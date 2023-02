Vlastní byznys do dvaceti. Mladých podnikatelů v tuzemsku přibývá, firmy díky vzdělávacím programům zakládají už během školy

Ačkoli počet podnikatelů pod 30 let v tuzemsku donedávna klesal, aktuální boom ukazuje, že mladí Češi podnikat chtějí. Zájem roste zejména u těch mezi 18 a 20 lety, jejichž počet se meziročně navýšil o více než dva tisíce. Aktuálně má svůj vlastní byznys více než 11 300 sotva plnoletých, ještě v roce 2016 jich přitom bylo jen něco přes osm tisíc.

Pro srovnání, podle Ministerstva obchodu a průmyslu mladých českých podnikatelů do 30 let v posledních letech spíše ubývalo, a to konkrétně z více než 225 tisíc v roce 2016 na předloňských téměř 214 tisíc. Loni pak jejich celkový počet opět lehce vzrostl na více než 216 tisíc, přičemž v rámci celé České republiky představuje tato skupina podílově něco přes 10 procent.

POČET MLADÝCH PODNIKATELŮ V ČESKU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 skupina < 18 10 11 18 14 19 20 30 skupina 18–20 8233 7747 8027 8589 9197 9784 11 308 skupina 21–25 73 870 68 904 65 500 62 886 62 533 65 274 69 897 skupina 26–30 143 102 144 150 144 520 144 305 142 302 138 865 135 127 celkem 225 215 220 812 218 065 215 794 214 051 213 943 216 362 v rámci ČR 11,28 % 10,99 % 10,75 % 10,52 % 10,31 % 10,16 % 10,31 % Zdroj: MPO

„V každé společnosti mají mladí lidé potenciál stát se tvůrci nových řešení. Nyní navíc vyrostla generace, pro kterou je zásadní, aby jim práce dávala smysl, a která chce měnit ,staré pořádky‘ k lepšímu – záleží jim na životním prostředí, lidských vztazích a chtějí být svými aktivitami prospěšní,“ komentuje Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung. Ta se mladým lidem na cestě k vlastnímu byznysu snaží pomáhat prostřednictvím svého rozvojového programu pro studenty Solve for Tomorrow.

„Pokud jim dáme příležitost prezentovat své nápady a propojíme je se zkušenými lidmi z praxe, získají rozhled, sebevědomí, a o to snáz úlohu inovátorů, po jejichž vzoru se formuje pracovní trh i společnost, převezmou,“ dodává manažerka. O tom, že pomocná ruka může mladým podnikatelům pomoci nastartovat kariéru, se loni přesvědčili třeba Dominik Kováč s Kryštofem Vydrou z elektrotechnické střední školy v Plzni, kteří přišli s nápadem na zařízení zabraňující krádeži elektrokol.

Po absolvování programu měli projekt na takové úrovni, že mohli oslovit investory. Zatím jsou oba stále aktivními studenty, vlastní startup na ochranné systémy elektrokol nicméně plánují rozjet hned po maturitě.

„Přes léto 2022 jsme dostali kontakt na dva partnery, kteří nám nabídli pomoc při vývoji a zainvestování do případného startupu. V tuto chvíli na projektu stále v rámci školy pracujeme a máme v plánu ho dokončit koncem letošního léta. Chtěli bychom systém začít prodávat na podzim 2023,“ popisují. Zvláště poučná pro ně prý byla metoda Design Thinking, která umožňuje vcítit se do myšlení lidí a porozumět jejich potřebám.

„Velký přínos našeho zařízení nyní vidíme pro segment B2B, sdílených kol ve městech nebo například pro kurýry a rozvoz jídel. Nemusí jít přitom jen o kola a elektrokola, systém je adaptabilní také pro elektrokoloběžky, motorky a s menší úpravou i pro auta,“ říkají středoškoláci. Nejsou přitom jediní, kdo obdobným programem prošel.

Zájem o takto koncipované neformální vzdělávání v obecném měřítku roste. Stále více programů navíc proniká i do osnov českých středních škol. „Poptávka škol po vzdělávacích programech v podnikavosti se za posledních deset let zdvojnásobila. Jen letošní školní rok vzniklo na středních školách v Česku rekordních 270 studentských firem,“ přibližuje Martin Smrž, ředitel nevládní organizace Junior Achievement. V rámci té si mohou studenti založit vlastní firmu, kterou vedou od počátečních investic po výslednou marži a výroční zprávu.

Není to jen o podnikání

Cílem zmiňovaných programů není, aby zúčastnění studenti začali nutně podnikat. Mají jim však pomoci zjistit, jakým směrem se v pracovním životě chtějí ubírat. „Organizační dovednosti, práci v týmu nebo finanční gramotnost využijí stejně dobře i v zaměstnání. Malé a střední podniky však zůstávají páteří státní ekonomiky, proto je důležité, že se počty nejmladších podnikatelů v Česku zase zvedají, a je jich dokonce nejvíc za posledních pět let,“ říká Smrž.

Podle toho dnešní mládež boří mýtus, že mít vlastní podnik znamená primárně stres a minimum volného času. „V podnikání vidí svobodu v rozhodování, v místě i čase na práci. Pro mnohé je to šance žít tak, aby byli spokojení,“ dodává.

Kromě projektů, jež mají pomoci studentům, existuje taky celá řada akceleračních programů pro již začínající podnikatele, kteří mají v ruce reálný produkt či službu, anebo alespoň propracovaný koncept. Pomocnou ruku a možnost oslovení investorů nabízí třeba akcelerátor JIC Starcube, tříměsíční program StartupYard nebo akcelerační program Social Impact Award.