se postupně staly přirozenou součástí jejího každodenního života. „Barvy a sklo mě bavily čím dál víc a doufala jsem, že jednou budu v rodinné tradici pokračovat. Po studiích jsem ale nejprve strávila zhruba deset let v Praze, kde jsem sbírala zkušenosti v oboru i mimo něj. Do Jičína jsem se vrátila až před pěti lety, kdy jsem firmu zároveň převzala,“ doplňuje Mesjar.
Nová majitelka nechtěla přistupovat k žádným drastickým změnám, takže zachovala charakteristický styl výrobků, který HAN Design dlouhodobě odlišuje od konkurence. Jejím cílem bylo hlavně rozšíření působnosti společnosti na českém trhu. V minulosti totiž naprostá většina jičínské produkce směřovala do zahraničí, a na tuzemské zákazníky se firma tolik nesoustředila.
Ovšem i přesto, že se zmíněného cíle dosáhnout podařilo a HAN Design dnes v Česku roste díky vlastnímu e-shopu i kamenné prodejně, export stále zůstává klíčovou součástí podnikání. Asi 80 procent veškeré výroby míří do zahraničí, přičemž nejvýznamnějšími vývozními destinacemi jsou Švýcarsko, Rakousko a Spojené státy.
„Podle mě je to dané hlavně tím, že si v těchto zemích velmi zakládají na ruční výrobě a dovedou ji ocenit. Zároveň ale od zákazníků často slýcháme, že se jim líbí originalita našich ozdob, protože používáme poměrně netypické technologie dekorování a snažíme se vymýšlet vlastní postupy, aby naše práce zaujala už na první pohled,“ vysvětluje majitelka HAN Design.
Kolekce inspirovaná Muchou či Myslbekem
Dosáhnout u vánočních ozdob originality a unikátnosti je výzvou, která je dle Mesjar stále náročnější. Každý rok totiž v HAN Designu vzniká hned devět nových kolekcí: „Občas si říkám, že jednou přijde rok, kdy už nic nového nevymyslím, naštěstí se to ale zatím nestalo. Při přípravě kolekcí vždy začínám tím, že si je barevně ladím do různých kombinací a škál. Právě barva mě pak většinou navede k motivům a celkovému zpracování. Vymýšlení nových návrhů mě stále velmi baví, je to opravdu jedna z nejhezčích částí mé práce.“
Kromě vlastních návrhů jsou důležitou součástí firmy i spolupráce s výraznými osobnostmi českého výtvarného světa. V roce 2017 se v HAN Design „spřáhli“ s Jarmilou Mucha Plockovou, vnučkou malíře Alfonse Muchy, a Miladou Myslbekovou, pravnučkou sochaře Josefa Václava Myslbeka.
„Cílem bylo propojit české umění s českou ruční výrobou. Nejde však o žádné kopírování slavných děl. Obě výtvarnice se prací svých předků pouze inspirují a vytvářejí návrhy, které se následně v HAN Designu přetvářejí do podoby vánočních ozdob. Výsledkem jsou vysoce originální kolekce, z nichž každoročně vzniká pouze jedna – obvykle se třemi až čtyřmi novými produkty,“ shrnuje Mesjar, podle níž celý proces vytvoření nového designu kolekce trvá až čtyři měsíce.
Ozdoby na zakázku podle polštářů
Časově náročná je samozřejmě i samotná výroba. Malované ozdoby si musí být co nejpodobnější, což je při absenci strojů opravdová výzva. A protože ve výrobě HAN Designu pracuje pouhých šestnáct lidí, je jasné, že se neklade důraz na kvantitu, ale na kvalitu.
