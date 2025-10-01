Z brněnského gymnázia až do Austrálie. Česká online schránka důvěry od startupu FaceUp expandovala už do 70 zemí

Šikana dětí na školách je bezpochyby závažný problém, jehož řešení mnohdy trvá až příliš dlouho, jelikož oběti se často bojí o své situaci komukoliv říct. To si uvědomovali i Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm, kteří před osmi lety založili startup FaceUp, jehož hlavním cílem bylo pomoci právě s odhalováním šikany. Sloužit k tomu měl stejnojmenný nástroj fungující jako online schránka důvěry, do níž mohli žáci popsat svůj problém.
Řešení od českého startupu začalo v následujících letech používat mnoho dalších škol po celém světě, přičemž aktuálně už jich je 2146. V roce 2020 se ale FaceUp rozhodl podstatně rozšířit funkce svého nástroje a přizpůsobit ho také komerčním subjektům, tedy převážně firmám.
„FaceUp vznikl jako nástroj na odhalování šikany na školách. Ale i na pracovišti se mohou dít nepříjemné nebo nekalé praktiky, o kterých je těžké mluvit osobně, protože se tak můžete dostat do hledáčku agresora. Proto je pro nás působení ve firemním prostředí klíčové,” vysvětlil spoluzakladatel a šéf FaceUpu Jan Sláma.
Platformu využívá Mercedes i Heineken
Dnes už FaceUp ve firmách funguje jako komplexní nástroj s více než 90 řešeními pro firemní kulturu, whistleblowing (oznamování neetického jednání), compliance (dodržování pravidel) nebo sběr zpětné vazby. Zaměstnanci jej tedy využívají například při upozornění na porušování předpisů, korupci či sexuální obtěžování, nebo jako prevenci vyhoření.
Samotným firmám a jejich HR oddělením pak FaceUp pomáhá třeba s interní komunikací, monitorováním nálady mezi zaměstnanci nebo s dotazníkovým šetřením. Po celém světě dnes služby českého startupu využívá přes jeden milion lidí ze zhruba 3700 organizací ve více než 70 zemích.
„Nejvíce klientů máme v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii, jelikož podle našich zkušeností firmy v anglofonních zemích dlouhodobě chápou, že se o zaměstnance a jejich potřeby musí zajímat. K našim největším klientům patří například australská odnož společnosti Yum! Brands, provozující řetězce s rychlým občerstvením KFC, Taco Bell a Pizza Hut. Dále je to třeba úspěšný globální startup Zendesk nebo české pobočky firem jako Mercedes, Heineken, Emirates či Renault,“ doplnil pro Euro.cz Sláma.
Počet oznámení strmě roste
S rozsáhlou expanzí českému startupu pomohla i loni získaná investice ve výši 70 milionů korun, přičemž tyto peníze byly využity rovněž na zdokonalení celého produktu. Nyní každopádně firma startuje další investiční kolo, jehož cílem je posílit pozici FaceUpu na zahraničních trzích. Společnost se přitom chce zaměřit především na Spojené státy, Latinskou Ameriku a Blízký východ, kde vidí velký potenciál.
„Naším cílem je umožnit zaměstnancům se snadno a včas ozvat a předcházet tak zbytečným konfliktům a fluktuacím zaměstnanců, které je stojí obrovské peníze. FaceUp za pět let ve firmách přijal více než dvacet tisíc oznámení a toto číslo strmě roste. I díky tomu nám naše působení dává velký smysl, protože vidíme, že lidé náš nástroj v zaměstnání skutečně používají,” uzavřel druhý spoluzakladatel a obchodní ředitel FaceUpu David Špunar.