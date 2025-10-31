Z influencerů propagujících produkty se na sítích stávají investiční poradci. Řada videí pracuje jen s půlkou pravdy, varuje analytička

Na sociálních sítích se rozšířil nový nešvar. Influenceři, kteří ve svých příspěvcích lákají sledující k nákupu produktů firem, jež si je zaplatily, se postupně proměňují v investiční poradce. Prostřednictvím krátkých videí vyzývají své fanoušky na Instagramu, TikToku, YouTube i dalších platformách k investování do akcií, ETF fondů či kryptoměn s vidinou rychlého zbohatnutí nebo zajištění pasivního příjmu.
Jak se přitom zdá, nová taktika funguje náramně. Videa poukazující na „nejlepší akcie roku 2025“ nasbírají pár dní po zveřejnění desítky, respektive stovky tisíc zhlédnutí, ba dokonce v některých případech i miliony.
Nechali byste si s investováním poradit od influencera na sociálních sítích?
„Na jednu stranu je to dobrá zpráva – o investování se začínají zajímat i generace vyrůstající na TikToku a Instagramu. Problém nastává ve chvíli, kdy minutové video nahrazuje promyšlenou investiční strategii,“ upozorňuje na jedno z hlavních úskalí investiční analytička společnosti Swiss Life Select Petra Hrdličková.
Podobné reelsy, totiž krátká videa, podle ní fungují zejména proto, že jsou ve skutečnosti koncipována velmi jednoduše. Obsahují grafy i příběh a navozují takzvaný FOMO (Fear Of Missing Out) efekt, tedy strach z toho, že když něco neuděláme, připravíme se tím o velkou příležitost – v tomto případě o příležitost ke zbohatnutí. To vše navíc inkriminovaná videa dokážou shrnout zpravidla do jedné či několika málo minut.
„Lidé vyhledávají informace, které potvrzují jejich přání, ne fakta. A když vidíme, že ,všichni nakupují‘, máme pocit, že o něco přicházíme,“ zdůrazňuje Hrdličková.
Impulzivní nákupy nejsou Čechům nijak cizí
Že lidé, Čechy nevyjímaje, sklony k impulzivnímu nakupování skutečně mají, potvrzuje i nedávný průzkum společnosti Heureka, jenž má redakce Euro.cz k dispozici. Ze statistického šetření, kterého se v Česku účastnilo takřka 1 150 respondentů, vyplývá, že výhodným nabídkám často neodolá více než polovina spotřebitelů.
Nejčastěji, v 23 procentech případů, Češi impulzivně nakupují elektroniku. Těsně za ní (22 procent) se umístily oblečení, obuv a módní doplňky, následované sekcí potravin a jídla do domácnosti (19 procent).
Za 30 vteřin prostě všechno říct nelze
Současného vzestupu takzvaných finfluencerů (finanční influencer) na sociálních sítích si povšiml i ředitel české poradenské společnosti Friends Forever Adam Trávník. „Jsou to lidé, kteří ještě včera prodávali proteinové prášky, a dnes vysvětlují, jak zbohatnout na kryptu nebo akciích. (Jejich) videa jsou chytlavá, působí sebevědomě a často slibují rychlé výsledky. Jenže investování není o rychlých výhrách, ale o pochopení rizika, trpělivosti a strategii. A to se do třicetivteřinového reelsu prostě nevejde,“ má jasno.
Na to nepřímo poukazuje i Hrdličková, podle které jedním z dalších stěžejních problémů inkriminovaných videí je, že jejich tvůrci svým sledujícím často neříkají celý příběh, ale pouze část. Tedy jinými slovy, ačkoliv například akcie, na něž poukazují, mohou v danou chvíli skutečně rychle růst, už nedodají, že danou firmu pro změnu trápí poměrně vysoké zadlužení či jiná rizika.