Vedle vlastních kolekcí se podnik věnuje také zakázkové výrobě podle návrhů zákazníků. Zájem je podle majitelky firmy značný, zejména ze strany zahraničních společností, které mají vánoční výzdobu promyšlenou do posledního detailu. Ozdoby se pak na základě fotografií přizpůsobují například ubrouskům nebo potahům na polštáře. „Dělali jsme i specifickou kolekci na téma ovoce a zelenina – olivy, granátová jablka, ananasy. Vypadalo to krásně, ale na vánočním stromečku si to úplně představit neumím,“ přiznává Mesjar.
Přestože jsou Vánoce pouhý jeden měsíc v roce, výroba v HAN Designu běží celý rok. Na jeho začátku se především doplňují zásoby pro český trh, od března se pak rozjíždějí exportní zakázky pro jednotlivé společnosti, které musí být hotové a vyexpedované nejpozději do poloviny září. Stává se samozřejmě, že i touto dobou se nějací „opozdilci“ z řad firem ozvou, pak už ale vše záleží jen na aktuální kapacitě.
Foukači na trhu nejsou
Jakkoliv to třeba nemusí být zřejmé, faktem je, že i podnikání v tak pozitivně laděném odvětví, jakým ruční výroba vánočních ozdob je, má celou řadu specifických výzev. Problém pro HAN Design představuje například levná konkurence ze strany zahraničních, především asijských e-shopů a marketplaců, jako je třeba Temu. Asi přitom není nutné vysvětlovat, že ručně dělané ozdoby nemohou masové čínské výrobě cenově konkurovat. „Na druhou stranu si ale myslím, že skleněná vánoční ozdoba bude mít vždy svého zákazníka, který nekouká jen na cenu. A mám velkou radost z toho, že to platí také v Česku, protože dlouhodobě rosteme i na tuzemském trhu,“ vyzdvihuje Mesjar.
Opomenout každopádně nelze ani nejrůznější ekologické regulace, jež vedou k zákazu či úpravě některých materiálů, což firmě značně komplikuje výrobu. Třeba před dvěma lety HAN Design čelil možnému zákazu třpytivých glitrů kvůli opatření Evropské unie. Vánoční ozdoby sice nakonec dostaly výjimku, ta je ale časově omezená, a testované alternativy zatím kvalitou nevyhovují. Mesjar proto doufá, že výjimka bude prodloužena i do dalších let.
Samostatnou kapitolou pak je nedostatek lidí. Výroba skleněných ozdob je velmi specifickým řemeslem, přičemž najít nové pracovníky je nebývale těžké. „Obávám se, že stoprocentní ruční výroba nebude z dlouhodobého hlediska udržitelná. Nejhorší je situace u foukání skla, což je jedna z nejnáročnějších částí celého výrobního procesu – a foukači dnes jednoduše nejsou. Asi je to částečně i tím, že mladí lidé to vnímají spíše jako dělnickou profesi, o které obecně nemají zájem,“ zamýšlí se podnikatelka.
Přes všechny tyto problémy a nástrahy si každopádně v HAN Designu dnes z prodejního hlediska stěžovat nemohou. Zdejší zákazníci si oblíbili především kolekce v barevné kombinaci červené a bílé, což je podle Mesjar opravdová klasika českých Vánoc. Úspěšné jsou ale i ozdoby, na nichž firma spolupracuje s Jarmilou Mucha Plockovou a které se nyní dokonce podařilo dostat i na unikátní výstavu Alfonse Muchy v Japonsku. V Han Design věří, že by právě toto mohlo pomoci odstartovat expanzi na tamní trh.
Ještě předtím si ale v Jičíně užijí zasloužený odpočinek. Advent je totiž pro firmu poměrně logicky tím nejnáročnějším obdobím v celém roce. „Je to opravdu náročné, protože před Vánocemi pracujeme až do poslední chvíle, tedy do večera 23. prosince. I přes tu spoustu práce je to ale moc hezké období. Na prodejních místech totiž vidím radost a nadšení zákazníků, což si velmi užívám a beru to jako velkou odměnu za naši celoroční práci. Vždycky si pak říkám, že to úsilí rozhodně stálo za to,“ uzavírá Mesjar.