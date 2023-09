Vlastní byt nemusí být nedostižným snem. Český startup Ownest chce rozšířit model rent-to-own, jenž nabízí budoucí odkup nemovitosti

Jsou úspěšní, přesto však nemají možnost pořídit si vlastní bydlení. Kvůli extrémně vysokým cenám domů a bytů se nákup nemovitostí stává nedostižným snem i pro vyšší střední třídu. Tím spíš když krátké období charakteristické výhodnějšími nabídkami a nižší poptávkou navíc podle expertů končí, aniž by ho většina lidé dokázala využít.

Změnit by to mohl startup Ownest založený v roce 2022 podnikatelem Martinem Machalou. Tato česká firma klientům nabízí zatím poměrně unikátní model rent-to-own, jenž funguje tak, že si člověk vybere byt, po určitou dobu v něm bydlí v nájmu, ale následně jej může odkoupit za předem danou cenu. Hlavní výhodou uvedeného řešení je skutečnost, že lidé mohou bydlet ve vysněném bytě ještě předtím, než dosáhnou na hypotéku nebo jinak optimalizují svoji finanční situaci.

„Ceny nemovitostí sice od loňska klesly, to se však může rychle otočit. Například v Praze se teď velice rychle zavírá investiční okno a většina domácností, byť s nadprůměrnými příjmy, z něj nic mít nebude. Naší rolí je tedy udělat maximum pro to, aby se lidé stali majiteli bytů, a to za co nejvýhodnějších podmínek,“ vysvětluje Machala. Právě na byty v hlavním městě se jeho firma zaměřuje nejvíce.

Aby si prodávající a kupující byli rovni

Kromě dřívějšího bydlení ,ve vlastním‘ nabízí Ownest svým klientům i rozsáhlé zkušenosti. Za tímto účelem firma nově zřídila pozici ,success manažera‘, který zájemce o bydlení celým procesem provede. Jeho cíl bude jediný – konzultovat a najít společně s klientem nemovitost, jež patří k tomu nejlepšímu v dané lokalitě. Kromě toho se zkušení poradci budou snažit daný objekt důkladně prověřit a ideálně ještě vyjednat slevu oproti nabídkové ceně, aby klienti ve výsledku zaplatili co možná nejméně.





Tuzemská společnost k tomu chce využít komplexní datovou platformu, jejíž součástí jsou třeba informace od jedné z největších realitních skupin v Česku EHS. Díky těmto datům dokáží odborníci posoudit atraktivitu dané lokality a mohou si také vytvořit vlastní cenové mapy napříč celým trhem. Ty pak klientovi zpřístupňují v jeho klientské zóně, aby dokázal lépe pracovat s rozdíly v hodnotě bytů, které si vytipoval.

„Realitní trh dlouhodobě a logicky fandí prodávajícím. Proti kupujícímu tedy stojí značná síla, jež je založená na datech, vyjednávání a právních i finančních kličkách, kterým prostě nemá šanci konkurovat. Když k tomu navíc přidáte časový tlak na straně klienta a neschopnost platit v hotovosti, znamená to problém. Ownest ale dá lidem čas nedělat ukvapená rozhodnutí a poskytne jim poradce, techniky, právníky a data největší realitní skupiny v Česku,“ zmiňuje Machala.

Zdigitalizovali, co mohli

Další nedávnou novinku Ownestu je vstup společnosti na hypoteční trh z pozice vázaného zástupce. Firma se tímto krokem stává v podstatě novým typem ,hypotečního startupu‘, který v sobě dokáže spojit běžné finanční služby, alternativní financování v podobě dvouletého rent-to-own, technickou pokročilost digitální platformy a servis zkušených odborníků.

„Co jsme zdigitalizovat mohli, to jsme zdigitalizovali. Dokážeme automaticky posoudit byty, které si zájemci vybrali, spravovat a podepisovat veškeré dokumenty v klientské zóně a být při vyřizování hypotéky partnery, kteří transparentně informují o každém kroku. Nebudeme se bát zájemcům říct ani to, že daný byt nemají kupovat, protože se jim nezhodnotí,“ doplňuje Machala s tím, že podobný přístup mu na trhu chybí.

Problém pro další rozšíření Ownestu by pak neměl představovat ani nedostatek kapitálu. Na investice do nových bytů firma vyčlenila čtvrt miliardy korun, které získala od postupně přibývajících investorů. Z těchto peněz společnost dosud proinvestovala skoro 70 milionů. Protože si však její zákazníci již první byty koupili, podařilo se Ownestu dostat do zisku.

Vše na jednom místě

Ve snaze přinášet výhody nejen zájemcům o koupi bytu, ale také všem investorům funguje celý systém investic maximálně samoobslužně. Ti si tak své portfolio bytů mohou jednoduše spravovat přes webové stránky platformy, kde zároveň vidí i aktuální hodnotu nemovitosti a výnos, který po jejím odkupu klientem získají.

To vše podle Machaly značí, že společnost přišla na trh v pravý čas se správným produktem, díky čemuž by se jí mělo dobře dařit i v budoucnu. „Z pozitivní zpětné vazby usuzujeme, že se nám podařilo vytvořit velmi výhodný koncept jak pro klienta, tak pro investora. Na trhu, kde opět očekáváme růst, investor získává bezúdržbovou investici s minimalizací investičních rizik. Tím, že se klient jako budoucí vlastník o byt stará lépe než standardní nájemník, jeho vybavení stárne výrazně pomaleji,“ uzavírá CEO Ownestu.