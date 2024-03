Všichni chtějí moderní a výkonné čipy. Jejich největšímu světovému dodavateli TSMC to však nepůsobí radost, nýbrž závažné problémy

Tchajwanská firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) je někdy nazývaná nejvýznamnější společností na světě. Vyrábí totiž přibližně 90 procent všech světových pokročilých polovodičových čipů, které jsou podle CNN využívány v mnoha různých zařízeních od chytrých telefonů až po nástroje s umělou inteligencí (AI).

Ostatně i proto významné technologické společnosti jako Nvidia, Apple či AMD v posledních letech výrazně navýšily své kontrakty s TSMC. První jmenovaná firma navíc nedávno představila zařízení s názvem Blackwell B200 GPU, které má být podle jejích slov nejvýkonnějším čipem vůbec právě pro účely AI. O novinku je podle BBC značný zájem, což vytváří další tlak na zvýšení výrobních kapacit TSMC.

Aby tchajwanská firma zvládla uspokojit enormní poptávku, rozšiřuje své působení do celého světa. Vedle stávajících závodů na Tchaj-wanu, ve východní Číně a ve státě Washington společnost minulý měsíc otevřela svoji první továrnu v japonském městě Kumamoto. V nadcházejících letech se pak TSMC chystá vybudovat komplex v hodnotě okolo 40 miliard dolarů v americké Arizoně nebo zcela novou továrnu v německých Drážďanech.

Velký nedostatek talentů

Vysoká poptávka po nějakém zboží je většinou pro jeho výrobce velmi dobrou zprávou. Zájem o nejmodernější čipy je ovšem v současnosti tak enormní, že jej TSMC nestíhá pokrýt ani s využitím nově otevíraných továren. Obrovský problém totiž pro firmu představuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, jichž společnost postrádá hned několik tisíc. Tato skutečnost už dokonce způsobila, že firma musela odložit zprovoznění zmíněné továrny ve zmíněné Arizoně.





Podle seniorní viceprezidentky TSMC pro lidské zdroje Lory Ho je právě nedostatek zkušených lidí jednou z hlavních výzev, kterým společnost v současnosti čelí. „Po celém světě panuje velký nedostatek talentů. Pokud se chceme globálně rozvíjet, pak skutečně potřebujeme sehnat větší množství schopných a zkušených lidí,“ uvedla Ho.

S jejím názorem souhlasí také Stewart Randall, vedoucí oddělení elektroniky a softwaru v poradenské společnosti Intralink: „Nalezení talentů bylo vždy problém, ale stal se ještě větším od doby, kdy si svět uvědomil, že polovodiče jsou opravdu důležité. V souvislosti s rostoucí poptávkou tedy aktuálně potřebujeme více lidí se znalostí designu integrovaných obvodů, výroby integrovaných obvodů a s dovednostmi v oblasti materiálových věd.“

Sto tisíc zaměstnanců už za pár let

Nedostatek zkušených lidí se TSMC samozřejmě snaží řešit tím, že si své budoucí zaměstnance proškoluje s využitím vlastních kapacit. Společnost proto už v roce 2021 zřídila speciální Tréninkové centrum pro nováčky, které se mělo stát klíčem k její globální expanzi.

V novém školicím zařízení, jež je zmenšenou kopií klasických továren, musí všichni noví inženýři z Tchaj-wanu a někteří zaměstnanci pracující v zámoří strávit osm týdnů. „Nyní můžeme nováčky učit systematičtěji a rychleji. Základní hodnotou TSMC je ostatně to, že musíme dělat všechno velmi efektivně,“ řekl Marcus Chen, který v tréninkovém centru pracuje na pozici instruktora.

Ani toto výcvikové středisko ovšem nedokáže včas vzdělat tolik lidí, kolik by jich TSMC potřebovalo do všech svých továren. „Každá nová továrna ve světě musí mít na začátku určité procento lidí přímo z Tchaj-wanu. V budoucnosti sice chceme postupně snižovat počet tchajwanských zaměstnanců a zvyšovat počet místních zaměstnanců, to ale potrvá několik let,“ vysvětlila Ho další důvod nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Podle viceprezidentky TSMC firma aktuálně zaměstnává asi 77 tisíc lidí, za pár let by pak jejich počet mohl přesáhnout sto tisíc.

TSMC se musí přizpůsobit Západu

Kromě nedostatku kvalifikovaných pracovníků trápí TSMC i další problémy. Společnost už delší dobu čelí třeba výzvám, jež se týkají rozdílů v pracovní kultuře mezi jednotlivými regiony. Jedná se především o dlouhou pracovní dobu včetně víkendů a časté přesčasy, které sice nejsou komplikací pro většinu zaměstnanců na Tchaj-wanu, lidem na Západě se ale toto nasazení příliš nezamlouvá.

„Výroba, testování a balení čipů je velmi náročným odvětvím, takže lidé musí mnohdy pracovat přesčas. Kromě toho musí být vždy připraveni, že je zavolají, ať už je to během čínského Nového roku, nebo Vánoc. Tato pracovní kultura funguje na Tchaj-wanu a v některých dalších východoasijských zemích po celé generace. Když o tom ale mluvíte v USA a Německu, je to problematičtější,“ zmínila Kristy Hsuová, ředitelka tchajwanského ASEAN Studies Center.

Její slova potvrzuje také viceprezidentka TSMC. „Musíme se adaptovat a stát se společensky přijatelnými. Způsob, jakým fungujeme na Tchaj-wanu, nelze zcela přenést do jiných zemí. V USA nebo v Německu se zkrátka musíme přizpůsobit místní kultuře,“ uzavřela Ho.