Juniorních pozic v důsledku boomu kolem AI výrazně ubývá. Data StartupJobs potvrzují změny na českém pracovním trhu

Český kariérní portál StartupJobs ohlásil další nárůst zájmu o své služby. Loni si přes tuto online platformu našlo práci 4 700 lidí, což je o téměř 18 procent více než v roce 2024. Nové kolegy přitom vloni na platformě hledalo takřka 1 600 firem, z nichž více než čtvrtina se na webu zaregistrovala vůbec poprvé.
O pracovní nabídky se na StartupJobs během loňských 12 měsíců ucházelo celkem 167 tisíc lidí, přičemž průměrný počet zájemců na jednu nabídku se meziročně zvýšil z 16,6 na 18 osob. Jeden uchazeč se zároveň v průměru přihlásil na více než pět nabídek, což podle portálu jasně vypovídá o tom, že lidé jednotlivé inzeráty aktivně porovnávají a vybírají si z nich.
Firmy chtějí zkušené uchazeče
Nejnovější data StartupJobs ukazují, že trh pracovních příležitostí se u mladých inovativních firem postupně mění. Poprvé v historii portálu totiž zveřejnily více nabídek v oblasti marketingu a obchodu (32 procent) než v odvětví vývoje (28 procent). Zájemci přitom stejně jako v minulých letech preferovali právě vývojářské pozice, které hledal takřka každý třetí uchazeč. Na druhém místě pak skončil marketing, o něj mělo zájem 17,4 procenta lidí.
Plánujete si letos hledat novou práci?
Ke změnám dochází rovněž u samotných inzerujících firem. Třeba obor umělé inteligence byl ještě v roce 2023 osmým nejčastějším zaměřením nově registrovaných společností, předloni už byl pátý, zatímco minulý rok se vyšplhal dokonce na třetí místo. Firmy z oblasti AI tak vloni tvořily 8,1 procenta všech nově registrovaných inzerentů a předběhly e-commerce, které kleslo na čtvrtou příčku. Na prvním místě se 14procentním podílem nadále zůstávají technologie, za nimi je vývoj vlastních produktů s téměř devíti procenty.
Rychlý rozvoj umělé inteligence ale pracovní trh ovlivňuje i jinými způsoby, a to například formou poptávky po juniorních a seniorních pozicích. Zatímco v roce 2022 tvořily nabídky vhodné pro začátečníky hned 55procentní podíl, vloni už to bylo pouze 40 procent. V oblasti IT je přitom propad ještě výraznější, z původních 57 procent na třetinu.
„Umělá inteligence má významný vliv na většinu profesí, které se na StartupJobs objevují. Zatímco ,senioři‘ s pomocí AI dokážou efektivněji zvládnout úkoly, jež dříve vyžadovaly přípravu a kontrolu, u juniorů se očekává větší samostatnost. To se odráží v poklesu nabídky juniorních pozic na našem trhu. Firmy tedy dnes častěji hledají třeba zkušené vývojáře,“ uvedl Filip Mikschik, zakladatel a šéf StartupJobs.
Nejčastější je hybridní model práce
Data českého kariérního portálu ukázala rovněž to, jaký pracovní model firmy obvykle nabízejí. Minulý rok zdejší startupy zhruba ve 40 procentech případů inzerovaly hybridní pozice, které kombinují docházku do kanceláře s prací z domova. Podíl nabídek vyžadujících fyzickou přítomnost na pracovišti pak dosahoval asi 34 procent, inzerátů s možností plné flexibility pracovního místa (full remote) bylo o dva procentní body méně.
Velmi podobnou situaci popsal i nedávný průzkum StartupJobs, kterého se zúčastnilo asi 1 800 respondentů. Podle něj téměř tři z deseti dotázaných zaměstnanců pracují výhradně na dálku, čtvrtina lidí chodí do kanceláře jednou nebo dvakrát týdně, zatímco každodenní docházka se týká jen asi 22,3 procenta osob.
A o jaké že společnosti měli uchazeči o práci největší zájem. Na první pozici se umístila e-commerce platforma Shoptet se 1 412 zájemci, za ní skončila analytická firma DataSentics se 1 331 uchazeči, třetí byl sportovní e-shop Aktin, kam se hlásilo celkem 1 279 lidí. Nejvíce nabídek, a sice dvaasedmdesát, pak na portálu zveřejnila technologická společnost Apify, na druhém místě skončil se sedmdesátkou inzerátů již zmíněný Shoptet, třetí příčka připadla Livesportu, který vypsal celkem jednašedesát nabídek.