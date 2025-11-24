Budu už jen zaměstnanec, co nadává na nového šéfa, směje se zakladatel Primy Bilavčík. Rodinnou „metrologickou“ firmu předá po 33 letech synovi

Pokud potřebujete něco změřit opravdu přesně, obyčejný metr vám stačit nebude. V rodinné firmě Prima Bilavčík to vědí, takzvané metrologii se zde věnují už 33 let, přičemž kromě samotných měření či kalibrace měřících přístrojů pro zákazníky tyto nástroje i sami dodávají.
Z původně skromných začátků se společnost postupně dostala do stavu, kdy umí řešit velmi specifická měření a poskytovat služby, jež na trhu rozhodně nejsou běžně dostupné. Díky tomu dnes lidé z Primy Bilavčík zvládnou změřit třeba geometrické a elektrické veličiny, hodnoty hmotnosti, tlaku či teploty.
Jak přitom přiznává zakladatel firmy Petr Bílavčík, rozjezd podnikání v devadesátých letech minulého století byl poměrně složitý, jelikož tuzemský průmysl se po sametové revoluci nacházel v dosti špatném stavu a sehnat zákazníky bylo velice složité.
„Když jsem jednou přijel nabízet měřicí přístroje, šéf firmy mě dovedl do skladu, ukázal mi všechny jejich vlastní měřicí přístroje a řekl, že si je můžu vzít. Jedna velká továrna si zase objednala velmi specifický stroj, a když už jsme ho měli dodávat, oznámili mi, že od objednávky odstupují. Domluvil jsem si s nimi schůzku a na konci nepříjemného rozhovoru mi jejich nákupčí řekl: ‚Já vás zničím!‘ Vůbec jsem to nepochopil, a dodnes mi onen přístroj visí na zdi jako připomínka těchto dnes už úsměvných začátků,“ řekl pro Euro.cz Bílavčík.
Komplikovaná situace se zlepšila až kolem roku 1995, kdy se firmě podařilo najít několik důležitých odběratelů a kdy zároveň došlo už k alespoň částečné stabilizaci zdejšího průmyslu. Pro rozvoj podniku nicméně bylo zásadní i to, že postupně získával zastoupení od významných společností, jako je například Werth, který dodává špičkové multisenzorové měřicí stroje. Díky tomu byla uherskobrodská firma vůbec první v České republice, která začala nabízet optické měření ve 3D nebo službu průmyslového metrologického tomografu.
Nejnovější stroj virtuálně rozebere zbraň
Mezi hlavní klienty Primy Bilavčík lze najít firmy z různých průmyslových odvětví – strojírenství, automobilového průmyslu či nábytkářství. „Jsou to v podstatě všichni zásadní dodavatelé do průmyslu, s nimiž přímo obchodujeme nebo pro ně děláme alespoň některá měření. K největším zákazníkům patří například Bosch, Škoda, Barum, Siemens a další firmy z oblasti průmyslu. A protože český trh není velký, máme klienty také na Slovensku, v Polsku a v Rakousku,“ shrnul Bílavčík.
Ve výčtu nelze opomenout ani Českou zbrojovku, která si nedávno koupila jeden z nejvýkonnějších měřicích strojů v Česku. Šlo o zařízení průmyslové tomografie, tedy v podstatě něco podobného, jako je CT používané v nemocnici, díky němuž lékaři zjišťují stav tkání pacienta.
„Do tohoto měřicího zařízení vložíte například zbraň a získáte kompletní vnější i vnitřní rozměry. Na jejich základě můžete odhalit materiálové vady nebo zbraň virtuálně rozebrat, protože každý materiál má trochu jiné vlastnosti. Výhodou je, že měření je až stokrát rychlejší a přesnější. O tyto technologie je tedy velký zájem, ale pořizuje si je jen pár firem, protože jsou poměrně drahé – stojí v řádech desítek milionů korun. Do Česka jsme zatím dodali řádově desítku těchto zařízení a další máme u nás ve firmě,“ uvedl Bílavčík.
Tomograf má samozřejmě širokou škálu využití a dokáže zvládnout měření i na základě velmi specifických požadavků zákazníků, kam spadá rovněž třeba skenování historických předmětů či dokonce hmyzu, přičemž na základě těchto skenů lze vytvářet jejich trojrozměrné modely. Zájem o takové služby je obrovský – stroj aktuálně pracuje zhruba deset hodin denně, je plně vytížený a za rok zvládne několik stovek zakázek.
I kvůli tomu Bílavčík a spol. zvažují pořízení druhého podobného tomografu, zatím jim v tom ale brání vysoké pořizovací náklady. Zařízení navíc spotřebovává velké množství energie, jež v současnosti není levná, a také vyžaduje schopné a dobře vyškolené pracovníky, které je problematické sehnat.
Provozování laboratoře stojí miliony korun ročně
Důležitou součástí služeb Primy Bilavčík je vlastní akreditovaná kalibrační laboratoř. Její zřízení bylo poměrně logickým krokem vzhledem k tomu, že prodávané měřicí stroje je samozřejmě potřeba pravidelně kalibrovat, aby zákazníkům sloužily co nejdelší dobu. A ačkoliv zpočátku byla laboratoř zaměřená hlavně na délku, respektive na stroje sloužící k měření délky, postupem času se její „schopnosti“ výrazně rozšiřovaly, takže dnes jde o druhou největší kalibrační laboratoř u nás, větší má už jen státní Český metrologický institut (ČMI).
