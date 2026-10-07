Z druhé ruky je miliardový byznys. Češi nakupují vše od použitých knih až po nábytek, IKEA je eviduje jako premianty

Jedním z nejviditelnějších příkladů významu trhu s použitým zbožím je právě Vinted, jehož aplikaci pro prodej oblečení využívají miliony uživatelů po celém světě. Podle tiskové zprávy přes ni lidé v roce 2025 prodali a nakoupili zboží za 10,8 miliardy eur (asi 261 miliard korun), což bylo meziročně takřka o polovinu více. Tržby společnosti zároveň vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur (téměř 27 miliard korun) a jako taková dosáhla zisku.
Konkrétní počet českých uživatelů ani objem prodejů firma sdělit odmítla, na dotazy naší redakce ale popsala, co Češi na trhu s módou z druhé ruky obvykle hledají. „V posledních třech letech mezi nejčastější výrazy patřily šaty, mikiny, kabelky, bundy, tepláky, boty nebo kalhoty, v srpnu pak rychle rostl zájem o dětské batohy, fotbalové vybavení nebo oblečení pro chlapce, ale také o dámské mokasíny či koberce. Nákupní zvyklosti členů Vintedu se ve všech trzích úzce řídí sezónou a příliš se neliší od běžného nakupování,“ uvádí komunikační manažerka společnosti Guen de Mellová.
Nakupujete zboží z druhé ruky?
Významným hráčem na trhu s použitým zbožím je i česká společnost Knihobot. Knižní secondhand loni utržil více než 863 milionů korun a do oběhu poslal přes 4,8 milionu knih, což je o 37 procent více než v roce 2024. Nárůst významu sekundárního trhu s knihami pak dokazuje i fakt, že nově už ho sleduje i Svaz českých knihkupců a nakladatelů, podle jehož odhadu tvoří přibližně 7,5 procenta celého tuzemského knižního trhu.
Česká firma navíc rychle roste i na dalších trzích. V zahraničí už působí v osmi evropských zemích, které dohromady tvoří asi 55 procent jejích tržeb. Celkem pak Knihobot využily více než dva miliony lidí, přičemž jen za loňský rok přibylo společnosti přes 600 tisíc zákazníků. I kvůli jejich rostoucímu množství proto firma rozšířila sklad v pražské Hostivaři na zhruba deset tisíc metrů čtverečních.
Z alternativy se stal mainstream
Velký zájem o zboží z druhé ruky je vidět také u elektroniky. Rakouské online tržiště refurbed, které vstoupilo na český trh v listopadu 2024, zde od svého příchodu eviduje přes 20 tisíc objednávek. Češi na něm nejčastěji kupují telefony, tablety a sluchátka, třeba loni ale meziročně nejrychleji rostly prodeje herních konzolí, notebooků a audio produktů. Největší poptávka je pak dlouhodobě po značkách Apple, Samsung a Google.
Zájem o repasovanou elektroniku přitom není jen českou záležitostí. Refurbed loni rostl napříč evropskými trhy o 40 procent, překročil hranici dvou miliard eur (asi 48 miliard korun) kumulativní hodnoty prodaného zboží a dostal se do zisku. „Naše finanční úspěchy ukazují, že repasované produkty se posunuly z alternativy pro úzkou skupinu zákazníků k mainstreamové volbě – a že cirkulární obchodní modely mohou být jak účinné, tak ekonomicky udržitelné,“ říká spoluzakladatel Peter Windischhofer.
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Dalším významným segmentem je trh s ojetými automobily. Jen skupina AURES Holdings, která provozuje sítě prodejen AAA Auto a Mototechna, loni v Česku prodala 61 272 vozů. Její celkové tržby na všech trzích navíc meziročně vzrostly o devět procent na 1,36 miliardy eur (asi 32 miliard korun), přičemž rekordních výsledků firma dosáhla jak v Česku, tak i na Slovensku a v Polsku.
Zboží z druhé ruky je oblíbené u mladých
Do obchodu s použitým zbožím se v poslední době zapojují i firmy, jejichž hlavním byznysem je prodej nových výrobků. Příkladem je švédská IKEA, která provozuje program jménem Druhý život nábytku. O prodej použitého zboží mají přitom Češi podle tiskové zprávy vůbec největší zájem ze všech zemí, kde IKEA působí. Dokazuje to i fakt, že letos v červnu se v každém tuzemském obchodním domě průměrně prodalo 72 výrobků z druhé ruky týdně.
Ostatně i proto nabídka produktů za poslední rok výrazně vzrostla – IKEA vykupuje a prodává například komody, knihovny, multimediální nábytek, skříňky, jídelní a psací stoly, židle a stoličky, dětský nábytek nebo některé lampy a nábytek na zahradu. Za velkým zájmem lidí o toto zboží přitom stojí i jejich měnící se preference. Podle globálního průzkumu GlobeScan pro Ikeu se dnes až 38 procent mladých zákazníků do 35 let nákupu nových věcí raději vyhne.
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Příklady Vintedu, Knihobotu, refurbed, AAA Auto a v neposlední řadě právě i Ikey ukazují, že zboží z druhé ruky už není okrajovou alternativou k nákupu nových věcí. Ve skutečnosti jej vyhledává čím dál více Čechů napříč různými kategoriemi. Zároveň výsledky zmíněných firem jasně ukazují, že tato změna spotřebitelského chování dokáže vytvořit i velmi zajímavý zdroj příjmů, na kterém se dá vybudovat životaschopný byznys.