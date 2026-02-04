Výplach na kryptoměnových trzích nekončí. Po říjnovém rekordu čelí bitcoin obřímu výprodeji a hledá nové dno

Nejznámější a nejstarší kryptoměna má za sebou rok připomínající jízdu na horské dráze. Po dramatickém cyklu, kdy bitcoin v říjnu 2025 vystoupal na historické maximum okolo 126 tisíc dolarů, se jeho cena během několika následujících měsíců propadla až k 80tisícové úrovni, na které se tato digitální měna nacházela naposledy loni v dubnu. A strastiplná jízda pokračuje i nadále.
Jak ukazují data platformy CoinMetrics, bitcoin má za sebou další brutální týden, v jehož průběhu oslabil o dodatečných 12 procent. V důsledku nedávných ztrát se z trhu „vymazalo“ přes 200 miliard dolarů (4,1 bilionu korun), přičemž za připomenutí stojí i fakt, že během pondělí kryptoměna oslabila dokonce až pod hranici 75 tisíc.
Pravda, v úterý sice bitcoin trochu půdy pod nohama získal nazpět, když k večeru středoevropského času (v době psaní tohoto článku) posílil nad hodnotu 76 tisíc dolarů, ovšem to na celkové situaci příliš nemění. Koneckonců, jak připomíná CNBC, také další kryptoměny zůstávaly po výprodejích z posledních dní pod tlakem, včetně etherea a XRP.
Korelace s ostatními aktivy
Řada analytiků se již na začátku roku 2026 shodovala na tom, že volatilita, tolik charakteristická vlastnost pro bitcoin, zůstane klíčovým rysem trhu i letos, přičemž jejich odhady se pohybovaly v nebývale širokém rozpětí. Zatímco experti oslovení CNBC předpověděli před necelým měsícem cenu bitcoinu od 75 tisíc do 225 tisíc dolarů, čeští odborníci pro Euro.cz uvedli dokonce interval mezi 60 tisíci až 250 tisíci dolary.
Bitcoin často koreluje s rizikovými aktivy a má tendenci klesat i růst spolu s nimi. Dokládá to i vývoj na akciových trzích. Americké akcie totiž v pátek oslabily, přičemž pokles vedly technologické tituly. Třeba akcie Microsoftu se po zklamání investorů z výsledků propadly o deset procent.
Tato negativní nálada se pak během pondělní obchodní seance přelila i na některé evropské a asijské akciové trhy. Rovněž drahé kovy zkraje týdne prodloužily své ztráty z týdne minulého, kdy se třeba cena stříbra propadla o 30 procent, což znamenalo jeho nejhorší den od března 1980. Poté každopádně následovala významná korekce – i co se zlata týče.
„Výprodej bitcoinu je nejspíš způsoben kombinací rostoucího geopolitického rizika, poklesu technologických akcií vyvolaného Microsoftem a kolapsem drahých kovů, které v posledních týdnech patřily k jednomu z mála zbývajících bezpečných přístavů pro investorský kapitál,“ uvedl zkraje týdne pro CNBC analytik japonské kryptofirmy Bitbank Yuya Hasegawa. Je rovněž možné, že investory ovlivnil výběr amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně nového šéfa Fedu, na kterýžto post v současnosti zastávaný Jeromem Powellem nominoval Kevina Warshe.
Kaskádový efekt likvidací
Současnou situaci na trzích zhoršují nucené likvidace, kdy jsou pozice obchodníků po dosažení určité cenové úrovně automaticky uzavírány. Podle dat Coinglass tak byly od čtvrtka zlikvidovány více než dvě miliardy dolarů (41 miliard korun) v dlouhých i krátkých bitcoinových pozicích.
Likvidace mohou mít na kryptotrhy kaskádový efekt, kdy se cena rychle propadá právě v důsledku hromadného uzavírání pozic. I proto zřejmě v sobotu, během které došlo ke zmíněnému propadu bitcoinu pod 80 tisíc dolarů, dosáhly likvidace napříč celým kryptoměnovým trhem hodnoty 2,56 miliardy dolarů (52,55 miliardy korun). Současně platí, že uplynulý týden byl druhým v řadě, kdy investiční produkty zaměřené na digitální aktiva zaznamenaly odliv kapitálu.
„Pokud by na trh nepřišla nová poptávka a zájem o vstup do pozic, pak se může tento koncentrovaný pohyb přelít do medvědího trhu. Poptávku by přitom mohl podpořit právě pokles ceny bitcoinu, což by mohlo přilákat obchodníky a investory ke vstupu do pozice dle strategie ‚buy the dip‘ (kupuj pokles cen), protože další třídy aktiv jsou stále vesměs drahé. Vítr z plachet by ale mohl částečně vzít pokles cen stříbra a zlata, které mohou část spekulativního kapitálu přilákat. Třeba i přímo z trhu kryptoměn,“ komentuje pro Euro.cz hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Hledání nového dna?
Jaký bude podle ekonomů další průběh? „Propad pod 80 tisíc dolarů zatím vypadá spíše jako přirozená korekce po předchozím růstu, kterou urychlily likvidace a nižší obchodní aktivita. Nejde tedy nutně o začátek dlouhého medvědího trhu, protože dlouhodobý příběh bitcoinu se nezměnil,“ vysvětluje naší redakci šéf tuzemské kryptoburzy Coingarage Ota Janda. A podobný názor má i Peterka: „Klid by mohlo přinést uklidnění geopolitických tlaků, sporů Trumpa s politiky či centrálními bankéři a také hladké jmenování nového šéfa Fedu.“
Hasegawa je toho názoru, že „krátkodobé dno“ bitcoinu se může nacházet kolem úrovně 70 tisíc dolarů. Další pokles pod tuto úroveň by nejspíš vyžadoval „zásadní přenastavení tržních podmínek“. Někteří experti se však domnívají, že nejstarší kryptoměna světa může klesnout ještě mnohem níže. Podle akciového stratéga Johna Blanka ze společnosti Zacks by se letos mohla propadnout až na 40 tisíc dolarů, přičemž k této hodnotě dospěl díky analýze minim a maxim předchozích tržních cyklů.
Takzvané „krypto zimy“, kdy cena klesla z historických maxim o 70 až 80 procent, zažil bitcoin již několikrát. Tentokrát by to v absolutních číslech muselo znamenat propad někam k úrovni 40 tisíc dolarů. Dle Jandy z Coingarage je každopádně něco takového nereálné. „Extrémní scénáře s návratem ke 40 tisícům dolarů se sice v médiích objevují, ale aktuálně nejsou tím nejpravděpodobnějším vývojem,“ uzavírá.