Vznikala tu „vejtřaska“ i další slavné Pragovky. Dnes se kolébka českého průmyslu mění v novou městskou čtvrť krátkých vzdáleností

Bývalá Kolbenka, jež se nachází jen pár set metrů opodál, má proměnu na moderní lofty již za sebou. Navzdory tomu transformace Kolbenovy čtvrti jako takové zásluhou Skansky pokračuje. A nejen jí, další multifunkční ‚město ve městě‘ tu buduje společnost AFI Europe, přičemž rušno je i v nedalekém Hloubětíně, kde pro změnu staví zhruba 1 500 nových bytů Central Group. Zdaleka nejzajímavější dění se ale v současnosti odehrává v areálu zmíněné Pragovky, kde se na téměř dvacetihektarovém území rodí po více než sto letech nová městská čtvrť, jež navazuje na industriální minulost a propojuje práci, kulturu, bydlení a umění.
Vydejme se společně v dalším díle našich fotoreportáží na místo, kde vznikala legendární československá auta Praga Mignon, Grand, Alfa, Baby, Piccolo a spousta dalších, ale také nákladní vozy, autobusy, trolejbusy, motocykly či vojenská technika, včetně té letecké.
Zbrusu nová čtvrť zde roste pod taktovkou developera Mount Capital a renomovaných českých architektů, má jasnou urbanistickou strukturu a svým obyvatelům nabídne bohatou občanskou vybavenost. Probíhající proměna nepředstavuje žádný jednorázový developerský zásah, nýbrž dlouhodobý proces navazující na průmyslovou minulost místa, jenž si klade za cíl postupně celou lokalitu přetvořit do podoby, která bude mít vše, co je pro příjemný život ve městě potřebné.
Od slavné historie k chátrajícím halám
Historie Pragovky se začala psát v roce 1907 založením Pražské továrny na automobily, z níž vzešla značka Praga. Ve třicátých letech minulého století patřil podnik k nejvýznamnějším automobilkám v Československu a zaměstnával tisíce lidí. Areál se později stal součástí strojírenského koncernu ČKD, přičemž výroba zde pokračovala i po druhé světové válce – mimo jiné v podobě legendárních nákladních automobilů Praga V3S, kterým nikdo neřekl jinak než „vejtřaska“.
Zřejmě nejvýznamnější architektonickou stopu tu každopádně zanechalo především období první republiky. Ukázkovým příkladem je památkově chráněná budova dnešní E Factory, která vznikla v letech 1930 až 1933 podle návrhu architekta Josefa Kalouse a původně sloužila jako ústřední skladiště ministerstva pošt a telegrafů.
Po útlumu průmyslové výroby a změnách vlastníků na přelomu tisíciletí začala postupná revitalizace areálu. Od roku 2009 se do opuštěných hal stěhovali první umělci a kreativní profese, kteří zde našli prostor pro práci i prezentaci. Pragovka se tak pozvolna etablovala jako významné pražské centrum současného umění a kulturního dění.
Klíčová rekonstrukce za více než miliardu
Klíčovým bodem současné proměny území se stala již zmíněná E Factory, která se veřejnosti znovu otevřela po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2025. Tu realizovala společnost Mount Capital ve spolupráci s ateliérem TaK Architects, jenž se specializuje na proměnu historicky cenných objektů.
„E Factory je naprosto výjimečná budova, nejen svou rozlohou a architekturou, ale i možností přirozeného soužití různých typů funkcí. Naším cílem bylo zachovat její industriální charakter a zároveň ji otevřít dalším generacím, firmám, umělcům i veřejnosti,“ přibližuje společnou vizi spoluzakladatel TaK Architects Marek Tichý.
Citlivě obnovený industriální objekt dnes propojuje kancelářské a obchodní prostory, ateliéry, galerii současného umění, kavárnu i zázemí pro kulturní a společenské akce. Součástí zrekonstruovaného areálu jsou také eventové prostory Factory Event a Factory HUB, které za účelem pořádání konferencí, společenských akcí, koncertů i filmových natáčení nabízejí přes tisíc metrů čtverečních industriálních ploch.
Dokončení druhé etapy rekonstrukce E Factory s více než patnácti tisíci čtverečními metry pro firmy, jež hledají kreativní pracovní prostředí s výraznou identitou a vazbou na kulturní kontext, je pak plánováno na první polovinu roku 2027. Celková investice do obnovy tohoto památkově chráněného objektu vyjde na více než jednu miliardu korun.
Tovární areál čeká další proměna
Projekt je zároveň součástí širšího transformačního záměru, jehož cílem je, jak už bylo řečeno, vytvořit na ploše bývalého továrního areálu celou novou městskou čtvrť. Její koncepce vychází z územní studie ateliéru Pavla Hniličky Architects+Planners a počítá s vyváženým mixem bydlení, práce, vzdělávání, kultury a veřejného prostoru. Nájemní i vlastnické byty doplní školy, školky, obchodní prostory, sportoviště a rozsáhlé plochy zeleně, jež by měly tvořit zhruba čtvrtinu celého území.
Z brownfieldu po světoznámé továrně Praga by tak měla vyrůst moderní součást města se zaměřením na udržitelný rozvoj a koncept krátkých vzdáleností. Část původních industriálních objektů má být přitom zachována a citlivě adaptována na nové funkce. Postupně se navíc hledá nové využití i jednotlivých památkově chráněných hal a technických staveb, které tvoří významnou část území. Na této přeměně se podílejí kromě společnosti Mount Capital i přední české architektonické ateliéry, jako je Schindler Seko nebo již zmíněný TaK Architects.
Haly ožívají kulturou i společenským životem
Areál Pragovky a E Factory nabízí pestrý program už dnes. Tvoří zde desítky umělců z různých oborů – od malby a sochařství přes design až po performativní a intermediální tvorbu. Místní Pragovka Gallery představuje díla etablovaných i začínajících českých umělců a kromě výstav organizuje také řadu doprovodných akcí, včetně trhů autorského designu ArtFér.
K významným událostem kulturního života patří Otevřené ateliéry Praha, během nichž jsou místní tvůrčí dílny zpřístupněny veřejnosti. Ve Factory Bay je v průběhu léta v provozu letní kino, kde je k mání pestrý kulturní program pro děti i dospělé.
Pragovka ovšem není jen budova E Factory. Rozsáhlé území bývalého průmyslového areálu nabízí i sportovní a volnočasové aktivity včetně krytého skateparku a zázemí ragbyového klubu. A opomenout nezle ani další oblíbenou destinaci: Permanent Beer Fest neboli největší venkovní prostor s řemeslnými pivy ve střední Evropě.