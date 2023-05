Vyšší než Eiffelova věž. Indie postavila unikátní železniční most, který má podpořit rozvoj odlehlého regionu Kašmír

Po dlouhých desetiletích komplikované výstavby se v Indii nedávno podařilo dokončit nejvyšší železniční most světa. Mimořádná stavba se tyčí 359 metrů nad řekou Čanáb v indickém regionu Džammú a Kašmír a jejím hlavním cílem je propojení této odlehlé části země s mnohem vyspělejším vnitrozemím.

Unikátní most dlouhý 1315 metrů je součástí širšího plánu, který má do Kašmírského údolí přivést indickou železniční síť. Kromě Čanábského mostu zahrnuje projekt s názvem Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL) také nejdelší dopravní tunel v celé zemi a první indický železniční lanový most.

Celý projekt je přitom klíčový hlavně pro současného indického premiéra Naréndru Módího, který se dlouhodobě snaží směřovat značné peníze na investice do infrastruktury. Považuje to totiž za velmi důležitý nástroj sociální integrace a zároveň díky napojení méně rozvinutých regionů s významnými městy získává větší politický vliv. „Vybudování mostu bude vláda v Novém Dillí prezentovat jako další velké vítězství pro rozvoj regionu,“ řekl CNN ředitel Jihoasijského institutu Michael Kugelman.

Vláda nad Kašmírem utahuje kontrolu

Vlakové spojení Kašmíru se zbytkem Indie by mělo posílit průmyslový a zemědělský sektor v oblasti tím, že umožní přepravu lidí a zboží za každého počasí. Dříve byla totiž jedinou pozemní cestou mezi regiony klikatící se 300kilometrová cesta Srinagar-Jammu, která se na část zimy uzavírá a je také místem častých dopravních nehod.

„Se současnou silnicí se pojí spousta problémů. Jakmile ale budeme se zbytkem Indie spojeni vlakem, bude to znamenat velkou vzpruhu pro náš průmysl i zemědělství,“ myslí si Anil Kumar Mehendru, viceprezident asociace, která se na území Kašmíru zabývá pěstováním a prodejem ovoce. Sushant Singh z Centra pro politický výzkum Indie pak uvedl, že má most také další významné důsledky, protože je považován za prostředek politické integrace. „Nové železniční spojení by mělo způsobit, že se Kašmír bude mnohem více cítit jako součást Indie,“ doplnil Singh.

Otázkou každopádně je, zda obyvatelé Kašmíru něco takového vůbec chtějí: „V posledních letech byl region do určité míry podkopáván politickými kroky premiéra Módího. To vedlo k jakémusi odcizení mnoha Kašmířanů od vlády, ale také od celé Indie,“ vysvětlil Singh.

Jedním z nedávných kontroverzních kroků bylo například zrušení ustanovení, které dávalo Kašmíru určitou autonomii, včetně možnosti stanovit si vlastní zákony. Módí tvrdil, že tento krok podpoří ekonomiku a stabilitu regionu a zároveň sníží korupci. „Nové Dillí chtělo tímto krokem získat větší stupeň kontroly nad Džammú a Kašmírem. I Čanábský most bude vláda používat jako viditelný a poutavý důkaz toho, že její strategie ekonomického růstu funguje,“ řekl Kugelman.

Z jedné strany chvála, z druhé kritika

Celý projekt USBRL byl zahájen v roce 2002, tedy dávno předtím, než se Módí stal premiérem. I přesto je ale Čanábský most, který je zásluhou svých proporcí vyšší než Eiffelova věž v Paříži, prezentován jako skvělý příklad jeho úsilí o ekonomický pokrok země. A to navzdory skutečnosti, že se stavba nevyhnula mnoha problémům, přičemž tím nejzávažnějším bylo několikanásobné zvýšení nákladů.

„Od nástupu k moci premiér Módí šestkrát navýšil rozpočet na USBRL, aby urychlil jeho dokončení po mnoha letech zpoždění,“ prozradil Vaishnaw. Už původní cena přitom dosahovala téměř sta milionů dolarů.