Vývoj je stál desítky milionů korun, teď míří do celého světa. Český Futtec chce se svým mikrovlnným cestářem změnit způsob oprav silnic

Futtec vznikl v roce 2011, kdy jej založil podnikatel Jiří Rušikvas. Právě ten přišel s myšlenkou, jak zefektivnit a zkvalitnit údržbu asfaltových vozovek prostřednictvím mikrovlnné technologie, kterou v dané době testoval ve spolupráci s univerzitou. „Ukázalo se, že mikrovlny mají unikátní vlastnosti a umožňují bezespárově opravovat výtluky. Díky nim je možné vozovku uvést prakticky do stavu, jako když byla nová,“ řekl pro Euro.cz obchodní ředitel zmíněné společnosti a zároveň bratr jejího zakladatele Ondřej Rušikvas.
Zásadní je podle něj především včasné odhalení poškození. Technologie má největší smysl ve chvíli, kdy je vozovka stále v relativně dobrém stavu, ale zároveň se na ní začínají kvůli provozu nebo povětrnostním vlivům objevovat první výtluky a praskliny. Pokud se podaří zasáhnout včas, může se omezit další degradace povrchu a oddálit potřeba nákladnější rekonstrukce.
Přes sedm let vývoje
Cesta od prvotního nápadu k zařízení, které bylo možné nasadit do běžného provozu, trvala déle než sedm let. Futtec podle svého obchodního ředitele začínal prakticky od nuly. První prototyp byl sestavený „na koleni“, pak následovaly roky experimentování, během nichž firma musela vyřešit nejen samotný princip ohřevu asfaltu, ale také bezpečnost a rychlost celého procesu.
„Jednou z největších komplikací bylo dokázat mikrovlny usměrnit tak, aby ohřívaly asfaltový povrch, ale zároveň neunikaly do okolí. Současně bylo nutné dosáhnout požadovaného výsledku v krátkém čase, protože u oprav silnic hraje rychlost zásadní roli, mimo jiné kvůli uzávěrám komunikací. A protože šlo o unikátní řešení, které do té doby neexistovalo, bylo náročné také získání potřebných certifikací. Celkově nás vývoj stál vyšší desítky milionů korun,“ popsal Rušikvas.
Výraznou pomocí byly podle něj evropské dotace, díky nimž mohla společnost pokračovat ve vývoji a vyrobit potřebná zařízení. Zhruba na přelomu let 2021 a 2022 už Futtec dokázal své stroje nasazovat v pilotním režimu pro různé správce komunikací. Vývoj mikrovlnného cestáře tím ale neskončil. Firma dnes používá zařízení čtvrté generace a nadále pracuje především na zvyšování rychlosti oprav a uživatelského komfortu.
Postupně navíc vznikla i komplexní sestava integrovaná do jednoho vozidla, díky níž mohou pracovníci opravovat vozovky také v noci a při nízkých teplotách. Jednou z hlavních výhod technologie je totiž možnost používat teplou asfaltovou směs i v období, kdy jsou běžné obalovny uzavřené.
„Kvalita opravy teplou směsí je výrazně vyšší, a protože my si ji dokážeme v malém množství ohřívat mikrovlnným zařízením, máme ji k dispozici po celý rok. Mezi další výhody Futtecu patří také dlouhá životnost opravy, bezespárovost, rychlost, minimální ztráty materiálu a energie nebo nízké zatížení životního prostředí,“ uvedl Rušikvas.
V Praze už opravili více než 17 tisíc výtluků
Jedním z prvních důležitých testovacích prostředí pro mikrovlnného cestáře se stala Praha. Futtec zde kromě samotných oprav začal pracovat také s monitoringem stavu komunikací, díky němuž dokázal vyhledávat vhodná poškození, zaznamenávat jejich polohu a velikost a posuzovat, zda je lze jeho technologií opravit. Na základě těchto dat následně správce komunikací rozhodoval o jejím využití.
„Technická správa komunikací byla naším prvním významným zákazníkem. Za pět let se v Praze pomocí naší technologie opravilo více než 17 tisíc výtluků a technologie jako taková byla zařazena mezi standardní způsoby údržby. Využívá ji několik firem, které zhruba 80 procent těchto oprav v Praze provádějí v noci, bez nutnosti uzavírat komunikace. Výtluky přitom opravují s tříletou garancí,“ vypočítal Rušikvas.
Už během rozjezdu pražského projektu firma pilotně spolupracovala také s Ředitelstvím silnic a dálnic, jež později její mikrovlnnou technologii rovněž zařadilo mezi používané způsoby údržby. Ovšem i když se už řešení od Futtecu u významných správců komunikací etablovalo, prostoru pro další růst je stále dostatek.
Vedení firmy se chce nyní zaměřit zejména na silnice druhé a třetí třídy ve správě jednotlivých krajů. Právě tam nicméně dle Rušikvase často naráží na rozdílný přístup k nákladům na opravy, kdy některé krajské organizace zohledňují především okamžitou cenu na úkor toho, jak dlouho oprava vydrží. Typickým příkladem je zimní používání levnější studené balené směsi, která může vyžadovat opakované zásahy.
