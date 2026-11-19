Dvanáct let. Zhruba tak dlouho byla ve vývoji jedna z nejočekávanějších her tohoto desetiletí. Na novém GTA 6, spadajícím do všem dobře známé herní série Grand Theft Auto, si jeho vývojáři dali zatraceně záležet. Což je patrné mimo jiné z dosud zveřejněných trailerů i uniklých „gameplayů“.
Jeho vydání se dvakrát odsunulo. Z původního loňského termínu se stal letošní 26. květen, načež bylo rozhodnuto, že hra nakonec vyjde právě až dnes, ve čtvrtek 19. listopadu. Zájemci si tuto dlouho vyhlíženou novinku mohli předobjednat, takže je pravděpodobné, že řada hráčů ji doma již má fyzicky k dispozici. Což ale neznamená, že si ji mohli už také zahrát – ve skutečnosti jim bylo vydavatelem umožněno pouze nahrát jednotlivé herní soubory do svého playstationu, potažmo xboxu, samotnou hru jde spustit právě až ode dneška.
Prodejci se předzásobili
Novinka z dílny Rockstar Games, respektive studia Take-Two Interactive, jež tohoto vydavatele vlastní, zavede hráče zpět do legendárního Vice City, které znají už z jednoho z předchozích dílů. A dle vyjádření předních českých internetových prodejců by měla být k dostání i dnes.
Koupíte si nové GTA VI?
„Aktuálně máme hru stále skladem a podle současného vývoje by nám zásoby měly ještě vydržet. Zároveň už pracujeme na zajištění dalších kusů, abychom mohli průběžně pokrývat poptávku,“ sdělila ve středu kolem poledne redakci Euro.cz šéfka PR oddělení Alzy Eliška Čeřovská.
Podobná situace včera panovala také u konkurenčního Datartu. „Prozatím máme hru stále k dispozici a počítáme s tím, že bude možné ji zakoupit i během zítřejšího dne (čtvrtka, pozn. red.). S ohledem na aktuální poptávku se však může její skladová dostupnost v průběhu času měnit,“ doplnila tisková mluvčí tuzemské dvojky na trhu Petra Psotková.
Polské online tržiště Allegro, jež v Česku působí od července 2023, přesným přehledem o celkovém počtu kusů, které budou na platformě dostupné, nedisponuje, a to právě kvůli skutečnosti, že na něm působí nezávislí prodejci s vlastními skladovými zásobami. „Všichni se ale na zítřejší (dnešní) vydání hry připravovali s předstihem, aby ji zákazníci mohli na Allegru bez problémů koupit,“ rovněž potvrdila mluvčí společnosti Monika Brichtová.
Zdražuje i PlayStation
Fakt, že je nové „GTÁčko“ jedním z nejočekávanějších titulů probíhající dekády, má pochopitelně vliv na celý herní průmysl, včetně prodejů konzolí, na kterých bude k dispozici již od samého začátku. „Jejich prodeje meziročně vzrostly téměř o 50 procent v Česku, o 65 procent na Slovensku a o více než 220 procent v Maďarsku,“ prozradila Brichtová z Allegra s tím, že výraznější růst poptávky společnost pozoruje od letošního 25. června, kdy došlo na zmíněné platformě ke spuštění předobjednávek GTA 6.
A protože minimálně v případě PlayStationu 5 poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku, musejí prodejci zdražovat. „Na českém Allegru začíná základní verze přibližně na 15 tisících korun, zatímco verze PRO stojí kolem 35 tisíc,“ vyčíslila.
Jedna z nejdražších her v historii
V pořadí osmý titul ze série Grand Theft Auto je jednou z vůbec nejdražších her, jaké kdy byly vyvinuty. Přesná částka, kterou v Rockstar Games a Take-Two na tento účel vynaložili, sice známá není, dle mnoha dostupných a důvěryhodných údajů, na něž se letos v květnu odkázal například Business Insider, ovšem bezpečně překonala sumu jedné miliardy dolarů.
Zároveň platí, že o návratnosti této investice pochybuje asi jen málokdo. „(Bankovní společnost) Wells Fargo počítá s 50 miliony prodaných kopií v prvním roce, Bank of America s 45 miliony kusů a Morningstar s 60 až 70 miliony,“ uvedl již v září tržní analytik firmy etoro Jakub Rochlitz.
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Doplnil, že podle predikcí platformy Sensor Tower měl Rockstar už tehdy přibližně 4,5 milionu předobjednávek a že technicky vzato by vydání nového „GTAčka“ mohlo být letos zodpovědně za pětinu tržeb mateřské společnosti: „Firma očekává, že jí už v tomto účetním roce přinese až 1,5 miliardy dolarů. Když tento výhled poprvé zveřejnila v květnu 2026, byl zhruba o 11 procent nižší než odhady analytiků, a pro Wall Street to bylo zklamání.“
A vysoká očekávání mají pochopitelně i tuzemští prodejci. „Dosavadní vývoj předobjednávek potvrzuje, že zájem o GTA 6 je mimořádný. Očekáváme, že se hra zařadí mezi historicky nejúspěšnější herní tituly, které jsme v Datartu uváděli na trh,“ podotkla Psotková.
Také v případě Alzy je zájem o nové „GTÁčko“ enormní. Novinka je jednoznačně aktuálně nejprodávanějším titulem, a ačkoliv konkrétní čísla společnost nezveřejňuje, ve srovnání s jinými tradičně silnými značkami, jako jsou třeba Call of Duty či FIFA je zájem násobně vyšší. „Velmi úspěšné u nás bylo také Kingdom Come: Deliverance II, nicméně GTA 6 jeho výsledky významně překonává,“ uzavřela Čeřovská.