YouTube místo Mickey Mouse. Společnost Disney má zásadní problém, přichází o nejmladší diváky

Kdo by neznal slavnou postavičku myšáka Mickey Mouse, kterou v různých obměnách na televizních obrazovkách sledovalo hned několik minulých generací? Odpověď na tuto otázku je možná překvapivá – možná ho neznají současné děti. Americká mediální společnost Disney totiž v poslední době neúspěšně bojuje s tím, že obzvláště nejmladší generace jí utíká k jiným typům pořadů.

Ztrátu téměř monopolu na dětskou tvorbu dokazuje podle Business Insideru hned několik údajů. Zatímco v roce 2014 sledovaly americkou televizní stanici Disney Channel v hlavním vysílacím čase průměrně dva miliony diváků, loni už jich „zbylo“ jen přibližně 132 tisíc, což představuje pokles o více než 90 procent.

Děti ve věku od 2 do 11 let přitom u televize zůstaly, jen na ní stále častěji sledují videa podle vlastního výběru. Mohlo by se tedy nabízet, že nejmladší diváci přešli od klasické televizní stanice na online platformu Disney+, k tomu ale ve větší míře nedošlo. Děti totiž dávají přednost sledování krátkých videí před delšími televizními seriály, či dokonce celovečerními filmy, a tento obsah se zkrátka nacházejí jinde.





YouTube změnil celé odvětví

Hlavní platformou pro nejmladší generaci se v posledních letech stal YouTube, přičemž tato platforma, která je součástí gigantu Google, už dětskému obsahu doslova kraluje. Podle společnosti Nielsen sledují děti ve věku od 2 do 11 let na YouTube asi třikrát více obsahu než na platformě Disney+. Její nízkou popularitu u dětí potvrzují i údaje společnosti Disney, podle nichž více než 60 procent předplatitelů této online streamovací služby tvořili v roce 2022 bezdětní dospělí.

„YouTube je pro děti jejich primární platformou. Nabízí jim to, co chtějí, a reaguje na jejich vášně různými způsoby. Vzestup YouTube skutečně výrazně změnil celé odvětví zábavy pro nejmladší generaci,“ řekla Alexia Ravenová, která spoluzaložila poradenskou společnost Maverix Insights & Strategy studující chování dětí při sledování videoobsahu.

Dostatečnou oblíbenost Disneyho u dětských diváků přitom nedokážou zajistit ani nejnovější filmy promítané v kinech. Podle odborníků je to částečně tím, že společnost se zaměřila především na tvorbu obsahu pro svou streamovací službu. A tu, jak už bylo řečeno, sledují převážně dospělí.

Náprava situace bude složitá

Zvýšit zájem dětí o obsah vytvářený ve skupině Disney rozhodně nebude lehký úkol. V minulosti společnosti výrazně pomohly třeba akvizice Pixaru, Marvelu a Lucasfilmu, v současnosti ale na trhu neexistuje žádná podobně významná firma, již by bylo možné koupit. Další variantou by mohlo být zvýšení rozpočtu na snímky pro děti, což se by ovšem nelíbilo investorům. Ti totiž chtějí dosáhnout především vysoké ziskovosti, kterou zkrátka segment dětské tvorby většinou postrádá.

Mediální společnosti včetně Disney se tedy snaží situaci řešit třeba tím, že začleňují YouTube do svých distribučních strategií a na platformě stále častěji vydávají krátké filmy a upoutávky. Podle odborníků to ale nestačí. Zatím se totiž nepotvrdilo, že by tato videa dokázala nalákat děti ke konzumaci obsahu společnosti Disney na jakýchkoliv jiných platformách. Děti sledující klipy od Disneyho na YouTube zkrátka možná vůbec nepotřebují Disney+.

Je nutné zmínit, že i přes pokles počtu dětských diváků se firmě nesoucí jméno legendárních tvůrců animovaných filmů aktuálně daří poměrně dobře. Po návratu Boba Igera na pozici šéfa firmy společnost loni ohlásila nárůst obratu na rekordních 88,9 miliardy dolarů (přes dva biliony korun). V poslední době navíc podle serveru Statista roste také počet předplatitelů Disney+, kterých bylo v minulém čtvrtletí asi 153,6 milionu. Další předplatitele by pak mohlo zajistit plánované zavedení cenově zvýhodněného balíčku kombinujícího služby Disney+, Hulu a HBO Max.

I přesto ale odborníci varují, že ztráta nejmladšího publika by mohla společnost Disney ve vzdálenější budoucnosti opravdu hodně bolet. Bez neustálého přísunu dětí vyrůstajících na její tvorbě se totiž můžou výrazně snížit příjmy plynoucí ze zábavních parků či z prodeje předmětů, které souvisí s filmy a seriály. Tento segment je přitom v současnosti mimořádně výdělečný, takže jeho problémy by mohly ohrozit ziskovost celé společnosti.