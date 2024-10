Víc než 120 tisíc uživatelů, kteří zobchodovali na 50 miliard korun. Česká kryptoburza Coinmate slaví kulaté výročí, na trhu je 10 let

Kryptoměny už pro Čechy dávno nejsou novinka. Největší zdejší kryptoburza Coinmate letos slaví 10 let, přičemž za tu dobu zobchodovala 50 miliard korun. Když Coinmate vznikala, cena bitcoinu se pohybovala kolem 250 dolarů. Nyní dosahuje jeho hodnota takřka 1,7 milionu korun.

Hlavním cílem platformy bylo přiblížit kryptoměny i běžným lidem a dokázat jim, že aby do nich mohli investovat, rozhodně žádnými experty přes technologie být nemusí. Od svého založení v roce 2014 získala platforma 120 tisíc uživatelů, což ji řadí mezi 10 největších kryptoburz v Evropě.

„​​Když jsme v roce 2012 začali těžit bitcoiny a provozovali bitcoinovou směnárnu, představovali jsme si budoucnost, ve které se bitcoin stane internetovými penězi nezávislými na státu nebo jiné centrální autoritě. Naše burza Coinmate byla spuštěna ve správný čas – po pádu MtGox, což přineslo větší důraz na bezpečnost a transparentnost,“ vzpomíná Roman Valihrach, spoluzakladatel a CEO Coinmate.

Co s trhem udělal dogecoin?

Za posledních 10 let se kryptoměnový trh pochopitelně změnil. Zatímco ze začátku se obchodovalo hlavně s bitcoinem, dnes takovýchto „coinů“ existuje na trhu více než pět tisíc různých druhů.





Boom odstartovalo v roce 2015 ethereum, o dva roky později pak došlo k prvnímu výraznému nárůstu altcoinů během jednoho z takzvaných bull runů (okamžik, kdy cena kryptoměny prudce roste), kdy vznikly stovky projektů, z nichž však mnohé postrádaly dlouhodobý smysl – zářným příkladem budiž třeba slavný dogecoin.

Coinmate přitom všechny tyto změny reflektovala a pro své klienty vytvořila online peněženky, kam mohou různé typy kryptoměn ukládat. Kromě toho dnes první česká kryptoburza nabízí i služby jako OTC obchodování, možnost pravidelných investic (též známou jako DCA) a umožňuje nákup kryptoměn v korunách. V budoucnosti navíc plánuje další rozšíření svého portfolia a současně se připravuje na změny, jež přinese evropská regulace MiCA. Právě ta podle řady odborníků zásadně promění kryptoměnový trh v celé Evropské unii.

MiCA začne platit mezi svátky

Nová legislativní pravidla vstoupí v platnost na konci roku 2024. EU je vytvořila s cílem kultivovat trh kryptoměn a pomoci blockchainovému průmyslu v členských státech. MiCA se vztahuje na vydavatele nezajištěných kryptoměn a stablecoinů, ale také na peněženky a obchodní systémy, kde se kryptoaktiva uchovávají.

Do tohoto poměrně tlustého souboru pravidel patří úprava vydávání, veřejného nabízení a příjímání kryptoaktiv k obchodování a dále poskytování služeb souvisejících s kryptoaktivy. MiCA však upravuje například i požadavky na ochranu spotřebitelů nebo zavádí opatření, která v zájmu integrity trhů s kryptoaktivy brání obchodování zasvěcených osob (insider-trading), nedovolenému zpřístupnění vnitřních informací či manipulaci s trhem.

„Regulace v oblasti kryptoměn jsou poměrně přísné a často se zaměřují spíše na velké společnosti, jako jsou banky. Získání licence tudíž není jednoduché a vyžaduje pečlivé splnění všech regulací. Naší výzvou je tyto požadavky co nejlépe splnit a úspěšně získat licenci. V této souvislosti vidíme příležitosti, protože některé služby budou muset svůj provoz ukončit, což přivede uživatele k hledání nových, spolehlivých platforem. Naše strategie pro následujících 10 let zahrnuje expanzi, rozvoj nových produktů a neustálé zlepšování uživatelského prostředí a zákaznické podpory. Chceme, aby Coinmate byl stálicí na trhu po další dekády, a to s důvěrou našich klientů,“ uvádí Valihrach.

Bitcoin se dnes nejčastěji získá obchodováním

Do doby psaní tohoto článku (úterý odpoledne) bylo dle dostupných informací vytěženo přesně 19 861 981,25 bitcoinu. Odhaduje se, že všech 21 milionů bitcoinů lidé vytěží do roku 2140, přičemž žádné další pak už nevzniknou. Jelikož těžit bitcoin je v poslední době čím dál náročnější, lidé ho nejčastěji získávají právě pomocí obchodování. A i proto platí, že o budoucnost platforem, jako je Coinmate, není třeba se obávat.

„Za jeden ze svých největších úspěchů považujeme to, že jsme tisícům Čechů umožnili stát se úspěšnými investory do kryptoměn. Díky naší platformě mohou investovat do bitcoinu rychle, bezpečně a s minimálními poplatky, aniž musejí řešit vlastní bitcoinové peněženky,“ uzavírá Valihrach.