Výdělky Katy Perry stoupají do hvězdných výšin. S čistým jměním 340 milionů dolarů se zařadila mezi nejbohatší podnikatelky USA

Astronomické částky nevydělává hudbou jen Taylor Swift. V poslední době jí šlape na paty také Katy Perry, která se rovněž pravidelně umisťuje v žebříčcích nejlépe placených celebrit. Nyní se navíc stala jednou z nejbohatších amerických podnikatelek, a to díky prodeji vydavatelských práv ke svým pěti albům i podílu na honorářích za vybrané nahrávky.

Novým vlastníkem zpěvaččiny hudby je společnost Litmus Music, která osmatřicetileté rodačce z Kalifornie zaplatila 225 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 5,1 miliardy korun), píše Forbes s odkazem na hudební magazíny Billboard a Vanity. Tuto firmu založili veteráni hudebního průmyslu Hank Forsyth a Dan McCarroll teprve v loňském roce, ale už nyní má v portfoliu díla takových hvězd, jako je country zpěvák Keith Urban nebo producent Benny Bianco známý svou spoluprací s Rihannou, Justinem Bieberem, Camilou Cabello a dalšími ikonami hudební scény.

Být svým vlastním šéfem

Skutečnost, že mít hezkou tvář a zajímavý hlas dnes v showbyznysu už nestačí, si Perry dlouhodobě uvědomuje. I proto se snaží vydělávat různými způsoby. Před osmi lety tak například vystoupila na finále amerického fotbalu Super Bowl a v roce 2018 poprvé zasedla do poroty hudební soutěže American Idol. V tom příštím bude její součástí již posedmé, přičemž každý ročník jí měl přinést krásných 25 milionů dolarů. Vedle toho navíc disponuje svou značkou bot a nealkoholických nápojů.





„Jsem hrdá na to, že jsem sama svým šéfem a řídím vlastní společnost,“ přiznala ambiciózní zpěvačka Forbesu v roce 2015 s tím, že se světu byznysu rozhodně nechce vyhýbat, ba naopak hodlá tuto příležitost chytit za pačesy. Už tehdy se její roční příjmy pohybovaly okolo 135 milionů dolarů, což jí zajistilo třetí příčku v žebříčku nejlépe placených celebrit zábavního průmyslu i místo na obálce tištěné verze časopisu.

Živá vystoupení v digitální době?

Velmi dobře se prodávají i vstupenky na koncerty a další živé hudební akce, na kterých Katy Perry vystupuje. Vyvrací tak názory, že dnes se dá zbohatnout už jen streamováním nebo prodejem alb. Takové výroky se často objevují v souvislosti se zmíněnou Taylor Swift i dalšími hudebními tvůrci, jimž údajně komplikuje kariéru moderní digitální doba.

Ekonom a nositel Nobelovy ceny Paul Krugman celou situaci pro web Insider okomentoval s tím, že potenciál třiatřicetileté Swift je mnohem vyšší, avšak brzdí jej právě digitalizace spojená s nižším zájmem o živá vystoupení. Její výdělek za jeden koncert přitom činí 12 milionů dolarů, tedy přibližně 275 milionů korun.

Obrovské částky – i řádově vyšší než za zmiňovaný American Idol – ovšem živá vystoupení vynášejí i autorce hitů Hot N Cold, I Kissed a Girl a mnoha dalších. Její Witness Tour z let 2017 až 2018 utržilo podle Forbesu na 83 milionů dolarů. Nutno však podotknout, že má za sebou ještě mnohem vydařenější sérii koncertů – v případě Prismatic World Tour, jež skončilo už před dlouhými osmi roky, se tržby vyšplhaly dokonce na více než 204 milionů.

Redakce zmíněného časopisu odhaduje, že aktuální jmění Katy Perry se po prodeji práv na část její hudební tvorby navýšilo na úctyhodných 340 milionů dolarů (zhruba 7,8 miliardy korun). Ve skutečnosti se ale bude jednat ještě o dost větší cifru, neboť do ní není zahrnuta zpěvaččina vlastní show v Las Vegas Resorts World, která započala předloni a má trvat minimálně do letošního listopadu. Příjmy z ní by se podle dosud neověřených informací měly pohybovat na úrovni dalších 168 milionů (přibližně 4,2 miliardy korun).