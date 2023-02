Žďárského Vinařský ráj získává nové kontury a stává se součástí holdingu &CORK. Další akvizice mají přijít ještě letos

Úspěšné firmy Jana Žďárského podnikající v oboru vinařství se nově staly součástí holdingové skupiny &CORK. Ta v sobě sdružuje Vinařský ráj, Kovo Prudík, vinařství Juřeník & Žďárský a Areál mezi vinicemi v Čejkovicích. První jmenovaná společnost je přitom dlouholetým lídrem v oblasti vinařských technologií i servisu a poradenství pro vinaře, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Polsku.

Firmy patřící do &CORK loni zažily velmi zdařilý rok, když dosáhly celkového obratu přes 200 milionů korun. To je podle majitele skupiny velký úspěch. „Ve Vinařském ráji se nám povedlo vybudovat dlouhodobé vztahy s klienty, kteří často patří k nejlepším vinařstvím na našich trzích. Kromě dodávání špičkových technologií a potřeb jim pomáháme správně nastavit výrobní procesy, což vede ke zvýšení kvality a zlepšení efektivity. I díky tomu naši vinaři dokážou obstát v náročné světové konkurenci,“ říká Žďárský.

Kvalitnější víno i méně odpadu díky technologiím

Kromě působivého obratu zaznamenaly vloni společnosti z holdingu &CORK i řadu dalších neméně důležitých milníků. V případě Vinařského ráje šlo například o výrazný nárůst působnosti na polském a slovenském trhu či upevňování pozice technologické jedničky. Úspěch firmy pak dokládá rovněž skutečnost, že osm z devíti vinařství oceněných v soutěži Vinařství roku jsou jejími klienty. „Například Vinařství Kadrnka, které vyhrálo hned tři kategorie včetně hlavní ceny, má od nás kompletní vybavení a je naším klíčovým a dlouhodobým zákazníkem,“ doplňuje podnikatel.

Další zařízení putovala třeba do tuzemského Vinařství Volařík nebo ke slovenské firmě Mrva & Stanko: „Do obou společností jsme dodali německé patentované technologie na zpracování hroznů, které výrazně zvyšují šetrnost a efektivitu tohoto procesu.“ To podle Žďárského následně vede ke zvýšení kvality vín a ke snížení množství odpadů.

&CORK se během loňského roku rozšířil mimo jiné o firmu Kovo Prudík, která už přes 30 let vyrábí nerezové tanky pro vinaře. „Vždy se mi líbila představa využít místo dovozu tanků ze zahraničí potenciál České republiky v podobě šikovných lidí, dobré infrastruktury a strojírenské tradice. Naší ambicí je, aby tato menší česká firma investovala do výrobních technologií, zvýšila svoji kapacitu a zavedla inovativní produkty, které bychom rádi exportovali do celého světa,“ míní Žďárský.

Od začlenění Kovo Prudík do zmíněného holdingu proběhla ve firmě úspěšná restrukturalizace, díky čemuž obrat společnosti narostl o zhruba 25 procent. I přesto zakladatel přiznává, že některé věci se úplně nepovedly: „Nepodařilo se nám sehnat pro naše firmy manažerskou dvojku. Jsem si však vědom, že situace na trhu práce je velmi složitá, a je tedy těžké najít ty správné a kvalifikované lidi.“

Na akvizice si vyčlenili 150 milionů

Během letošního roku hodlá Žďárský a spol. v rebrandingu a restrukturalizaci Kovo Prudík pokračovat. Současně s tím chce ale také posílit pozici Vinařského ráje jako technologického lídra a pohrává si s myšlenkou expanze této firmy do zahraničí. Samostatnou kapitolou jsou pak potenciální akvizice.

&CORK letos ,plánuje utrácet‘ a skoupit další podniky nejen z oboru vinařství. Za tímto účelem si vyčlenil stranou kapitál v hodnotě 150 milionů korun. „Měly by to být společnosti, které mají sérii udržitelných konkurenčních výhod, nebo firmy, u nichž budeme spatřovat společné synergie s naším stávajícím byznysem,“ objasňuje Žďárský a na závěr dodává, že důležitou součástí rozvoje holdingu bude také výstavba nového vinařského komplexu. V Areálu mezi vinicemi hodlá na 11 tisících metrech čtverečních vybudovat udržitelný projekt komerčních staveb pro lokální podnikatele a firmy, včetně těch, které jsou součástí jeho holdingu.