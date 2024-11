Vícepodlažní dřevostavby už míří i do regionů. Společnost Linkcity začala budovat unikátní bytový dům v Pardubicích

Dřevo zažívá v posledních letech působivý návrat na výsluní. Novostaveb, při nichž inženýři vsadili právě na tento v minulosti často opomíjený materiál, každoročně přibývá, přičemž zdaleka už nejsou jen doménou malých jednopodlažních budov. Ba naopak platí, že se s ním počítá i pro výstavbu větších rezidenčních projektů hned s několika patry nad sebou.

Zářným příkladem tohoto trendu budiž společnost Linkcity, která aktuálně zahájila výstavbu svého prvního bytového domu ze dřeva na území České republiky. Nová vícepodlažní budova vznikne v městské čtvrti Nová Tesla v Pardubicích a zájemcům nabídne celkem 11 bytových jednotek s dispozicemi 2+kk a 3+kk. Na projektu se kromě českých odborníků budou podílet i experti ze zahraničí, kteří mají s dřevostavbami bohaté zkušenosti.

Lepší produktivita, méně bakterií a virů

Za zvolením dřeva jako hlavního stavebního materiálu stojí hned několik důvodů. Jedním z těch nejdůležitějších je výrazné zkrácení doby realizace díky prefabrikaci a modulárnímu způsobu výstavby.





V Nové Tesle bude použito celkem 152 masivních CLT panelů, díky čemuž se podaří zkrátit stavební harmonogram o šest měsíců ve srovnání s konvenčními metodami. Zároveň tyto CLT panely umožňují vytvářet stěny s menší tloušťkou oproti tradičním stavebním materiálům, což poskytuje více užitné plochy pro obyvatele jednotlivých bytů. Důležitým aspektem je ale rovněž skutečnost, že dřevo je obnovitelný zdroj, tudíž jeho využití k výstavbě zvyšuje její udržitelnost.

„Dřevo má řadu vynikajících vlastností. Jednou z nich je schopnost pohlcovat emise oxidu uhličitého, čímž významně přispívá ke snížení uhlíkové stopy oproti tradičním železobetonovým konstrukcím až o 20 procent. Zároveň je dřevo díky vyšší povrchové teplotě a lepším tepelně technickým vlastnostem energeticky méně náročné, což znamená nižší náklady na vytápění,“ shrnula Kristýna Zavrtálková, generální ředitelka Linkcity.

Neméně důležitou výhodou dřeva je také jeho pozitivní vliv na lidské zdraví a psychickou pohodu člověka, což potvrzují i nezávislé studie. „Podle odborníků dřevo vytváří přirozené vnitřní prostředí, které pomáhá snižovat srdeční frekvenci a krevní tlak, a naopak zvyšuje kreativitu a produktivitu práce. Současně eliminuje vzdušné bakterie a viry, což ocení nejen všichni alergici a astmatici,“ doplnila Zavrtálková.

Dřevo míří i do veřejných budov

Cenné znalosti a zkušenosti ze zahraničí do projektu Nová Tesla přinese firma We Wood, která je součástí mateřské společnosti Linkcity Bouygues Construction. We Wood působí v sektoru stavebnictví už více než 70 let a intenzivně se zabývá právě dřevostavbami. Do roku 2030 chce firma dosáhnout toho, aby v zemích, kde Bouygues Construction působí (tedy i v Česku), bylo 30 procent všech nově realizovaných staveb právě ze dřeva.

„We Wood úzce spolupracuje s veřejnými institucemi, úřady a univerzitami na rozvoji technologií a nových postupů, které přinášejí ekologická a efektivní řešení pro stavebnictví. Firma má navíc za sebou celou řadu úspěšných projektů po celém světě, což potvrzuje její vedoucí postavení v tomto oboru. Jsme hrdí, že tyto zkušenosti můžeme díky sdílení know-how přenést i do České republiky a přispět k pozitivní transformaci trhu,“ popsal Clément Duclos, zástupce generální ředitelky Linkcity.

Vzhledem k širokému uplatnění dřevostaveb vedení zmíněné společnosti počítá s tím, že v budoucnu bude tento materiál používat nejen u rezidenčních staveb, ale také při realizaci veřejných budov, jako jsou školy, školky či domovy pro seniory. Nastolenému trendu jistě pomůže i fakt, že česká vláda před několik měsíci schválila novou Surovinovou politiku pro dřevo, která mimo jiné stanovuje, že veřejné stavební projekty by měly být minimálně ze 20 procent tvořeny právě dřevem.

„Nová Tesla je prvním krokem k většímu využívání dřeva v našich developerských projektech. V současné době již zaznamenáváme pozitivní ohlasy od prvních kupujících, kteří oceňují vysoký standard bytů a ekologické přínosy celé dřevostavby. Další dřevostavby tedy připravujeme a naše odborné znalosti plánujeme také nabídnout ve veřejných zakázkách,“ uzavřela Zavrtálková.