„Když se na TikToku rozjede vlna kolem určité akcie, přichází efekt FOMO a mnoho retailových investorů nakupuje impulzivně, bez promyšleného plánu. Tím se investování redukuje na rychlý tip či momentální trend, místo aby bylo vnímáno jako dlouhodobý a promyšlený proces,“ míní analytička.
V Číně to finfluenceři budou mít o poznání těžší
Debaty ohledně toho, zda je vhodné, aby influenceři radili svým fanouškům, do jakých finančních nástrojů mají investovat, se ani zdaleka netýkají jen Česka, potažmo Evropy či západního světa jako takového. Čím dál častěji se jimi musejí zabývat například i v Číně, která dokonce v uplynulých dnech přišla s poměrně razantním řešením.
V sobotu 25. října vstoupil v této zemi podle serveru Morocco World News v platnost zákon, jenž od influencerů, kteří se na svých sítích věnují právě oblastem, jako jsou finance, právo, vzdělávání či medicína, vyžaduje doložení oficiální kvalifikace. To jinými slovy znamená, že aby mohli k daným tématům vytvářet vlastní příspěvky či videa, musejí se prokázat profesionální licencí, vysokoškolským diplomem nebo jiným obecně uznávaným certifikátem dokládajícím jejich odbornost.
Provozovatelům tamních sociálních sítí nový zákon zároveň nařizuje prověřit důvěryhodnost každého takového influencera a ujistit se, že jejich příspěvky jsou řádně ocitovány a zazdrojovány. Musí v nich tak například být uvedeno, zda zveřejněné informace pocházejí z konkrétní studie či zda video obsahuje prvky generované umělou inteligencí.
Je to jako si vsadit podle horoskopu
Zorientovat se v online obsahu, který se na nás dennodenně valí ze všech možných stran, je v poslední době čím dál složitější. A platí to nejen o zprávách, jež čteme, ale třeba právě i o videích, v nichž se nám naše oblíbené internetové hvězdy snaží prodat nové auto či podnítit k nákupu kryptoměn. Jakých zásad by se měl člověk držet, aby se vinou těchto zdánlivě lákavých nabídek nakonec sám nedostal do finančních problémů?
„Každá investice by měla být posuzována individuálně, podle stanovených cílů, časového horizontu a úrovně rizika, kterou je investor ochoten přijmout. To, co se osvědčí jednomu, nemusí vyhovovat druhému,“ radí Hrdličková a pokračuje: „V krátkých videích bývá často doporučováno ,koupit tuto akcii‘, aniž by byla zohledněna individuální situace nebo finanční možnosti. Před samotnou investicí proto zvažte, kdy budete prostředky potřebovat a jak velký pokles hodnoty portfolia zvládnete bez zbytečného stresu.“
Dle analytičky Swiss Life Select by „reelsové“ investice rozhodně neměly základním stavebním kamenem vašeho portfolia, nýbrž pouze jeho doplňkem. „Základem by měla být diverzifikace prostřednictvím pravidelných investic do široce zaměřených fondů. Pokud chcete vyzkoušet takzvaný ,horký tip‘, měl by tvořit pouze menší část portfolia, nikoli jeho jádro. Tím zachováte potenciál růstu a omezíte riziko, že jediný neúspěšný nápad negativně ovlivní celkový výsledek,“ dodává.
Trávník z Friends Forever se s názorem Hrdličkové plně ztotožňuje: „Tyto rady beru spíš jako inspiraci než jako návod. Pokud už někdo chce zkusit investovat podle influencera, ať to bere jako testovací hřiště – maximálně pár procent portfolia, nic víc. Zbytek by měl stát na ověřených principech, tedy na diverzifikaci, dlouhodobém horizontu a porozumění tomu, do čeho člověk skutečně vkládá peníze. Věřit virálnímu videu je trochu jako vsadit si podle horoskopu – možná to vyjde, ale rozhodně to není strategie,“ uzavírá.