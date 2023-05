Věřím, že budu u zrodu nové tradice, říká Lucie Asenová. Nevěstám pod značkou Amazing Flora By Lucy konzervuje svatební kytice

Nový impuls k podnikání může přijít kdykoliv a kdekoliv. Lucii Asenovou zaujaly reklamy na sociálních sítích, kterých si všimla během covidové pandemie. A na jejich základě se rozhodla založit značku Amazing Flora by Lucy a pustit se do konzervace svatebních kytic.

Touto činností se v Česku zabývá zatím jen několik málo firem. Ve skutečnosti je totiž obor úplnou novinkou, ale například v Japonsku nebo ve Spojených státech jde o běžnou součást svatby, kterou využívá naprostá většina nevěst. A právě tam se Lucie ráda inspiruje.

Ceny má konkurence srovnatelné, rozdíl je nicméně v technice, s níž pracuje, a samozřejmě i v celkovém stylu. U Amazing Flora by Lucy si mohou nevěsty vybrat ze dvou základních postupů –⁠ klasicky sušených kytic ve vitríně, nebo zalitých do pryskyřice. První způsob je snadnější, a tím pádem i levnější, vydrží ale jen zhruba pět let. Naopak pryskyřice vyžaduje speciální a poměrně drahé nástroje, více času i zkušeností, zato má však doživotní trvanlivost.

„Všechny firmy fungují teprve pár let a konkurence zatím není velká. Na druhou stranu jde o službu, kterou většina lidí využije jen jednou nebo dvakrát za život,“ říká Asenová s tím, že květiny prodává nejčastěji v ceně do pěti tisíc korun.

Většina její klientely pochází pochopitelně z Česka, v minulosti už ale měla i zákaznice z Austrálie nebo USA, které se v tuzemsku vdávaly. Sama by jednoho dne svoji značku do zahraničí také ráda dostala, avšak v současnosti jí v tom brání vysoké náklady na přepravu.

Obor, který kolikrát neznají ani svatební agentury

Přestože jako floristka Asenová nikdy dříve nepracovala a vše se učí sama takříkajíc za pochodu, nouzi o klienty rozhodně nemá. Navíc se jí daří oslovovat i různé svatební agentury a koordinátorky (mnoho z nich prý o možnosti uchování svatebních kytic vůbec netuší), díky čemuž již navázala několik dlouhodobých partnerství, která jsou podle ní pro úspěch klíčová.

Samotné nevěsty pak za ní přicházejí na doporučení nebo díky příspěvkům na sociálních sítích. Některé z nich si kytici objednávají samy, jiné ji dostanou darem od kamarádek nebo rodiny. „V době hlavní sezóny je nutné si termín rezervovat předem. Většina lidí má svatbu o víkendu a kytici mi přinese v pondělí nebo v úterý. Stihnout se tedy dá zhruba osm kytic týdně, ale jen pokud si všechno dobře naplánuji,“ vypočítává Lucie a zdůrazňuje, že uspěchat práci rozhodně nepřipadá v úvahu, neboť by to mohlo mít fatální následky. Svatební kytice je zpravidla jen jedna, a její konzervace se proto musí povést na první pokus.

Existují samozřejmě druhy, které nejsou pro tvorbu květinových obrazů vhodné, jako například gerbery. S těmi Lucie už raději nepracuje a během konzultace navrhne klientce jiný postup. „Většina kytic se mi po více než dvou letech praxe povede bez problému a s reklamací jsem se setkala pouze jednou. Přesto jsou oba typy květinových obrazů velkou zkouškou mých nervů,“ směje se začínající podnikatelka.

Ostatně, není divu, ve své tvorbě vychází z japonské techniky aranžování sušených květin, se kterou přišli samotní samurajové. Nazývá se ošibana, pochází z 16. století a vždy sloužila především k procvičování pečlivosti a trpělivosti.

Nová svatební tradice?

V současnosti je celá značka Amazing Flora by Lucy Asenové ,one woman show‘, jelikož s ní však má velmi ambiciózní plány, mohlo by se to jednoho dne změnit. „V tuto chvíli spolupracuji s dalšími tvůrci, například s truhlářem, který vyrábí rámy, nebo s profesionálním fotografem. A přemýšlím i o zaměstnanci nebo externím spolupracovníkovi, ale ještě uvidím, co přinese letošní sezóna. Problém je v tom, že zatím nemohu nikomu nabídnout práci celoročně,“ dodává.

Sama řeší sezónnost různě a během zimy se snaží věnovat dalším projektům, které jsou s aranžováním květin a dalších předmětů úzce spojené. Ve svém ateliéru v pražské Písnici tedy začala vytvářet i dekorativní stolky nebo originální obrazy z lahví od alkoholu. Lidé tyto umělecké předměty často kupují jako personalizovaný dárek a zájem o ně se stále zvyšuje. Přesto se Lucie chce věnovat zejména svatebním kyticím. „Do svého podnikání dávám všechno a věřím, že se mi tak podaří vytvořit v Česku i celé střední Evropě novou svatební tradici,“ konstatuje Asenová na závěr.