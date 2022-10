Vesmírné zážitky pro ,obyčejné‘ lidi. V Dubaji chtějí postavit gigantický hotel napodobující Měsíc

Soukromé vesmírné společnosti v posledních letech zaznamenaly výrazný posun ve vývoji technologií. SpaceX Elona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose již do kosmu několik privilegovaných jedinců vynesly, zatímco firma Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona plánuje, že první platící cestující začne ke hvězdám vozit (snad už definitivně) v druhé polovině příštího roku. Letenka na patnáctiminutový zážitek se ovšem zatím prodává za 450 tisíc dolarů (asi 11 milionů korun). I přes očekávané snížení ceny v následujících letech tak je jasné, že cestu mimo naši planetu si bude moct dovolit jen malé množství vyvolených.

Levnější alternativu pro zájemce o nadpozemské zážitky chce nyní přinést firma Moon World Resorts kanadského podnikatele Michaela R. Hendersona. Ta hodlá po světě postavit několik gigantických hotelů, které budou věrně připomínat jediný přirozený satelit Země. Každá koule bude ve velkém měřítku představovat 360stupňovou rekonstrukci Měsíce doplněnou o realisticky vypadající krátery a moře. Jednotlivé stavby se mají tyčit až do výšky 224 metrů, celkový obvod pak má měřit 622 metrů, přičemž první takový hotel by měl vzniknout kde jinde než v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Měsíc láká všechny

Podle Hendersona bude každý hotel Moon World velmi luxusním a moderním resortem s mnoha možnostmi trávení volného času. V budově nemá chybět například kongresové centrum, restaurace nebo lázně, vše ale bude stylizováno do vesmírné atmosféry. Interiéry mají připomínat kosmické lodě a pro návštěvníky bude připravena také tematická zábava.

Vrcholným zážitkem pobytu pak má být procházka po vesmírném tělese. „Dáme našim návštěvníkům možnost projít se po povrchu, o kterém budou věřit, že je povrchem měsíčním,“ řekl Henderson webu CNN. Podle podnikatele je výraznou výhodou projektu také skutečnost, že Měsíc je skvěle rozpoznatelná značka. „Sedm a půl miliardy lidí ho zná a každý ho miluje,“ dodal.

Moon World Resorts na nápadu pracuje skoro dvě desetiletí, během nichž se firma snažila vypořádat s mnoha technickými problémy. Po dlouhé spolupráci s rozsáhlým týmem inženýrů a architektů nyní její představitelé věří, že se koncept brzy může stát skutečností. „Po celém světě pracujeme s obrovským množstvím lidí, které podle potřeby kontaktujeme. Je ale zřejmé, že jakmile se projekt skutečně začne stavět, naši experti budou muset být poblíž,“ uvedla spoluzakladatelka společnosti Sandra G. Matthewsová.

Zážitek pro každého

Dlouhodobým cílem firmy je vybudovat čtyři měsíční střediska, jedno v Severní Americe, druhé v Evropě, další na Středním východě a následně i v Asii. Moon World Resorts je přitom licenční společnost, takže každý hotel bude pravděpodobně patřit jinému majiteli. Podle Hendersona je tento postup nejlepší, protože firma nemusí složitě shánět finance – o ně se postará nabyvatel licence: „Jakmile jej najdete, tak už máte peníze zajištěné, protože do něčeho takového budou investovat pouze velké mezinárodní společnosti s obrovským kapitálem.“





Vedení firmy doufá, že první držitel licence bude zajištěný do konce roku 2022. Daná strana pak bude muset do výstavby investovat zhruba pět miliard dolarů (asi 115 miliard korun). Otevření prvního resortu je očekáváno o pět let později, tedy v roce 2027.

Henderson je přesvědčen, že i přes vysoké náklady bude o hotel velký zájem. Očekává totiž, že už jen díky svému vzhledu se sám o sobě stane turistickým cílem. Klíčový má být ale rovněž fakt, že levnější nadpozemské zážitky lidem pravděpodobně nikdo jiný nenabídne. „Naše procházka po Měsíci bude stát 500 dolarů (12,5 tisíce korun), což je výrazně méně než u jakéhokoliv letu do vesmíru. A i když lidé v hotelu nepřespí nebo nevyužijí jeho vnitřních atrakcí, mnoho z nich se na budovu přijde alespoň podívat,“ uzavřel vizionář.