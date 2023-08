Volatilita vyjadřuje míru kolísavosti hodnoty aktiva. Budoucí cenu předvídají speciální indikátory

Co je volatilita

Obecný význam slova volatilita by se dal popsat jako nestálost, odchylka nebo změna. Nejčastěji se aplikuje v oblasti financí, kde vyjadřuje míru kolísání hodnoty aktiva v určitém časovém období. Pokud je něco málo volatilní, znamená to, že je to stabilní. Čím je volatilita vyšší, tím je subjekt méně stabilní. Větší volatilita pak logicky znamená větší rozpětí, ve kterém se hodnoty pohybují.

Volatilita se v praxi využívá k měření výkyvů. Umožňuje posoudit potenciální růst (či pokles) hodnoty aktiva, čímž se dá odhadnout případné riziko. Většinou je měřena za pomoci směrodatné odchylky nebo porovnáním mezi vývojem daného cenného papíru a tržního indexu.

Někdy se pak můžete setkat ještě s termínem volatilita trhu nebo volatilní trh. To je označení pro trh s aktivními výkyvy cen.

Vysoká versus nízká volatilita

Zda je pro obchodníka vhodná vysoká, nebo naopak nízká volatilita akcie, měn či jiných komodit, by mělo být posuzováno vždy individuálně. Nízká volatilita znamená nižší riziko. Vysoká volatilita se může pojit s vyšším ziskem, ale také s vysokým rizikem. Za málo volatilní, a tím pádem i stabilní lze považovat například státní dluhopisy. Oproti tomu třeba volatilita bitcoinu a jiných kryptoměn bývá dosti vysoká.





Druhy volatility

Ve finančním světě se nejčastěji setkáte se dvěma základními druhy volatility:

historická volatilita – znázorňuje výkyvy v minulosti,

implikovaná volatilita – říká, jaké výkyvy lze očekávat v budoucnosti.

Pak existuje ještě anualizovaná volatilita, která představuje statistické číslo určené k měření rizika fondu.

Historická volatilita

Vztahuje se k historickým cenám a údajům z minulosti. Jedná se o ukazatel vývoje ceny podkladového aktiva v nedávné minulosti. Obvykle se měří pomocí směrodatné odchylky a přepočítává se na roční volatilitu. Je důležité vědět, že historická volatilita neříká nic o budoucnosti.

Implikovaná volatilita

Implikovaná volatilita (nebo implicitní volatilita) hledí oproti historické volatilitě do budoucnosti, takže se zaměřuje na očekávanou nestabilitu trhu. Její výpočet závisí na aktuálních cenách opcí, což znamená, že se její hodnota neustále mění. Implikovaná volatilita říká, zda můžeme do budoucna předpokládat růst, nebo naopak pokles.

Anualizovaná volatilita

Anualizovaná volatilita je statistické číslo sloužící k měření rizika fondu. Zároveň představuje výnosy, kterých může fond dosáhnout. Čím je anualizovaná volatilita vyšší, tím je vyšší nejistota výnosnosti fondu. Počítá se jako anualizovaná směrodatná odchylka denních výnosů od založení fondu.

Co je indikátor volatility

Indikátory volatility (volatility indices) jsou matematické ukazatele, které srovnávají aktuální volatilitu s volatilitou předchozí. Pomocí těchto ukazatelů je možné předvídat budoucí změny hodnoty daného aktiva.

Populární indikátory volatility

V tradingu platí za známé indikátory volatility tyto:

VIX (index volatility),

BB (Bollinger Bands),

ATR (Average True Range).

VIX (Volatility index CBOE)

Hodnota VIX indexu je odvozena od vývoje implicitní volatility opcí (se kterými se obchoduje na Chicago Board Options Exchange) na S&P 500 index (SPX). Pro investory je podstatné, že VIX ukazuje očekávanou volatilitu pro následujících 30 dní. Obecně platí, že:

pokud hodnota akcií klesá, VIX stoupá,

pokud hodnota akcií stoupá, VIX klesá.

Díky tomu mohou poznat, kdy je vhodný čas pro nákup akcií. Zajímavé je, že indexu volatility se někdy říká indikátor paniky nebo index strachu. Pokud totiž dosahuje extrémně vysokých hodnot, na trhu v tom okamžiku panuje nejistota až panika.

BB (Bollinger Bands)

Dalším známým indikátorem je Bollinger Bands (BB), který vytvořil John Bollinger. Myšlenka tohoto indikátoru stojí na statistické distribuci dat, podle které se většina dat (až 95 procent) nachází mezi dvěma křivkami (Bollingerovými pásmy):

střední Bollingerovo pásmo = klouzající průměr (SMA),

dolní Bollingerovo pásmo = SMA − 2 standardní odchylky,

horní Bollingerovo pásmo = SMA + 2 standardní odchylky.

Pro BB je charakteristické, že se zde střídá období zužování a rozšiřování. Po zúžení se zpravidla objevují prudké změny na trhu.

ATR (Average True Range)

ATR je zkratkou pro Average True Range, což znamená v doslovném překladu ,průměr ze skutečného rozpětí‘. Indikátor se určuje tak, že se ze tří vypočtených rozpětí vybere nejvyšší hodnota (True Range). Ta je poté zprůměrována počtem nastavených period. ATR měří volatilitu na trhu bez ohledu na to, zda trh roste, či nikoliv.