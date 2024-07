Toužíte po luxusní pohádkové svatbě? V těchto vilách, zámcích a palácích vám ji uspořádají, počítejte však s miliony

Skoro každá svatba je v současnosti velmi nákladnou událostí, která se může snoubencům výrazně prodražit. I pronájem těch levnějších míst pro svatební hostinu kolikrát vyjde na desítky tisíc korun, přičemž další tisíce až desetitisíce pak stojí třeba fotograf, kapela, snubní prsteny či ubytování pro hosty.

V Česku ale samozřejmě existuje i mnoho lidí, jež vysoké náklady nemusí příliš trápit, takže si mohou dovolit uspořádat luxusní svatbu pro mnoho hostů v těch nejprestižnějších lokalitách po celé zemi. Důraz se přitom klade na úplně každý detail. Perfektní musí být samotné prostory pro obřad, podávané jídlo a pití, ubytování pro hosty či kulturní program. Takováto veselka může podle lidí, kteří se ve svatebním průmyslu pohybují, vyjít až na čtyři miliony korun.

Největším trendem dneška je dle odborníků fakt, že luxusní svatba musí být pro všechny její účastníky skutečně mimořádným zážitkem. „Už samotné plánování je zážitek, servis pro hosty je zážitek, a celkově je svatební den plný jedinečných a magických okamžiků jak pro klienty, tak i pro jejich hosty. Zkrátka vše musí být ‚magic‘ – od výzdoby přes gastronomii až po program svatby,“ uvedla pro Euro.cz Světlana Uldrichová, jejíž agentura Boutique Weddings se specializuje právě na luxusní svatby s rozpočtem přes dva miliony korun.

Ne každý si samozřejmě může dovolit utratit takové množství peněz za pouhý jeden den. Ostatně i proto je počet míst, kam se snoubenci toužící po luxusní svatbě vydávají, napříč Českem poměrně omezený. A zde jsou za nás ta nejzajímavější z nich.





Chateau Mcely

Klasickou volbou pro uspořádaní luxusní svatby jsou bezpochyby zdejší zámky. Jedním z těch, kde se na svatební obřady dlouhodobě specializují, je Chateau Mcely nedaleko středočeského Nymburku. Pokud se zde snoubenci rozhodnou vzít, mohou si pronajmout kompletně celý areál, který nabízí rovněž ubytování, restauraci a lázně.

„Místo samotné vnímáme jako výjimečné. Má velmi pozitivní energii, možná také díky Mcelskému zázraku z poloviny 19. století, kdy se měla místním dívkám v těsné blízkosti zámku zjevovat panenka Maria. Hosté se možná i proto u nás cítí tak dobře a vnímají, že láska tu proudí všemi směry. Zámek je navíc v krásném místě uprostřed rozlehlého parku a lesů a ze všech jeho koutků jsou úchvatné výhledy do okolí,“ uvedla marketingová manažerka Chateau Mcely Eva Plchová.

Exkluzivní svatební balíček, který zahrnuje pronájem celého zámku včetně obřadu a ubytování, stojí od 185 do 295 tisíc korun. V ceně je ale také veškerý servis související s přípravou svatby. „Naše svatební koordinátorky se o snoubence starají od prvního dotazu až po realizaci svatebního dne. Jsou jim plně k dispozici, mají již spousty zkušeností, dokážou připravit svatbu na míru a doporučit, co a kde vypadá nejlépe a jak si vše mohou snoubenci co nejpohodověji užít,“ doplnila Plchová, podle níž by si zájemci měli termín rezervovat ideálně rok dopředu.

Zámek Bon Repos

Dalším zámkem na našem seznamu je Bon Repos, jenž se nachází zhruba na půl cesty mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Dominantou tohoto nedávno zrekonstruovaného areálu je Nový zámek s Příchovským sálem, který je bohatě zdobený krásnými freskami, a tudíž představuje ideální místo pro přepychový svatební obřad. Hned vedle se pak nachází Starý zámek poskytující ubytování pro hosty.

„Náš areál nabízí výjimečné prostředí s luxusním ubytováním, rozlehlým parkem a okolními lesy. Nemáme noční klid, takže klienti mají všechny prostory k dispozici pro sebe a svatbu si udělají přesně podle svých představ bez omezení,“ shrnula hlavní výhody zámku Bon Repos Eva Chlumová.

V tomto areálu se každoročně uskuteční okolo 30 svateb, jejichž celkový rozpočet se obvykle pohybuje od 750 tisíc do 3,5 milionu korun. Jedné svatby se průměrně zúčastní zhruba 90 lidí, přičemž termín je vhodné zarezervovat s předstihem šesti až devíti měsíců.

Villa Dom Carli

Romantickou atmosféru snoubenci naleznou rovněž ve Ville Dom Carli mezi Kolínem a Kutnou Horou. Původní tvrz ze 14. století byla citlivě zrekonstruována v toskánském stylu, takže nyní skutečně připomíná italský venkov.

Kromě samotné vily je součástí areálu i zahrada s cypřiši a levandulemi, která poskytuje mnoho krásných zákoutí pro slavnostní obřad. Dále se zde nachází venkovní svatební stan a vnitřní společenský sál, obojí s kapacitou až sto osob. Nejbližší hosty je pak možné ubytovat v luxusních apartmánech, kde se vyspí celkem 30 lidí.

