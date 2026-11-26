Provozovatelé online obchodů už podle vedení Ablu nehledají jen vývojáře, kteří jim vytvoří e-shop. Stále častěji potřebují i pomoc s jeho dalším rozvojem, obchodní strategií nebo zaváděním nových technologií. Právě na propojení těchto služeb chce vsadit Sellar, který bude firmám poskytovat jak technická řešení, tak související konzultace.
Able sbírá zkušenosti s internetovým obchodováním už 14 let, kdy se jeho vývojáři věnovali vlastním internetovým obchodům a slevovým portálům. Od roku 2020 se tým specializuje na platformu Shoptet Premium, prostřednictvím které vytváří řešení pro maloobchodní i velkoobchodní zákazníky.
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„Firmy dnes řeší e-shop u vývojářů a růst u agentur, ty ale často nedokážou technologii s byznysem správně propojit. Přesně tuto mezeru chceme zaplnit coby technologický a konzultační partner, který staví e-shopy s ohledem na byznys klienta,“ vysvětluje redakci Euro.cz jako první generální ředitel Sellaru Radek Juhaňák, jenž má více než dvacetileté zkušenosti z obchodního prostředí.
Od kosmetiky po luxusní hodinářství
Nově vznikající značka přebírá desítky klientských projektů, na kterých dosud pracovala e-commerce sekce Ablu. Patří mezi ně například česká kosmetická firma Angry Beards, pro niž vývojáři sjednotili prostřednictvím API tři značky a jejich jazykové mutace do jednoho internetového obchodu na zmíněné platformě Shoptet Premium.
A spolupráce pokračuje i v současnosti. Tým připravuje dodatečné technologické úpravy, které mají podpořit zahraniční expanzi Angry Beards, konkrétně do Polska, Rumunska a na Slovensko.
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Mezi další zákazníky se řadí síť freshbarů UGO, výrobce sportovní výživy Amix nebo společnost Synlab. Pro rodinné hodinářství Fr. Hanák Able v minulosti realizoval rozsáhlejší projekt zahrnující vytvoření nové korporátní identity i internetového obchodu.
Významným partnerem Sellaru bude pochopitelně Shoptet, s jehož prémiovou platformou spolupracuje Able už šest let. Obchodní ředitel Shoptetu Ondřej Buben oceňuje především schopnost vývojářů vyhovět i náročným požadavkům větších klientů.
„Za tu dobu opakovaně ukázali, že umí převést i velmi specifické požadavky známých značek, ať jde o design, funkce nebo napojení na jejich systémy, do e-shopu, který jim pomáhá růst doma i v zahraničí,“ hodnotí Buben. Vznik samostatné značky proto vítá.
Vývoj e-shopů doplní umělá inteligence
Sellar se chce od běžných dodavatelů e-shopových řešení odlišit širším rozsahem služeb. Kromě samotného návrhu a realizace internetových obchodů bude poskytovat obchodní analýzy, konzultace, systémové integrace a následný technologický rozvoj. Zaměří se přitom na firmy prodávající koncovým zákazníkům, podnikům i přímo prostřednictvím vlastních značek.
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Součástí nabídky bude i program AI Launchpad, který vychází ze zkušeností vývojářské společnosti Able. Jeho prostřednictvím chce Sellar analyzovat firemní procesy a hledat možnosti jejich zefektivnění pomocí umělé inteligence. Zaměřit se hodlá především na řešení s konkrétním obchodním přínosem, nikoliv na zavádění AI za každou cenu.
Přestože Sellar nově vystupuje samostatně, nadále zůstává součástí skupiny Able & Blackfish, jež dosahuje ročního obratu kolem 80 milionů korun. Její technologické zázemí a zkušenosti s vývojem softwaru i umělou inteligencí tak bude mít nadále k dispozici všech zhruba 40 členů Sellaru. „Able roste a dává smysl, aby silné obory dostaly vlastní tvář. Tým e-commerce pod značkou Sellar pokračuje ve stejné kvalitě a se stejnými lidmi, jen ostřeji zacílený,“ uzavírá generální ředitel Ablu Václav Faraga.