Větší efektivita díky vzájemné spolupráci. České startupy RobosizeME a Pointee vylepší robotickou automatizaci procesů

Odvětví robotické automatizace procesů (RPA) v posledních letech výrazně roste a o služby jednotlivých společností je stále větší a větší zájem. Dokazují to i nejnovější údaje, podle nichž celý RPA trh dosahoval v roce 2022 hodnoty nějakých 2,7 miliardy dolarů (asi 60 miliard korun), avšak už za osm let by se podle současných odhadů mohl vyšplhat až na hranici 66 miliard (téměř 1,5 bilionu korun). To by představovalo průměrné roční tempo růstu okolo 38 procent.

Nikoho tak asi nepřekvapí, že se RPA věnuje čím dál více firem, a to včetně těch tuzemských. Ostatně i proto nyní dva významné české startupy oznámily, že spojí své síly, aby služby nabízené vlastním zákazníkům povýšily na zcela novou úroveň. Jedná se o olomoucký RobosizeME, který se snaží automatizovat hotelový průmysl, a liberecké Pointee, jež se zabývá oblastí optimalizace a správy velkého množství automatizovaných procesů.

Hotelnictví automatizaci potřebuje

Cílem nové spolupráce je usnadnění různých činností především pracovníkům v hotelovém průmyslu. Automatizace totiž umí ulevit personálu od manuálních a opakujících se činností, jako jsou například přípravy výkazů a statistik. Stávající řešení od RobosizeME navíc poskytuje snadnou integraci nástrojů RPA do běžných informačních systémů pro hotelnictví.





„Globální hotelový trh potřebuje automatizovat procesy. Hotely se po covidových omezeních a propouštěních potýkají s nedostatkem zkušených zaměstnanců a situaci jim komplikuje také rekordní meziroční navyšování mezd napříč odvětvími. Hotelnictví navíc dlouhodobě trpí vysokou mírou fluktuace okolo 80 procent, což je dvakrát více než průměr všech odvětví,“ vysvětlil zakladatel a šéf RobosizeME Stephen Burke.

Řešení od olomoucké firmy si už získalo mnoho významných zákazníků, k nimž patří například francouzská skupina Louvre Hotels Group, švýcarská Kempinski Hotels and Resorts, newyorská MCR Hotels či dubajská Story Hospitality. Dohromady se tyto nástroje používají již ve více než dvou a půl tisíce hotelech po celém světě.

Vyšší efektivita, výhodnější ceny

Nová spolupráce s Pointee má celý výše popsaný přístup ještě vylepšit. Liberecká firma se totiž specializuje na úpravy RPA řešení, které umožňují firmám zvýšit návratnost investic do automatizace. Pointee také kompletně spravuje a optimalizuje firemní RPA operace, díky čemuž lze zredukovat nezbytné manuální vstupy až o 75 procent. Mezi zákazníky tohoto startupu už patří i významné společnosti jako Deloitte, Intel, ČSOB, Atlas Copco či Uniqa.

„Naše klientská základna se za necelé dva roky rozrostla na více než 2600 hotelů. Díky spolupráci s Pointee nabídneme našim zákazníkům ještě vyšší efektivitu v podobě pokročilého reportingu a analýzy využití RPA licencí, což pro ně povede mimo jiné k dosažení maximálně výhodných cen za naše služby,“ doplnil Burke.

Důležitost automatizace, která hotelům přináší výrazné úspory, potvrzuje i jeden ze spoluzakladatelů Pointee Ivo Knejp. „Výzkum společnosti McKinsey uvádí, že neuvěřitelných 66 procent procesů v odvětví ubytovacích a restauračních služeb je možné automatizovat. Partnerství s RobosizeME nám pomůže toto odvětví a jeho potenciál mnohem lépe pochopit a společně budeme moci aplikovat naše nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence,“ uzavřel.