„Výjimeční jsme především množstvím různých přístrojů a díky tomu i šíří poskytovaných služeb – takovou nabídku u nás nemá nikdo jiný než zmíněný ČMI. Je to opravdu široká škála a ani já z hlavy nedokážu vyjmenovat všechny obory. K těm základním ale patří délka, úhel, teplota, vlhkost, tlak, hmotnost, moment síly, elektrické veličiny a síla,“ zmínil syn zakladatele Martin Bílavčík.
Zřízení takto vybavené laboratoře bylo pochopitelně velice nákladné, jen samotné přístroje mají hodnotu přes sto milionů korun. Velmi náročné je ale i udržení akreditace. Na její provoz potřebují v Primě Bilavčík zhruba 35 lidí, kteří musí být pravidelně školeni, a stejně tak musí firma obnovovat strojové vybavení, protože jednotlivá zařízení samozřejmě postupně zastarávají.
„Každý rok je potřeba investovat značné prostředky, abychom fungovali na úrovni, kterou od nás zákazníci očekávají. Naše přístroje je navíc také nutné kalibrovat, což pro nás většinou provádějí jejich výrobci. Když se všechny tyto položky sečtou, dostáváme se na roční provozní náklady v řádu nižších jednotek milionů korun,“ vysvětlil Petr Bílavčík.
Práce ve firmě není pro každého
Komplikaci pro provoz i další rozvoj firmy představuje nedostatek kvalifikované pracovní síly. Stojí za tím například skutečnost, že Uherský Brod, kde společnost působí, je poměrně malé město. Mnoho uchazečů o zaměstnání sice podle zakladatele firmy na začátku přijímacího procesu působí dobře, ale práce či prostředí je později z různých důvodů nenaplňuje a raději odejdou dělat něco jiného. Některým zaměstnancům se například nelíbí, že musí pracovat v laboratořích, kde je celoroční teplota jen dvacet stupňů, což jim není úplně příjemné.
Pracovníkem Primy Bilavčík se navíc nemůže stát každý, protože daný člověk musí mít trochu specifický styl přemýšlení. „Musí například pochopit, že nelze ‚přemlouvat‘ přístroj, aby naměřil to, co chce. Jeho cílem musí být získat z přístroje údaje, které v něm skutečně jsou. V poslední době se nám každopádně osvědčilo zaměřit se na mladé lidi po škole, kteří nyní tvoří značnou část našich nováčků,“ nechal se slyšet Petr Bílavčík.
Zásadním milníkem pro celou firmu je každopádně fakt, že v současnosti dochází ke generační obměně v jejím vedení. Zakladatele Petra Bílavčíka už na pozici generálního ředitele nahradil jeho syn Martin, který ve společnosti s přestávkami pracuje již mnoho let.
„Nebylo to takové klišé, že bych už od kolíbky věděl, že chci firmu převzít, ale větší část mého života k tomu prostě směřovala. Už během střední školy jsem začal ve společnosti pomáhat s různými jednoduššími pracemi na několik hodin týdně. Po vysoké jsem pak pracoval například v České zbrojovce a v leteckém průmyslu, a stále jsem se zabýval kvalitou strojírenských výrobků. V roce 2019 jsem se vrátil do Uherského Brodu a začal jsem pracovat s otcem. Protože nám to oběma vyhovovalo, ve firmě jsem zůstal a domluvili jsme se, že ji převezmu,“ vysvětlil.
Otec v rodinném podniku nadále působí jako prokurista, přičemž ono postupné předávání rolí probíhá právě letos – strategické záležitosti zatím oba Bílavčíkovi řeší společně, leč stále více běžných provozních věcí už řídí jen Martin. Zakladatel společnosti chce navíc z jejího vedení odejít do ústraní již v prosinci.
„Když jsem si před asi pěti lety uvědomil, že to musím někomu předat, ptal jsem se různých majitelů firem, jak to dělali, a vždycky jsem dostal stejnou odpověď – špatně. Podle mě je to i proto, že mnoho lidí si myslí, že firma musí fungovat stejně i nadále. To je ale nesmysl, protože každý člověk je jiný a současně se rychle vyvíjejí nové technologie, jako je třeba umělá inteligence a další automatizované procesy řízení. Aby tedy předání firmy nedopadlo špatně, musím co nejdřív zmizet do ústraní, aby můj mladý syn nebyl ovlivňován starým člověkem, jako jsem já,“ prozradil Petr Bílavčík.
S nedostatkem lidí pomohou nové technologie
Nový šéf Primy Bilavčík se chce zaměřit třeba na řešení situace okolo nedostatku lidí. Vylepšit by ji mělo zavedení některých automatizovaných systémů, na jejichž vývoji společnost intenzivně pracuje. I do poměrně konzervativního oboru metrologie navíc v poslední době vstupuje již zmíněná umělá inteligence, která by s nedostatkem lidí rovněž mohla pomoci.
„Samozřejmě chceme rozvíjet i další naše stávající technologie, ale není to jednoduché, protože každý podnik vnímá kvalitu jinak. V mnoha výrobních firmách se setkáte s tím, že žádnou kontrolu údajně nepotřebují, protože ‚mají všechno v pořádku‘. Nakonec sice téměř všichni uznají, že kontrolu kvality potřebují, ale málokdo prosadí potřebnou investici. A právě na tom chci dál pracovat,“ doplnil Martin Bílavčík.
Své plány ohledně dalšího působení ve firmě má i jeho otec, který zde chce ještě nějakou dobu zůstat. „Budu se nyní věnovat hlavně vývoji a výzkumu. Přesunu se ale do jiné kanceláře a stane se ze mě už jen běžný zaměstnanec, který bude nadávat na nového ředitele, co si to zase vymyslel,“ uzavřel s úsměvem zakladatel firmy.