Fajn bonus, který omezí fluktuaci, říkají o ESOPech odborníci. Díky novému zákonu atraktivita zaměstnaneckých akcií vzrůstá

Za jakých okolností byste byli ochotni přistoupit na nižší mzdu? Pro někoho to může třeba možnost práce z domova, větší časová flexibilita, více dovolené nebo podpora vzdělávání a rozvoje. Firmy nejen v Česku ale mohou zaměstnance obměkčit i s pomocí dalšího zajímavého benefitu, kterým jsou zaměstnanecké akciové plány.
Takzvané ESOPy umožňují pracovníkům stát se spoluvlastníky firmy tím, že získávají akcie nebo opce na akcie za zvýhodněných podmínek. To v praxi znamená, že pokud se firmě daří, na jejím zisku vydělávají i zaměstnanci. Díky tomu se samozřejmě zvyšuje jejich motivace, loajalita a zájem o úspěch firmy.
„Zaměstnanecké akciové programy patří mezi klíčové nástroje firem, které chtějí motivovat zaměstnance, přilákat špičkové talenty a sladit celý tým s dlouhodobou vizí společnosti. Pokud mají lidé ve firmě skutečný podíl na jejím úspěchu, vzniká silnější pocit sounáležitosti a společného cíle,“ objasnil Štefan Šurina, šéf české právnicko-technologické společnosti Eldison.
Zdanění až při prodeji akcií
Samotné ESOPy rozhodně nejsou žádnou novinkou, v zahraničí už běžně fungují mnoho let. V Česku je ale až dosud využívalo jen velmi malé množství firem, za čímž stála kromě neinformovanosti zaměstnanců i samotných podnikatelů také legislativa, jež ESOPy výrazně znevýhodňovala.
„Až do loňského roku byl zaměstnanec povinen zaplatit daň ze získaných zaměstnaneckých akcií už v okamžiku uplatnění opce, tedy ve chvíli, kdy neměl z akcií nebo podílu ve společnosti žádný peněžní příjem. Právě tento fakt v praxi doslova znemožňoval využívání ESOPů v Česku,“ shrnula pro Euro.cz Zuzana Nötstaller, řídící partnerka vídeňské advokátní kanceláře Fairsquare.
Výše popsaná legislativa od 1. ledna 2026 doznala výrazných změn. Nově totiž zaměstnanci neplatí daň už v momentě uplatnění opce, ale až při prodeji akcií a získání hotovosti. Příjem z takzvaných kvalifikovaných opcí navíc nově nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, a to jak u zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.
V Rakousku zájem o ESOPy roste
Podle odborníků představuje nová legislativa zásadní změnu, díky níž skutečně začne ESOPy využívat o poznání větší množství firem než doteď. „Novou českou legislativu týkající se ESOPů hodnotím pozitivně. Mám k ní sice určité výhrady, i tak jsem ale přesvědčená, že se jedná o krok správným směrem, a že zájem o ESOPy díky ní vzroste,“ uvedla Nötstaller.
K podobnému vývoji došlo rovněž u našich jižních sousedů. Podle průzkumu z roku 2024 vlastnilo podíl na základním jmění nebo zisku svého zaměstnavatele zhruba šest procent rakouských zaměstnanců. Tamní zákonodárci ale ve stejném roce schválili legislativní změnu, která startupům přinesla ještě výhodnější zdanění ESOPů, takže zájem o ně nadále setrvale roste.
„Průzkumy ukazují, že fluktuace zaměstnanců se díky ESOPům snižuje a firmám zůstává získané know-how. Zaměstnanecké akcie vydávají v Rakousku třeba společnosti Voestalpine nebo Siemens AG. Ve Voestalpine vlastní zaměstnanci až 14,3 procenta hlasů a část ročního navýšení platů jim je poskytnuta právě ve formě zaměstnaneckých akcií,“ vysvětlila Nötstaller.
Akciové plány jsou vhodné pro většinu firem
Nárůst zájmu českých firem o problematiku zaměstnaneckých akciových plánů je podle odborníků patrný už nyní. Pomáhá tomu i fakt, že ESOPy jsou vhodné pro velkou část společností, přičemž na jejich velikosti vůbec nezáleží. Podle Nötstaller se ESOPy nehodí jen ve velmi specifických případech, jako jsou třeba organizace s netransparentními strukturami, potažmo společnosti, jejichž prioritou není dlouhodobé udržení svých zaměstnanců.
Aby ale ESOP fungoval tak, jak má, musejí se firmy při jeho nastavování vyvarovat několika chybám. Zásadní je třeba zvolit správný podíl akcií (pool), které budou součástí ESOPu. „Příliš malý pool nemusí stačit k přilákání a udržení klíčových lidí. Příliš velký naopak zbytečně ředí podíly stávajících akcionářů a může se vyčerpat dřív, než firma nabere důležité posily. Je tedy dobré držet se tržních standardů. U startupů v rané fázi je to kolem 10 procent, v Series A je to zhruba 15 procent a v pozdějších kolech může ESOP narůst až k jedné čtvrtině,“ objasnil Šurina.
Podle šéfa Eldisonu je pro správné fungování zaměstnaneckých akciových plánů důležitá i dobrá komunikace ve firmě: „ESOP funguje jen tehdy, když mu zaměstnanci rozumějí. Pokud je program spuštěn bez pořádného vysvětlení – obzvlášť v prostředích, kde ESOPy nejsou běžné –, lidé jeho hodnotu často vůbec nevnímají. Firmy by tedy měly svým zaměstnancům vysvětlit, proč ESOP vzniká a co jim má přinést. Neměly by ale chybět ani individuální rozhovory o alokacích a srozumitelná dokumentace, ke které se mohou zaměstnanci kdykoli vrátit.“