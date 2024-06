Vitální i po osmdesátce. Tuzemská Elonga vyvinula přístroj na „kontrolu“ organismu, po úspěšném startu zamíří do Evropy

Prodloužit lidem aktivní léta, nejen přežívat. Přesně to si klade za cíl společnost Elonga, která na trh začátkem letošního roku uvedla stejnojmenný snímač, jenž zkoumá variabilitu srdeční frekvence (HRV). Používá k tomu metodu spektrální analýzy HRV umožňující monitoring autonomního nervového systému a díky tomu lidem umožňuje zjistit aktuální hladinu stresu, stupeň regenerace i takzvanou readiness, tedy připravenost organismu na další den.

„Celosvětově vidíme, že se zvyšuje průměrný rok dožití, často to však nejsou takzvaná aktivní zdravá léta – naopak, lidé v důchodovém věku trpí různými zdravotními problémy, které jim každodenní život do značné míry komplikují a znepříjemňují,“ vysvětluje pro Euro.cz spoluzakladatel a generální ředitel Elongy Vojtěch Hlavenka (na fotografii vpravo), který na vývoji chytrého snímače spolupracoval s Radimem Šlachtou. Oba dva chtějí prostřednictvím chytrého produktu docílit toho, aby se lidé cítili v kondici nejen ve třiceti letech, ale klidně i po osmdesátce.

Tím, že je o zdravý životní styl ze strany Čechů stále větší zájem, si byli jistí už před Elongou, ve které logicky viděli potenciál. I tak je ale čísla těsně po vstupu na trh překvapila.





„Prodej snímače jsme spustili na přelomu roku a během prvních pár měsíců jsme jich prodali tisíce. Dnes jde přibližně o sedm tisíc prodaných kusů a obrat ve výši 12 milionů korun,“ přibližuje Hlavenka, jenž se svým kolegou produkt zatím nabízí pouze v Česku a na Slovensku. Již v září nicméně plánují expandovat do dalších tří evropských zemí. Do jakých, firma neupřesnila.

Inspirován sportovci, ale dostupný všem

Vývoji Elongy předcházelo téměř třicet let Šlachtova výzkumu. Ten se metodě spektrální analýzy věnoval už v rámci své dizertační práce – dvě dekády ji zkoumal v akademickém prostředí a následně sedm let prostřednictvím metody řízení tréninků mySASY, kdy spolupracoval čistě s profesionálními sportovci. „Elonga má za sebou skutečně dlouholetý vědecký výzkum a dnes díky tomu máme v ruce něco, co nikdo na světě,“ tvrdí Hlavenka s tím, že berou-li v potaz celý proces vzniku, vyšla Elonga na desítky milionů korun.

Měření pomocí hodinek se provádí ráno a trvá tři minuty. Autor: Elonga

Na rozdíl od mySASY je jejich nejnovější přístroj určen široké veřejnosti, které kromě naměřených hodnot poskytne také individuální doporučení, tedy typicky jaké aktivity daný den zařadit a kterým se raději vyhnout. „Zároveň vám Elonga měří také funkční věk, tedy jak staré či mladé je vaše tělo v porovnání se skutečným kalendářním věkem. Při pravidelném měření pak vidíte i vývoj svého fitness skóre, které vám jednoduše řekne, jaký pohyb či trénink vede ke zvýšení vaší zdatnosti a jaký naopak k poklesu,“ říká šéf startupu a doplňuje, že na základě naměřených dat dokáže přístroj říct, co tělu škodí a co naopak prospívá. Varovat může i před potenciální nemocí.

Analýza během tří minut

Zatímco dříve bylo možné metodu spektrální analýzy použít jen v laboratorních podmínkách, kde její snímání zabralo i více než čtvrt hodiny, dnes je pomocí matematických vzorců a umělé inteligence možné výsledky naměřit během tří minut. „Elonga jako jediná na trhu měří aktivitu obou větví autonomního nervového systému – sympatiku udávajícího míru stresu i parasympatiku, jenž udává míru regenerace. Jde tedy o nejpřesnější možnou metodu, jak tato data měřit,“ podotýká Hlavenka.

Přesnost skenování přitom zajišťují hned tři faktory. Tím prvním je samotný snímač, který je dostatečně přesný na to, aby správně změřil intervaly mezi srdečními tepy na tisícinu sekundy – a to pouhým prosvícením tepen. Druhý aspekt představuje rozbor pomocí spektrální analýzy, zatímco tím třetím pak je standardizované měření.

Na základě výsledku měření doporučí přístroj vhodné aktivity. Autor: Elonga

„S Elongou se měříte ráno, po probuzení, přičemž výsledky reflektují vaše aktivity z předešlého dne. Tělo je totiž ráno těsně po probuzení ovlivněno minimem faktorů, které by mohly zkreslit výsledek měření – ať už jde o stres, pohybovou aktivitu nebo třeba interakci s dalšími lidmi. To vše má na hodnotu HRV vliv a takto ovlivněné výsledky bychom pak z důvodu zkreslení nemohli porovnávat mezi sebou,“ přibližuje Hlavenka.

Toho, že by lidé kvůli technologii zanevřeli na preventivní kontroly, se nebojí. Ostatně, takové ambice společnost ani nemá. „Snímač vás sice dovede upozornit na potenciální zdravotní problém – například opakovaně nízkou hodnotou readiness bez zjevného důvodu –, neurčuje však diagnózu. Může tedy sloužit jako varovný ukazováček, který vás motivuje k návštěvě odborníka, zcela jistě však nenahrazuje komplexní lékařskou péči,“ uzavírá s tím, že zájem, jaký zákazníci o Elongu projevili, je dle něj dalším důkazem toho, že se Češi o své zdraví zajímají více než před lety.