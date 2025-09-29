Výrazné zrychlení náboru. Startup Talentiqa, který automatizuje předvýběr uchazečů o práci, získal investici 25 milionů korun

Získání nového pracovního místa bývá obvykle složitý a zdlouhavý proces, který nemá v oblibě snad nikdo z nás. Stejně tak se ale jedná o značnou komplikaci i pro velké množství firem, jimž nábor zaměstnanců zabírá mnohem více času, než by chtěli. Významnou pomoc by oběma stranám mohlo přinést řešení, s nímž přišel česko-slovenský startup Talentiqa.
Hlavním cílem společnosti, již před 2,5 lety založili Marek Dian a Miro Šmelko, je právě výrazné zrychlení náboru zaměstnanců. Za tímto účelem Talentiqa vyvinula technologii s umělou inteligencí, která zvládne předvybrat ideální kandidáty na danou pozici do 24 hodin, díky čemuž personalisty zbavuje zdlouhavé rutinní práce a firmám výrazně šetří náklady.
„Dvacet let jsem osobně i zprostředkovaně řešil zaměstnávání stovek lidí v retailu, gastru nebo hotelnictví a neustále jsme naráželi na ten samý problém. Firmy si stěžovaly, že nejsou lidi, a lidé, že firmy s nimi neumí komunikovat a mnohdy jim vůbec neodpoví. Dá se říct, že tyto dva světy se celou dobu prostě míjí, často jde přitom o zdánlivě banální problémy,“ vysvětlil spoluzakladatel a šéf společnosti Dian.
AI se přizpůsobí dané firmě
Řešení od startupu Talentiqa se zabývá především urychlením úvodního pohovoru a zvýšením jeho úspěšnosti. Toho česko-slovenská společnost dosahuje díky využití umělé inteligence, které dokáže značně zautomatizovat právě nejnáročnější první kontakt, kdy je nutné prověřit zájmy obou stran a rychle spojit ty správné lidi se správnými firmami.
V praxi celý proces funguje tak, že AI asistent zkompletuje všechny odpovědi na pracovní inzeráty včetně zájemců bez životopisů. Následně provede s uchazeči automatizovaný chatový pohovor, v němž ověří klíčové i doplňující informace, jako je třeba lokalita kandidáta, jeho dostupnost či typ požadovaného pracovního úvazku. Pokud se na základě těchto informací ukáže, že uchazeč splňuje základní požadavky pro danou pozici, zařadí ho rovnou do dalšího kola.
Velkou výhodou AI v tomto procesu je skutečnost, že může využívat firemní znalostní bázi a přizpůsobit se tak konkrétní organizaci. Technologie ale zároveň zajišťuje férový nábor bez předsudků, odpovídá přísným pravidlům a chrání dobrou pověst firmy.
Pohovor klidně o víkendu v noci
Důkladné prvotní prověření uchazečů má podle společnosti Talentiqa skutečně velký význam, jelikož k personalistům se dostanou jen relevantní kandidáti. To jim může na náboru ušetřit až sto hodin měsíčně, a přispívá to rovněž ke zhruba desetkrát rychlejšímu obsazování pozic. AI asistent ale zároveň výrazně pomáhá i samotným uchazečům o práci, kteří se díky němu mohou úvodnímu pohovoru věnovat prakticky kdykoliv, a to včetně doby, kdy už HR obvykle nefunguje.
„Je běžné, že uchazeči o práci jsou zároveň stále ještě zaměstnaní někde jinde. V běžné pracovní době, kdy jim personalista volá, tak obvykle nejsou dostupní, nezvedají telefon a může se stát, že se tím z náboru vyřadí. Náš systém uchazeči umožňuje projít pre-screeningem formou chatu s AI asistentem kdykoliv se mu to hodí, klidně v noci nebo o víkendu, což je klíč k našim velmi dobrým výsledkům“ dodal Dian.
Značný přínos řešení od společnosti Talentiqa nyní ocenili i investoři z fondů Purple Ventures a Venture to Future Fund, od nichž společnost obdržela celkem 25 milionů korun. „Na Talentiqa nás zaujali hlavně silní zakladatelé s hlubokým porozuměním problému. Startup velmi efektivně využívá AI k řešení náborového procesu v oborech, kde tradiční přístupy selhávají. Už dnes mají důvěru velkých firem, což je silný signál, že jejich produkt funguje a má mezinárodní potenciál,“ řekl Jan Staněk, řídící partner fondu Purple Ventures.
Více času na osobní jednání
Vývoj celého řešení probíhal v posledních letech v úzké spolupráci přímo s HR odborníky, a to jak v České republice a na Slovensku, tak rovněž v Irsku. V současné době tedy technologii startupu Talentiqa využívají třeba firmy ČEZ, Raiffeisenbank, Bageterie Boulevard nebo Manpower, testují ji ale i společnosti z Francie či ze Spojených států.
„Do desítek našich restaurací hledáme zaměstnance v podstatě neustále. Nejnáročnější fází vždy bylo první obvolávání uchazečů, personalisté tím často trávili až polovinu své pracovní doby, protože uchazečů je opravdu hodně a málokdo napoprvé zvedne telefon. Díky řešení společnosti Talentiqa se nám podařilo tento proces výrazně zrychlit a zpřehlednit, takže nyní máme více času věnovat se uchazečům osobně tam, kde to dává smysl,“ shrnula Kristýna Krouželová, HR manažerka z Bageterie Boulevard, kde technologii začali využívat už v loňském roce.
Uplatnění nástroje je přitom podle česko-slovenského startupu velmi široké. Kromě firem, které nabírají větší množství manuálních pracovníků, se má řešení hodit také společnostem působícím v oblastech retailu, logistiky, bankovnictví, energetiky, financí nebo telekomunikací. I proto Talentiqa věří, že její nástroj má velký potenciál, a v budoucnu zaujme skutečně mnoho firem.