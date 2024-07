Více zakázek, ale o to větší ztráta. Firmy by měly využít klidné léto a udělat si pořádek v penězích, doporučuje šéf Fidoo Herzmann

Autor: Fidoo

(KOMENTÁŘ) V posledních týdnech vyvstalo podnikatelům alespoň trochu naděje, že v následujících měsících by se ekonomice jejich firem mohlo lépe dýchat. Meziroční inflace zpomalila na 2,6 procenta, ceny řady komodit se začaly snižovat. Stejně pozitivně působí i výhled cen ropy a na výrazné výkyvy v cenách energií už také pomalu zapomínáme. Jenže co může vypadat jako dobrá a vítaná vzpruha pro cashflow v době, kdy je konjunktura stále ještě poměrně vzdáleným cílem, to se může poměrně jednoduše proměnit v past. A více práce v budoucích měsících může přinést jen větší ztrátu, říká ve svém komentáři pro Euro.cz Petr Herzmann, šéf společnosti Fidoo, která se zabývá správou a digitalizací firemních nákladů.