Východní Středomoří získává na významu. Italská skupina Eni chystá těžbu plynu, který má zamířit především do Evropy

Zájem o produkci zemního plynu v evropských vodách podle Guida Brusca, provozního ředitele Eni, v budoucnu poroste. Kontinent se totiž po dalších otřesech na světových trzích snaží posílit svoji energetickou bezpečnost, a právě východní Středomoří by mohlo být jednou z nejatraktivnějších oblastí pro další těžbu. Nasvědčuje tomu i fakt, že skupina na začátku tohoto týdne podepsala smlouvy na dodávku podmořské infrastruktury a potrubí pro ložisko Cronos u Kypru.
Díky tomu bude možné vytěžený plyn dopravovat do Egypta, kde se zpracuje a zkapalní, načež zamíří na lodích především do Evropy. Zahájení těžby se plánuje na rok 2028.
Celý projekt vstupuje do stavební fáze v době, kdy konflikt na Blízkém východě rozkolísal světové trhy se zemním plynem a Evropa už podruhé během pěti let hledá náhradní dodávky, uvádí deník The Wall Street Journal. Ten zároveň připomíná, že poprvé se kontinent do podobné situace dostal krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety.
Lokalita láká další velké hráče
Evropa je dnes stále více závislá na dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států. Situaci navíc komplikují poškozená katarská výrobní zařízení po íránských útocích. Plyn vytěžený blíže evropským odběratelům by tak mohl pomoci obavy o bezpečnost dodávek zmírnit. Neméně podstatnou výhodou projektů ve východním Středomoří je navíc i možnost sdílet infrastrukturu.
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Je zřejmé, že samostatný rozvoj jednotlivých ložisek v okolí by byl ekonomicky neúnosný. Díky napojení na potrubní síť Eni by se však jejich provoz mohl a měl v konečném důsledku vyplatit. Jednání s potenciálními partnery o nových těžebních záměrech a přístupu k infrastruktuře podle Brusca již probíhají. Eni navíc není jedinou společností, jež chce potenciál regionu využít. O těžbu u Kypru se zajímají i další velcí hráči, kteří se rovněž jako Italové snaží diverzifikovat zdroje, aby mohli plnit závazky vůči zákazníkům i v případě konfliktů nebo přerušení přepravních tras.
Eni je konkrétně operátorem ložiska Cronos, jejž vlastní společně s francouzskou skupinou TotalEnergies. Zároveň má podíl v dalších třech těžebních blocích u Kypru, z nichž jeden sama spravuje. Kromě těchto dvou firem o oblast usiluje také americký Chevron, který jedná o dalším postupu projektu Aphrodite, nacházejícím se též u kyperského pobřeží. Na něm spolupracuje s izraelskou NewMed Energy a britskou společností Shell. Ta se však dohodla na prodeji svého podílu maďarské skupině MOL, přičemž dokončení transakce se očekává na začátku roku 2027. Další významná těžební aktivita se pak rozvíjí u pobřeží Egypta a Izraele.
Egypt jako klíčová zastávka na cestě k odběratelům
Ložisko Cronos obsahuje více než 85 miliard metrů krychlových plynu a těžba by měla dosáhnout stabilní úrovně přibližně 14 milionů metrů denně. Díky dalším vrtům by se nicméně podle Brusca mohl tento objem časem zvýšit.
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Vytěžený plyn plánuje Eni přepravovat podmořským potrubím do zpracovatelského závodu na egyptské pevnině. Odtud bude putovat do tamního závodu na zkapalňování LNG v Damiettě, kde se zchladí na velmi nízkou teplotu a následně přepraví loděmi na místo určení. LNG z uvedeného projektu by navíc podle Brusca mohlo být cenově konkurenceschopnější než některé dodávky plynu přepravovaného potrubím, přestože zkapalňování obvykle náklady naopak zvyšuje.
Díky poloze mezi Evropou a Afrikou má plyn z východního Středomoří zajištěný přístup k odběratelům na obou kontinentech. EU se sice v rámci přechodu k obnovitelným zdrojům snaží spotřebu této suroviny postupně snižovat, protože ale energetická transformace potrvá dle odborníků o něco déle, než se předpokládalo, znamená to, že poptávka v nejbližších letech spíše poroste. A co se Egypta týče, tam má růst dokonce dlouhodobě.