„Jednorázová oprava studenou balenou směsí je sice levná, ale pokud ji musíte během jedné zimy provést třikrát nebo čtyřikrát, vyjde ve srovnání s naší technologií podstatně dráž. Přijetí mikrovlnného cestáře se proto mezi jednotlivými regiony výrazně liší podle toho, jak konzervativní je vedení kraje a tamní správy a údržby silnic. Snažíme se ale dělat osvětu a ukazovat, že už máme za sebou tisíce oprav, které vydržely několik let bez reklamace,“ doplnil Rušikvas.
Expanze do desítek zemí
V Česku se Futtec aktuálně soustředí na upevňování své tržní pozice, poslední dva roky se ale zabývá také zahraniční expanzí. Firma je podle Rušikvase alespoň částečně aktivní v desítkách zemí, přičemž přibližně deseti trhům se věnuje intenzivněji. Většinou jde o evropské státy, ačkoliv ambice má i mnohem dál.
Menší překážkou samozřejmě je, že v zahraničí firma vstupuje do jiného prostředí a kultury, jež čeští zaměstnanci úplně neznají. „Tuzemský trh nám ale slouží jako důležitá reference, která ukazuje, že naše řešení dává smysl a může fungovat prakticky kdekoliv na světě. Skutečnost, že jsme začínali od nuly a dnes se naší technologií opravují komunikace po celé republice, je při zahraniční expanzi významným argumentem,“ zdůraznil Rušikvas.
Futtec při expanzi využívá několik různých modelů. Někde se snaží své stroje začlenit do existujících dealerských sítí, jinde spolupracuje s regionálními zástupci, kteří znají místní prostředí a mají kontakty v oboru. Tímto způsobem firma postupuje například v jižní Evropě, Skandinávii nebo Spojeném království, stejně tak je ale aktivní například i ve Spojených arabských emirátech.
Ze všech zemí, kde český startup působí, mu jako nejzajímavější přijde Nizozemsko, kde jeho stroje už reálně pomáhají tamním správcům komunikací. Poměrně daleko je Futtec rovněž v Itálii, Rakousku nebo Austrálii.
To vše zní na první pohled skvěle, ve skutečnosti ale chtěla být společnost touto dobou ještě mnohem dál. Co jí tomu bránilo? Nic menšího než fakt, že prosazování takto unikátní technologie v zahraničí je mnohem náročnější, než jak si vedení původně myslelo: „Hlavní překážkou je přesvědčit lidi, aby připustili, že k údržbě komunikací lze přistupovat jinak. Očekával jsem, že tento proces bude rychlejší a že manažeři, kteří se ve velkých firmách a organizacích zabývají inovacemi, ho zapojí do praxe mnohem dříve. Přístup se ale v jednotlivých zemích výrazně liší.“
Pojízdná obalovna
Vzdálené trhy mohou mít oproti Evropě specifické potřeby, kvůli nimž pro ně může být mikrovlnná technologie ještě atraktivnější. Česká firma si proto před vstupem do jednotlivých zemí analyzuje stav komunikací, způsob jejich údržby a obecně fungování celého tamního trhu.
Zásadní přínosy Futtecu se dobře ukázaly například ve zmíněné Austrálii, kde mohou být silnice vzdálené stovky až tisíce kilometrů od míst, kde se vyrábí asfaltová směs. „To je zásadní problém, protože asfalt během přepravy samozřejmě nesmí příliš vychladnout, jinak ho není možné správně položit. Náš australský partner nám proto řekl, že velkou výhodou našeho řešení je, že fungujeme v podstatě jako pojízdná obalovna. Právě tato vlastnost může být v řadě zemí velmi užitečná,“ vysvětlil Rušikvas.
Nespornou výhodou řešení Futtecu je, že je do značné míry přizpůsobitelné. Díky tomu dokáže vyhovět konkrétním požadavkům na elektrický příkon, které se stát od státu liší, ale i jednotlivým typům vozidel, jež místní firmy běžně používají. Například pro americký trh musela česká společnost vytvořit zařízení v podobě přívěsu, které obsahuje všechny komponenty potřebné k provedení opravy a zároveň jej lze zapojit za pickup.
Příští rok stovky cestářů
V současnosti jsou v provozu desítky strojů Futtecu, přičemž většina z nich zatím pracuje v České republice. Firma ale postupně svoji výrobu navyšuje a v příštím roce plánuje uvést do provozu dokonce nižší stovky svých cestářů. Výroba jednoho kompletního stroje nyní zabere přibližně čtyři měsíce.
„Nejde pouze o samotný stroj, ale o komplexní sestavu obsahující všechny komponenty potřebné k opravě mikrovlnnou technologií. Součástí jsou například mikrovlnné pece, které ohřívají teplou směs v pytlích po 25 kilogramech, speciálně vyvinutá hutnicí deska nebo generátor, který musí být odhlučněný, aby nerušil obyvatele zejména při nočních opravách ve městech. Celá sestava je dnes integrována do jednoho vozidla o hmotnosti sedmi tun,“ prozradil Rušikvas.
Co se plánů na další roky týče, jsou jasně dané: postupně rozšiřovat produkci i zahraniční síť a přesvědčit správce komunikací, aby opravy výtluků vnímali více jako součást preventivní údržby než jako opakované řešení již vzniklých problémů. „Chceme, aby se náš mikrovlnný systém stal běžnou součástí údržby komunikací. Naším cílem je působit na většině evropských a hlavních mimoevropských trhů a dosáhnout toho, aby se mikrovlnné řešení stalo synonymem pro preventivní, rychlou a kvalitní údržbu silnic prakticky po celém světě,“ uzavřel Rušikvas.