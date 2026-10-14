Česká Viola chystá expanzi do západní Evropy. Pomoc s péčí o seniory už poskytla tisícovce rodin

Viola funguje jako digitální platforma, která propojuje lidi v důchodovém věku a jejich rodiny s prověřenými pečovateli. „Vznikli jsme zejména proto, že jsme viděli, že na trhu chybí dobře dostupná pomoc pro seniory. Ve většině případů se na ni čeká opravdu dlouho, a proto jsme se rozhodli vytvořit něco, co by mohlo celý systém zefektivnit a zlepšit. Snažíme se zajišťovat pomoc pro seniory rychle, kvalitně a za rozumnou cenu,“ říká pro Euro.cz spoluzakladatel firmy Eduard Suchánek.
Inspirací mu byla předchozí zkušenost ze společnosti Bolt, kde strávil téměř deset let: „Za tu dobu šlo krásně vidět, že digitální platformy dokážou zefektivnit něco, co předtím příliš nefungovalo, jako třeba tehdy taxislužby. Když jsme se s dalšími dvěma spoluzakladateli rozhodovali, co budeme dělat, rovnou jsme věděli, že chceme vytvořit nějakou digitální platformu, protože je to něco, co se dá dobře škálovat, dá se provozovat levně a efektivně a na začátku není potřeba žádný velký kapitál.“
Se svými partnery hledal Suchánek obor, který ještě není příliš digitalizovaný a kde zároveň poptávka značně převyšuje nabídku. A tak nakonec došli právě k pečovatelství. „Potenciál tohoto odvětví je opravdu velký. Státy po celém světě mají problém zajistit péči o seniory v požadované míře už nyní, a podle demografické křivky to do budoucna bude ještě náročnější,“ dodává další spoluzakladatel firmy Jan Hlaváč.
Pečovatelku v Praze najdou do 48 hodin
Viola vznikla v září 2024, přičemž první péči začala poskytovat už v listopadu téhož roku. Zakladatelé se záměrně nesoustředili na dlouhý vývoj technologicky složitého produktu, ale chtěli co nejdříve zjistit, jak trh funguje a co zákazníci skutečně potřebují. „Na začátku bylo nejtěžší získat dostatek prověřených pečovatelek. Výhodou ale bylo, že v České republice nebo celkově v Evropě má zkušenosti s péčí o seniory hodně lidí, protože se o ně ve většině případů stará rodina, takže jsme mohli cílit i na ně,“ vysvětluje třetí spoluzakladatel Lukáš Uher.
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Firmě navíc pomáhá vysoká flexibilita práce. Její model totiž umožňuje partnerům volnost v tom, kdy a kde chtějí pečovat, jelikož mohou pomáhat třeba jen deset či dvacet hodin týdně. Což je zcela klíčové a umožňuje to zvýšit počet pečovatelů, kteří platformu využívají. Péče o seniory je navíc práce, kterou spousta lidí nedělá jen kvůli výdělku, ale i proto, že je nějakým způsobem naplňuje. Právě tento společenský a celkově pozitivní přesah firmě výrazně pomohl při získávání pečovatelů.
Zpočátku se Viola soustředila na službu, kdy pečovatel dochází k seniorovi „jen“ na určitý počet hodin týdně. Postupně ale začala nabízet i variantu, kdy u něj určitou dobu přímo bydlí, a může mu tak poskytnout prakticky nepřetržitou péči.
S postupným rozvojem platformy se zároveň zkracovala doba potřebná k zajištění běžné péče. V Praze dnes podle Suchánka firma obvykle dokáže najít pečovatelku do 48 hodin, přičemž v některých případech se podařilo zajistit péči i na tentýž den. U pobytové péče je ale samozřejmě potřeba počítat s delší přípravou, protože pečovatelka se musí na delší dobu přestěhovat. I takovou pomoc ale firma dokáže zajistit už za pouhý týden.
Z Česka do západní Evropy
V Česku dnes Viola nabízí hodinovou péči v Praze a Brně, kromě toho funguje i v Bratislavě a Košicích. V dalších tuzemských či slovenských městech je pak možné objednat pečovatele jen na delší období s bydlením u seniora. Ambice firmy jsou ale mnohem větší, a tak v současnosti chystá rozsáhlou expanzi především do zahraničí.
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„Ač se to možná nezdá, je skoro stejně složité spustit službu v Karlových Varech jako někde v Rakousku nebo Irsku. Všechno totiž začíná náborem pečovatelů, a ten zabere všude stejné množství práce. Chceme samozřejmě dlouhodobě pomáhat po celé České republice, ale v tuto chvíli se při růstu soustředíme především na větší města a trhy, kde je dostatečná poptávka i nabídka pečovatelů. Zároveň věříme, že nám tento přístup umožní rychleji budovat kapacity, zkušenosti i technologické zázemí, díky kterým v budoucnu lépe obsloužíme i menší města a regiony,“ míní Suchánek.
S tím, že něco v zahraničí zkrátka funguje jinak, se firma setkala dokonce i na Slovensku. Rodiny našich východních sousedů například vyhledávají pomoc později než v Česku – obvykle až tehdy, kdy už vlastními silami péči nezvládají. „I počet hodin u jednoho seniora je na Slovensku o nějakých 20 až 30 procent vyšší než tady, protože rodiny poptávají o něco náročnější pomoc,“ zmiňuje Hlaváč.