Exkluzivní pronájem Villy Dom Carli včetně ubytování stojí od 80 tisíc korun v zimě až po 200 tisíc korun za celý víkend během hlavní letní sezóny. V areálu se každoročně uskuteční zhruba 40 svateb, svůj termín by si zájemci měli rezervovat zhruba s ročním předstihem.

Lobkowiczký palác

K luxusním svatebním místům bezpochyby patří Lobkowiczký palác, což je jediný soukromý palác v areálu Pražského hradu. Toto místo s kapacitou až 180 hostů je výjimečné jak svými působivými vnitřními prostory, tak i výhledem na české hlavní město.

„Kdo kdy stanul na terase Lobkowiczkého paláce, pochopí, že výhled na celou Prahu z takto unikátního úhlu nezažije každý den. A unikátní je rovněž panoramatický Císařský sál ze 17. století, který okouzluje nádhernými freskami a lustry. Svůj svatební slib ale mohou novomanželé složit i v historické kapli nebo v jednom z 15 půvabných sálů či salonků,“ nechal se slyšet PR manažer House of Lobkowicz Jakub Fajnor.

V Lobkowiczkém paláci se každý rok uskuteční okolo sedmi svateb, jejichž cena se výrazně liší podle mnoha faktorů. „Kromě zvolených prostor a počtu hostů ovlivňují cenu i další neodmyslitelné prvky svateb jako květinová výzdoba, audiovizuální technika, hudební program nebo sweet bar a dort. Pro každou akci poskytujeme v ceně pronájmu také event managera, který vždy individuálně navrhne program a vhodné dodavatele. Svatba tedy může být například komorní a minimalistická, barevná a moderní či přepychová a velkolepá,“ doplnil Fajnor.

Villa Richter

Poblíž Pražského hradu se nachází i další luxusní svatební místo, a sice Villa Richter. Tato klasicistní stavba leží přímo u nejstaršího českého vinohradu, kterým jsou Svatováclavské vinice, a její součástí je kromě dvou restaurací rovněž vinný sklep s více než 700 druhy vzácných vín.

„Jsme vila s vinohradem, která má neuvěřitelné výhledy na Prahu. A i když se nacházíme v centru města, právě díky vinici je tu opravdový klid. Naše vila navíc klientům poskytuje skutečně exkluzivní prostory, do nichž se dostanete pouze v případě, že si je pronajmete,“ shrnula Eva Keilwerth z Villy Richter.

Každý rok se zde vezme okolo 50 párů, přičemž průměrná cena svatby se pohybuje od 300 do 700 tisíc korun. „V letních měsících se svateb účastní okolo 80 hostů, v zimě to bývá o něco méně. Zájemcům každopádně doporučujeme rezervovat si termín asi rok dopředu,“ zmínila Keilwerth.

Zámek Niměřice

Čtyřhektarový anglický park s krásným zámkem, špejcharem, konírnou, kaplí, dančí oborou i přestavěnou stodolou. To vše zájemci najdou v areálu zámku Niměřice, který se nachází nedaleko Mladé Boleslavi.

„Naši hosté mají celý areál jen pro sebe, takže mohou v naprostém soukromí slavit klidně celý víkend. Vše potřebné navíc mají k dispozici na jednom místě, protože v areálu je možné mít samotný svatební obřad, následnou hostinu i ubytování,“ popsala majitelka zámku Barbora Heresová.

Uspořádat svatbu v niměřickém zámku obvykle stojí mezi pěti set tisíci až dvěma miliony korun. „Ročně se u nás uskuteční okolo 20 svateb, na nichž obvykle bývá okolo 80 lidí. Náš areál je ale vhodný i pro větší svatby do 150 hostů,“ doplnila Heresová.

Zámek Loučeň

Posledním místem na našem seznamu je zámek Loučeň stojící nedaleko Nymburku, v němž se každý rok odehraje mezi 20 a 40 svatbami. Tato romantická barokní památka nabízí mnoho původních zámeckých interiérů, k jejím přednostem pak patří i rozsáhlý anglický park.

„Kromě dvou venkovních obřadních míst v naší zahradě zájemcům nabízíme také možnost uskutečnit obřad v prostorách, které jsou součástí zámecké expozice. Náš areál je ale výjimečný i tím, že se v něm nachází rozsáhlé venkovní labyrintárium, tedy soubor labyrintů a bludišť,“ vysvětlila manažerka vztahů s hosty Andrea Růžičková.

Pokud chtějí mít snoubenci na zámku pouze svatební obřad, zaplatí za to zhruba 19 až 30 tisíc korun, celý svatební den je pak vyjde na přibližně 100 až 450 tisíc korun. „Svateb na našem zámku se obvykle účastní 50 až 70 osob, maximální kapacita je zhruba 150 lidí. Zájemcům doporučujeme provádět rezervaci s ročním předstihem, nicméně termín dokážeme najít a svatbu zorganizovat i za dva měsíce,“ uzavřela Růžičková.