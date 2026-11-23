A o co se hraje? Každý výherce obdrží dárkovou poukázku v hodnotě 500,– Kč na nákup knih od nakladatelství LEDA, spol. s r. o. Na poukázku se mohou těšit hned tři soutěžící.
Soutěž bude probíhat od 23. 11. do 6. 12. Pravidla jsou jednoduchá, abyste byli zařazeni do slosování o výhru, stačí správně zodpovědět kvízovou otázku a vyplnit kontaktní údaje, tedy jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Po skončení soutěže redakce náhodně vybere tři výherce, jejichž jména zveřejní následující pondělí.
Poukázky lze využít i k nákupu některé z aktuálních knižních novinek uvedených níže.
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Jak se jmenuje edice, ve které vychází titul Stíny nad raketami?
STÍNY NAD RAKETAMI (Zmizení a podezřelá úmrtí raketových vědců USA 2023—2026) od autora Rudolfa Červenky.
Anotace:
V letech 2023 až 2026 zmizelo, zemřelo za nejasných okolností, anebo bylo zavražděno několik amerických vědců a odborníků spojených s citlivými obrannými a kosmickými projekty. Někteří z nich pracovali na vývoji pokročilých materiálů pro raketové motory, jiní na planetární obraně nebo utajovaných programech letectva. Jejich poslední známá místa byla často horské stezky v Kalifornii a Novém Mexiku.
Tato kniha sleduje vývoj těchto případů – od zmizení materiálové specialistky Moniky Rezy přes neobjasněné úmrtí generála Neila McCaslanda až po záhadné zmizení technika Anthonyho Cháveze a dalších. Mapuje souvislosti mezi těmito událostmi, klade otázku, zda jde o tragickou náhodu, nebo o vzorec, a vrací se k historickému precedentu – sérii podezřelých úmrtí britských vědců kolem firmy Marconi v 80. letech.
Na pozadí svědectví whistleblowera Davida Grusche a sporů o utajované programy kniha zkoumá, co se stane, když lidé nesoucí klíčové znalosti začnou mizet. Nehledá jednoduché odpovědi, ale systematicky rozebírá možné vysvětlení – od náhody přes cizí zásah až po vnitřní mechanismy ochrany utajovaných informací. Výsledkem je otevřený spis o lidech, kteří věděli příliš mnoho a přestali existovat.
ZÁHADNÁ ZMIZENÍ (Šest světových záhad a jeden český případ) od autora Rudolfa Červenky.
Anotace:
Smrtí se život uzavírá. Když ale člověk záhadně zmizí, přešel do tmy, s níž je spojena naděje i hrůza.
Rudolf Diesel zmizel uprostřed noci s paluby parníku. Barbara Follettová odešla z bytu a zmizela po vzoru postav z jejích vlastních příběhů. Somertonský muž zemřel s útržkem básně v tajné kapsičce. Devět zkušených lyžařů, členů Ďatlovovy výpravy rozřezalo stan a vyběhlo do třicetistupňového mrazu. Bezejmenná Žena z Isdalu shořela v norském údolí. Emanuelu Orlandi vsály stíny Vatikánu. Ivana K. naposled zamávala u hřbitova…
Záhadná zmizení rekonstruují sedm případů, v nichž každá stopa otevírá novou otázku. Bez senzacechtivých zkratek oddělují fakta od legend, procházejí slepými uličkami hypotéz a vracejí hlas těm, po nichž zůstalo jenom ticho.
Mrtvým rozumíme, můžeme se s nimi rozloučit, vrátit se k hrobu.
Nezvěstní jsou mezi bytím a nicotou. Trvají – v podobě otázky.
TRUMP (JAK MĚNÍ AMERIKU A SVĚT) od autora Andreje Duhana.
Anotace:
Odepsali ho. Vysmívali se mu. Chtěli ho zastavit. Donald Trump se přesto vrátil do Bílého domu – a mění pravidla hry.
Jak dokázal ovládnout Republikánskou stranu, přetvořit americkou pravici a získat miliony voličů navzdory odporu establishmentu, médií i soudním procesům? Tato kniha jde pod povrch titulků a nabízí to, co v české debatě chybí: otevřenou, principiální obhajobu hnutí MAGA a národního konzervatismu.
Od zlatého eskalátoru v Trump Tower k triumfálnímu návratu. Od tvrdé imigrační politiky přes návrat průmyslu a energetiky až po boj s ideologií woke a s mocí nevolených struktur. America First není pouhé heslo. Je to zápas o to, komu stát slouží, zda Západ ještě existuje a zda se dokáže hájit.
Autor ukazuje, jak Trump učí konzervativní pravici znovu vyhrávat – a co jeho vláda znamená pro Česko, Evropu i Západ.
Berte Trumpa vážně. Svět, na který jste byli zvyklí, už neexistuje.
TEMNÁ ALIANCE (Stát, tajné služby a podsvětí v Československu, Česku a ve světě 1945–2026) od autora Rudolfa Červenky.
Anotace:
Co když nejnebezpečnější zločinci před státem neutíkají, ale pracují pro něj?
Temná aliance odhaluje osmdesát let obchodů tohoto druhu v Československu, Česku a ve světě, o nichž se jinak nemluví.
Od května 1945, kdy poválečná bezpečnost přebírala kartotéky gestapa i služby jeho konfidentů, přes únosy emigrantů ze Západu, falešné hraniční kameny, veksláky a bankéře až po obchodníky se zbraněmi, balkánské kokainové klany, pašované čipy, laptopové farmy, hackery ve státních službách a bitcoinové miliardy.
Vzorec se s časem nemění: stát využívá službu, pod kterou se nesmí podepsat, podsvětí potřebuje ochranu a peníze. Když jde o obchod, přestává jít o zákon.
Napínavé příběhy oddělují rozsudek od obžaloby a důkaz od podezření, přitom neuhýbají před otázkou, jíž se státní moc bojí ze všeho nejvíc: kdo vlastně koho využívá?
Pravidla soutěže:
Doba trvání soutěže: soutěž bude trvat od 23.11. do 6. 12. 2026.
Způsob zapojení účastníků: účastník odpoví na kvízovou otázku, po skončení soutěže budou určeni tři výherci.
Podmínky účasti v soutěži: odpověď na otázku a vyplnění formuláře identifikujícího účastníka soutěže – tzn. tyto kontaktní informace – Jméno, příjmení a email účastníka. Z každého emailu je možné se zúčastnit pouze 1x.
Způsob určení výherce: o výhru budou soutěžit ti účastníci, co zodpoví správně na otázku. Výherce bude stanoven náhodným výběrem provedeným společností Internet Info, s.r.o.
Specifikace a počet výher: 3x poukázka na výběr knih v hodnotě 500,– Kč.
Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Internet Info, s.r.o.