Z dalších zemí se chce firma soustředit především na západní Evropu, která je atraktivní i proto, že hodinová cena pomoci je tam často dvakrát až třikrát vyšší než v Praze. „Důležitá je samozřejmě i regulace, aby tam služby, jako je ta naše, vůbec mohly fungovat. A zásadní je pro nás i jazyková vybavenost. Pořád jsme český tým, takže mají prioritu země, kde jsme schopní se domluvit a jednodušeji nabrat lidi,“ tvrdí Uher.
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Konkurence dalších firem přitom není při výběru nových trhů rozhodující. Podle Hlaváče totiž v Evropě v současnosti neexistuje trh, jenž by byl kompletně saturovaný. Česká společnost navíc věří, že může s konkurencí bojovat i díky svým přidaným hodnotám, k nimž patří nižší provozní náklady, důraz na vysokou kvalitu a zákaznickou spokojenost. Ještě letos chce proto firma vstoupit do Dublinu a dalších dvou evropských měst, jejichž názvy ale zatím neprozradí.
Tisíc rodin a desítky milionů korun
Spolu s plány na expanzi česká firma zároveň hledá i kapitál pro další růst. Suchánek přiznává, že získávání investic je dnes pro startupy obtížnější než před lety, Viola má ale podle něj výhodu ve svém oboru, jehož potenciál je vzhledem ke stárnutí populace zřejmý: „Pomáhají nám určitě i naše dosavadní výsledky a schopný tým, který máme, takže se nám podařilo investory docela zaujmout. Nechceme teď ještě úplně rozkrývat jména a částky, ale byli jsme schopni se s investory pozitivně bavit a věříme, že to dopadne dobře.“
Dosud Viola pomohla zhruba tisícovce rodin v Česku a na Slovensku, kterým poskytla péči za desítky milionů korun. Významná část zákazníků přitom službu využívá dlouhodobě, což odpovídá strategii firmy zaměřit se spíše na pravidelnou než jednorázovou péči.
Důležitou součástí fungování firmy je samozřejmě i prověřování pečovatelů. Rodiny je totiž pouštějí přímo do svých domácností, navíc sami senioři někdy ani nejsou schopni posoudit, zda jsou v bezpečí, a co se kolem nich děje. „Úplný základ je, aby měli pečovatelé čistý trestní rejstřík, a zároveň samozřejmě prověřujeme jejich relevantní pracovní zkušenosti, absolvované kurzy nebo další vzdělání. Každého pečovatele navíc vidíme alespoň na jednom online rozhovoru, kde se zaměřujeme i na to, jakou má empatii a jak komunikuje, protože to je podle nás extrémně důležité,“ shrnuje Hlaváč.
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V tomto ohledu vedení firmy razí a dodržuje jedno jednoduché interní pravidlo: při rozhovorech posuzují, zda by pečovatele pustili k vlastnímu příbuznému. Pokud ne, s daným člověkem spolupráci vůbec nenavážou. Což v praxi znamená, že pečovatelem se na platformě stane asi jen polovina lidí, kteří o to projeví zájem.
Dohled nad kvalitou služeb pak samozřejmě pokračuje i po zahájení péče. Firma se po první návštěvě a poté znovu po třech týdnech ptá pečovatele i rodiny, jak spolupráce funguje. „Může se stát, že pečovatelce nemusí daný senior vyhovovat. Někdy k tomu dochází i proto, že jeho zdravotní stav už vyžaduje spíše náročnější lékařskou péči, kterou my vůbec neděláme. Pro nás je každopádně důležité, aby byly spokojené obě strany,“ zdůrazňuje Uher.
Třetina poptávek přes instituce
Vedle samotných rodin Viola spolupracuje také se sociálními úřady, domovy seniorů a zdravotnickými zařízeními, která mají v oboru rozsáhlé zkušenosti a dobře vědí, kdy je pomoc potřeba nejvíce. Třeba u nemocnic se nejčastěji jedná o situace, kdy jsou domů propouštěni pacienti, kteří po návratu potřebují zajistit péči a dohled.
„Sociální úřady na nás potom odkazují ve chvíli, kdy například nejsou schopny pomoct z kapacitních důvodů. A stejně to funguje i v domovech seniorů, které mají často mnoho lidí na čekací listině, ale nemají pro ně volné pokoje. Už v tuhle chvíli je třeba v Praze třetina poptávek od rodin na základě doporučení právě z těchto tradičních zařízení,“ přibližuje Hlaváč.
Další růst firmy má stát především na zmíněné expanzi do zahraničí, ale také na zvyšování kvality a efektivity. Viola chce například automatizovat část provozu tak, aby se její tým nemusel rozšiřovat stejně rychle jako počet zákazníků. Za dlouhodobou výzvu pak Suchánek považuje i prevenci. Rodiny podle něj často začnou pomoc hledat až poté, co senior upadne nebo se jeho zdravotní stav výrazně zhorší.
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„Některým z těchto situací by se ale dalo předcházet, kdyby už měl senior nějakou pomoc dříve, byť třeba jen v menším rozsahu. Občas by totiž stačilo, aby za ním někdo pravidelně chodil, dohlížel, že je všechno v pořádku, a popovídal si s ním, aby jeho mozek dál fungoval správně. To je něco, co u nás i kvůli ne úplně ideální dostupnosti pečovatelů dlouhodobě chybí. Takže to je naše vize, na které chceme pracovat. Chtěli bychom vyzvat lidi, aby se právě nad takovouto prevencí zamysleli,“ uzavírá Suchánek.