Volkswagen chystá historický řez, škrtne až 100 tisíc pracovních míst a zavře čtyři německé továrny. Je to i varování pro Česko

Podle páteční zprávy plánuje největší evropská automobilka během následujících pěti let snížit počet zaměstnanců zhruba o 15 procent a zároveň omezit plánované investice taktéž o 15 procent na něco málo přes 130 miliard eur (více než tři biliony korun). Součástí plánu má být i ukončení výroby v Hannoveru, Cvikově, Emdenu a v továrně Neckarsulm, jež patří značce Audi. Zpráva dopadla i na akcie Volkswagenu, jejichž hodnota od začátku roku klesla o více než 25 procent, uvádí CNBC.
Úspory nabírají na intenzitě
Volkswagen už dříve představil rozsáhlé snižování počtu zaměstnanců a velkou produktovou ofenzivu. Nicméně údaje citované již zmíněným magazínem představují výrazné zrychlení těchto kroků, protože dosavadní očekávání počítala se zrušením přibližně 50 tisíc pracovních míst v německé části koncernu, a to do roku 2030. Automobilka nyní zaměstnává téměř 650 tisíc pracovníků napříč všemi svými značkami, mezi něž patří Audi, Bentley, Škoda Auto, Seat nebo Cupra.
Na konci roku 2024 se přitom firma dohodla s odbory, že v Německu nedojde k uzavírání továren a do konce roku 2030 nebude propouštět z organizačních důvodů. Mluvčí společnosti však dotaz CNBC odmítl komentovat s tím, že jde o „interní a důvěrné dokumenty“. „Celý koncern – včetně svých značek a dceřiných společností – musí projít zásadní proměnou,“ dodal.
Odbory tak v reakci na zprávu slibují odpor. Generální podniková rada značky i německý průmyslový odborový svaz IG Metall oznámily, že proti propouštění a zavírání továren vystoupí. „Pokud by takové plány měly být prosazovány, zabráníme tomu veškerými prostředky,“ uvedly organizace v pátek ve společném prohlášení.
Alarm pro tuzemský i evropský autoprůmysl
Pod tlakem je i celý evropský autoprůmysl a podle expertů se nevyhne další vlně radikální reorganizace. Nemůže si dovolit udržovat kapacity, které se v důsledku dřívějších vlastních i unijních rozhodnutí, a to včetně elektromobility, staly nadbytečné.
„Buď bude obor racionalizovat a zároveň investovat, nebo prohraje boj s asijskou konkurencí, která má kromě technologického náskoku, softwarové vyspělosti i kontrolu nad potřebnými zdroji. Pokud to nedokáže, bude přidaná hodnota ‚evropského‘ automotive vznikat ve stále větší míře v Číně,“ popisuje pro Euro.cz hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Podle šéfa analytiků XTB Jiřího Tylečka je to důležité varování do budoucna i pro Česko. „Pokud se bude tlak na marže, čínská konkurence a nákladová restrukturalizace koncernu prohlubovat, může se to postupně propsat i do investic a dodavatelských řetězců. Tlak na efektivitu v celém středoevropském automobilovém sektoru prostě bude narůstat,“ zmiňuje pro naši redakci.
Dopady výše uvedených úsporných opatření se podle všeho netýkají tuzemské Škody Auto. Ta si totiž jako klenot mezi evropskými značkami vede extrémně dobře díky tomu, že se dokáže přizpůsobovat, vycházet vstříc zájmům zákazníků a jet na vlně zájmu o tradiční vozy, hybridy i elektromobily. „Na rozdíl od západních konkurentů má zavedené efektivní řízení nákladů a investuje do budoucnosti. Má tak velkou šanci, pokud nebude drcena koncernem, uspět i po nástupu dravých konkurentů, uzavírá Dufek.