Plnou parou vpřed! Jenže za jakou cenu? Rejdaři hledají kurz, který jim pomůže ušetřit na palivu

Jak citelný dopad mohou aktuální vysoké ceny pohonných hmot mít, ukázal nedávný případ americké lodi MV Odyssey. Ta musela kvůli prudkému růstu cen nafty přerušit několikaletou plavbu kolem světa a více než dvě stovky cestujících vysadit v kambodžském přístavu Sihanoukville. Provozovatel přiznal, že náklady na palivo dostaly jeho obchodní model pod neudržitelný tlak.
Situaci komplikuje především konflikt na Blízkém východě, který zatím nemá jasný konec a jehož dopady mohou rejdaři pociťovat ještě během hlavní dovolenkové sezóny. I proto jsou nuceni hledat další způsoby, jak se před vysokými cenami, respektive jejich výkyvy, lépe chránit.
Úspory místo finančního zajištění?
Zajímavé je, že strategie největších hráčů v oboru se v daném ohledu poměrně liší. Společnosti Royal Caribbean a Norwegian Cruise Line (NCL) se proti cenovým výkyvům zajišťují prostřednictvím finančních derivátů, Carnival naopak sází už několik let hlavně na snižování palivové náročnosti. „Palivo je pro nás jednou ze vstupních nákladových položek. Nejlepší způsob, jak tyto náklady dostat pod kontrolu, je snížit spotřebu,“ uvádí jeho šéf Josh Weinstein pro CNBC.
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Zmíněné zajišťování neboli hedging nepomáhá rejdařům jen tlumit růst nákladů, ale také uklidňovat investory. Kolísání cen ropy totiž může vyvolávat prudké pohyby akcií a negativně ovlivňovat burzovní ocenění společností. A i když se v dlouhodobém horizontu může hedging podle analytika společnosti Jefferies Davida Katze jevit jako dražší, výhodou je, že přináší větší předvídatelnost nákladů a stabilnější výsledky.
Vedení Carnivalu každopádně na své strategii snižování spotřeby trvá a argumentuje mimo jiné i nejnovějšími hospodářskými výsledky. Společnost ve třetím čtvrtletí překonala očekávání analytiků, když vykázala rekordní čistý zisk 1,9 miliardy dolarů (více než 41 miliard korun). Zároveň doplňuje, že od roku 2019 se jí podařilo snížit spotřebu paliva na jednotku výkonu o 26 procent.
Na druhou stranu, ani ona pochopitelně není vůči vyšším cenám imunní. Letos ve třetím kvartále představovaly náklady na palivo 7,3 procenta tržeb, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku byl tento podíl jen 6,7procentní. Nutno navíc podotknout, že pro závěr letoška společnost očekává další nárůst výdajů.
Cestující zdražování zatím neodradilo
Očekávání analytiků ohledně zisku na akcii překonala ve třetím čtvrtletí také Royal Caribbean Group, přestože samotné tržby za odhady mírně zaostaly. Její šéf Jason Liberty část dobrých výsledků přičítá právě zajišťování cen paliva, kdy jen pro rok 2026 má společnost tímto způsobem pokryto něco přes 60 procent své spotřeby.
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V této strategii hodlá společnost pokračovat i nadále, přestože i její management si uvědomuje, že má své limity. Dobrou zprávou podle Libertyho každopádně je, že dražší palivo zatím zákazníky od cestování neodradilo a poptávka po dovolených zůstává silná. Společnost zaznamenala vysoký počet rezervací a zájem o plavby v roce 2027 už nyní vzrostl o vyšší desítky procent.
Kombinace úspor a zajištění
Také NCL vykázala za letošní třetí kvartál vyšší zisk a tržby, než jaké jí přisuzovali analytici – konkrétně utržila 2,9 miliardy dolarů. Společnost má pro tento rok má zajištěno přibližně 48 procent plánované spotřeby paliva, přičemž v samotném třetím čtvrtletí vynaložila na pořízení pohonných hmot 6,6 procenta tržeb, tedy o něco méně než na konci roku 2025. Pokud však jde o poslední tři měsíce tohoto roku, během nich očekává další mírný nárůst spotřeby.
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Hlavním cílem NCL je nyní obrat v hospodaření a návrat k černým číslům. I tak ale finanční ředitel Mark Kempa považuje poslední výsledky za povzbudivé. Vykázaná čísla jej přesvědčila, že firma pluje správným kurzem, nepříznivému ekonomickému vývoji navzdory. „Tyto výsledky potvrzují, že naše produkty mají na trhu silnou pozici. Zároveň ukazují, že díky rostoucím tržbám a důslednému řízení nákladů máme příležitost dosáhnout vyšší ziskovosti,“ uzavírá.