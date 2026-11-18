Neobvyklá je už samotná konstrukce areálu, který zvenku vypadá tak trochu jako obchodní dům IKEA. Část budovy tvoří masivní panely z vrstveného dřeva, které se na místě sestavovaly pomocí jeřábů. Podle společnosti lze tímto způsobem snížit uhlíkovou stopu stavby oproti tradiční konstrukci z oceli a betonu zhruba na třetinu. Dřevo použité na jedno datové centrum přitom v rozsáhlých švédských lesích znovu doroste za deset až patnáct minut, uvádí deník The Guardian.
Elektřina z vody a větru
Datacentrum ve Falunu má kapacitu 80 megawattů, což odpovídá zhruba spotřebě 60 tisíc domácností, a veškerou elektřinu získává z obnovitelných zdrojů. Tři čtvrtiny pocházejí z vodních elektráren, zbytek z větrných parků.
Nutno každopádně podotknout, že ve Švédsku jsou pro podobné projekty velice příznivé podmínky. Fosilní paliva se totiž na výrobě elektřiny v zemi podílejí zhruba jedním procentem – jen pro srovnání, v Evropské unii je tento podíl 29procentní, ve Spojených státech pak dosahuje hranice 55 procent.
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Největší část elektřiny spotřebovávají grafické procesory pro náročné výpočty. Přibližně 70 procent výkonu zařízení ve Falunu slouží umělé inteligenci, zbytek zajišťuje také řadu běžných internetových služeb, od bankovních transakcí po streamování videa. Pro případ výpadku má areál záložní generátory poháněné biopalivem z použitých rostlinných olejů a živočišných tuků.
Další velkou položkou je chlazení. Ve Falunu, jenž leží zhruba 200 kilometrů severozápadně od Stockholmu, se využívá chladný venkovní vzduch a voda z nedalekého jezera. Při venkovních teplotách nižších než 20 stupňů Celsia se zařízení obejde bez vody úplně, ovšem za teplejšího počasí pomáhají s chlazením jednotky na střechách, které využívají vodní mlhu. Nejnovější čipy sice vyžadují kapalinové chlazení, tento problém nicméně řeší uzavřený okruh, který žádný průběžný přísun další vody z okolí nepotřebuje.
Odpadní teplo vytápí okolí
Teplo vznikající při provozu společnost dále využívá, přičemž část slouží k sušení dřevěných pelet, jež se následně spalují v místních teplárnách. Zbývající teplo, včetně toho získaného z kapalinového chlazení, putuje přímo do sítě dálkového vytápění ve Falunu. Švédsko totiž už od 50. let buduje systémy dálkového vytápění, do nichž dodávají odpadní teplo čistírny odpadních vod nebo supermarkety ze svých lednic – a nyní i datová centra.
Z působení firmy EcoDataCenter těží také samotný region. Nejde o žádný projekt prosazený proti vůli místních lidí, ba naopak jej iniciovala zdejší samospráva již v roce 2010, ještě před nástupem rozmachu umělé inteligence (švédská společnost vznikla až v roce 2014 a první část areálu zahájila provoz o dalších pět let později). Navíc platí, že z regionu pochází i devět z deseti dodavatelů a na 60 procent kapitálových výdajů zůstává místní ekonomice.
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Kromě toho připravuje vedení firmy v nedalekém Borlänge další datacentrum s trojnásobnou kapacitou oproti Falunu, jehož první fáze má být otevřena v roce 2027 na místě bývalé papírny. Nový areál využije její průmyslovou infrastrukturu a zaměstná 200 až 300 lidí, tedy zhruba tolik, kolik zde dříve pracovalo.
Severský přístup má své limity
Podobné projekty vznikají i jinde na severu Evropy, například společnost atNorth provozuje nebo staví třináct datových center na Islandu, v Norsku, Dánsku, Finsku i samotném Švédsku. V dánském Varde chce přebytečným teplem z areálu o počáteční kapacitě 250 megawattů vytápět třeba skleníky o rozloze 20 hektarů. V norském Rjukanu zase dodává datacentrum teplo sousední rybí farmě.
Přenést tento model jinam však není jednoduché. Evropská kapacita datových center podle odhadů dosahuje jen 15 až 25 procent té americké. Švédsko navíc těží z obnovitelné energetické infrastruktury budované desítky let a z přísnějších pravidel pro výstavbu i ochranu životního prostředí. Zájem amerických technologických firem o region přesto roste. Meta buduje v Luleå centrum s kapacitou 723 megawattů, Brookfield plánuje 750 megawattů ve Strängnäs a Google zahájil v Horndalu výstavbu 150megawattového areálu.
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Na druhou stranu je potřeba dodat, že zdaleka ne vždy je vztah velkých investorů s místními komunitami zcela bezproblémový. Zmíněný Google čelil ve Finsku kritice kvůli kácení lesa pro nové datové centrum, kdy v oblasti Muhos na severu země mělo právě z důvodu jeho výstavby padnout přibližně 250 tisíc stromů na ploše 330 hektarů. Americký gigant se pak za zásah omluvil a uvedl, že plánuje vysadit nové stromy na ploše 130 hektarů. Výstavbu zařízení Microsoftu ve švédském Gävle zase provázela obvinění týkající se pracovních podmínek zahraničních zaměstnanců dodavatelských firem.
Rostoucí počet podobných projektů tak přináší otázku, kolik datových center se do krajiny ještě vejde a jak velkou zátěž mohou představovat i v zemi s dostatkem prostoru, vody a obnovitelné elektřiny. Švédská zkušenost ukazuje, že samotná energetická účinnost nestačí. Důležité je také plánování, spolupráce se samosprávami, zapojení místních firem a hledání způsobů, jak využít energii, která by jinak při provozu zařízení přišla nazmar.